DEN IN TOKYO ASEGURA EL PUESTO N.º 1 EN LA LISTA DE 'ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS 2022'

Chef-owner Zaiyu Hasegawa celebrates Den’s No.1 win at the Asia’s 50 Best Restaurants 2022 awards ceremony, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna - 50 BEST/PR NEWSWIRE

LONDRES, 29 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Den en Tokio se ha asegurado el puesto número 1 en la ceremonia de entrega de premios de Asia's 50 Best Restaurants 2022, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna. La prestigiosa lista se mostró hoy durante la celebración de eventos simultáneos en Asia en Bangkok, Macao y Tokio.

Para ver la lista completa del 1 al 50, haga clic aquí.

Ahora en su décimo año, la lista de 2022 da la bienvenida a un récord de 16 nuevas entradas. Japón lidera con 11 entradas, seguido de Tailandia con 9 y Singapur con 7.

Debutando en la lista en el puesto n.° 14, Villa Aida en Wakayama, Japón, reclama el Highest New Entry Award , patrocinado por Aspire Lifestyles

en Wakayama, Japón, reclama el , Subiendo 14 lugares hasta el No. 13, Ode en Tokio gana el premio Highest Climber Award

en gana el premio David Lai de Neighborhood de Hong Kong reclama el premio Inedit Damm Chefs' Choice Award votado por pares

de de reclama el premio votado por pares Odette en Singapur es la ganadora de este año del Gin Mare Art of Hospitality Award

en Singapur es la ganadora de este año del Mume en Taipei gana el Flor de Caña Sustainable Restaurant Award

en gana el Maira Yeo de Cloudstreet en Singapur gana el título de Asia's Best Pastry Chef, patrocinado por Valrhona

Al reclamar el puesto número 1, Den gana los dos títulos de The Best Restaurant in Asia, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna y The Best Restaurant in Japan. Inaugurado en 2007, Den refleja la personalidad de su chef-propietario, Zaiyu Hasegawa. Con un enfoque divertido y personal de la cocina kaiseki, Hasegawa y su equipo deleitan a los comensales con sus presentaciones creativas y giros sorprendentes en los platos tradicionales. Después de ingresar a la lista de los 50 mejores restaurantes de Asia en 2016 en el puesto 37, Den apareció por primera vez en The World's 50 Best Restaurants al año siguiente, ascendiendo al puesto 11 en 2021.

Den se une a los tres primeros con Sorn de Bangkok (Nº 2), que reclama el título de The Best Restaurant in Thailand por primera vez, y Florilège (Nº 3) en Tokio, Japón.

Después de ocupar el puesto número 1 en 2021, The Chairman en Hong Kong pasa al número 5, conservando el título de The Best Restaurant in China por tercer año.

William Drew, director de contenido de Asia's 50 Best Restaurants, comentó: "Este año, Den ha sido coronado como el número 1 en Asia en reconocimiento a su combinación única de tradición, innovación y diversión. Estamos encantados de mostrar todos los restaurantes en la 2022 y los ganadores de los premios individuales, que nos inspiran con su creatividad, resiliencia y habilidad".

