DentSpa refuerza la confianza global en los servicios dentales de Turquía con la certificación GHA

(Información remitida por la empresa firmante)

Este logro pone de relieve la dedicación de DentSpa a la confianza, la comunicación, la coordinación de la atención y la continuidad de la atención en cada etapa de la experiencia de viaje dental

PALM BEACH GARDENS, Fla., 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La clínica dental DentSpa, con sede en Estambul y que atiende a pacientes internacionales, ha obtenido la Certificación de Excelencia en la Experiencia del Paciente en Viajes Médicos de Global Healthcare Accreditation (GHA). Este importante hito supone un reconocimiento acerca del compromiso de DentSpa de brindar una experiencia segura, transparente, culturalmente sensible y centrada en el paciente para quienes viajan para recibir atención dental, antes, durante y después del tratamiento.

Situado en el distrito de Şişli, en Estambul, DentSpa ha desarrollado un modelo de turismo de salud centrado casi exclusivamente en pacientes internacionales que buscan atención dental y maxilofacial de alta calidad. Gracias a su enfoque integral, DentSpa coordina la evaluación clínica, la planificación del tratamiento, la comunicación, el transporte, el alojamiento y el seguimiento posterior al tratamiento para los pacientes que viajan al extranjero para recibir atención médica.

"Obtener la certificación GHA es una importante validación del compromiso de DentSpa con los pacientes internacionales y la confianza que depositan en nosotros al viajar al extranjero para recibir atención dental", indicó el doctor Ahnaf Aljajah, fundador y consejero delegado de DentSpa. "Nuestro objetivo siempre ha sido combinar la excelencia clínica, la tecnología avanzada, la comunicación transparente y una experiencia cómoda y de apoyo para que cada paciente se sienta seguro y bien atendido durante todo el proceso. La certificación GHA nos ayudó a analizar la experiencia del paciente desde una perspectiva verdaderamente internacional, fortalecer nuestros sistemas en torno a las necesidades específicas de los pacientes que viajan por motivos médicos y alinear aún más nuestro programa con las mejores prácticas reconocidas a nivel mundial. Para DentSpa, la certificación GHA aporta valor no solo como un distintivo de reconocimiento, sino también como un marco para la mejora continua, la generación de confianza y el crecimiento sostenible en el mercado global de viajes dentales".

"El logro de DentSpa refleja una comprensión profunda de lo que esperan los pacientes que viajan por motivos médicos: no solo una excelente atención clínica, sino también claridad, coordinación, sensibilidad cultural, transparencia y un seguimiento fiable en cada etapa del proceso", afirmó Renée-Marie Stephano, consejera delegada de Global Healthcare Accreditation. "Muchas organizaciones que atienden a pacientes internacionales se centran en el marketing, las instalaciones o la tecnología, pero pueden pasar por alto las deficiencias operativas ocultas que influyen en la confianza, la seguridad, la conversión, la fidelización y la reputación a largo plazo. La certificación GHA ayuda a las organizaciones a comprender la experiencia del paciente desde la perspectiva del viajero médico y de los socios globales que lo derivan, financian o apoyan. Al obtener la Certificación a la Excelencia en la Experiencia del Paciente en Viajes Médicos, DentSpa ha demostrado que no solo atrae a pacientes dentales internacionales, sino que invierte en los sistemas, estándares y la rendición de cuentas necesarios para brindarles un servicio consistente, transparente y fiable".

Fundada en 2018, DentSpa combina atención dental avanzada con un ambiente relajante, diseñado para reducir el estrés y mejorar la comodidad de los pacientes que viajan largas distancias para recibir tratamientos complejos. Los servicios de la clínica incluyen implantología, rehabilitación de arcada completa, procedimientos All-on-4 y All-on-6, cirugía oral y maxilofacial, injertos óseos, prostodoncia, coronas, puentes, rehabilitación bucal completa, tratamiento periodontal, carillas, diseño de sonrisa y tratamientos restaurativos multidisciplinarios complejos.

El programa de turismo de salud de DentSpa cuenta con una amplia infraestructura operativa, que incluye aproximadamente 150 agentes de centro de llamadas, un equipo de asesoría médica de 20 miembros, conductores, especialistas en planificación y equipos de coordinación hotelera. El programa está supervisado por la alta dirección y trabaja en colaboración con los equipos clínicos, financieros, de calidad y de experiencia del paciente. Esta estructura facilita la planificación previa al tratamiento, la programación de citas, la asignación de recursos y la continuidad de la atención, al tiempo que ayuda a los pacientes internacionales a gestionar los aspectos logísticos y clínicos de viajar a Estambul para recibir tratamiento.

La certificación GHA para la excelencia en la experiencia del paciente en viajes médicos evalúa los sistemas, procesos y puntos de contacto que influyen en la experiencia de los pacientes que viajan para recibir atención médica. La certificación se centra en áreas como la gestión de consultas de pacientes, la comunicación previa a la llegada, la planificación del tratamiento, el consentimiento informado, el apoyo cultural y lingüístico, la transparencia financiera, la coordinación del viaje, las transiciones asistenciales, los procesos de alta y el seguimiento posterior al tratamiento. Para los profesionales dentales que atienden a pacientes internacionales, estos elementos son especialmente importantes, ya que los pacientes suelen tomar decisiones sobre su tratamiento antes de llegar a su destino y deben continuar su recuperación y atención a largo plazo tras regresar a casa.

Ante la creciente demanda de servicios dentales, los pacientes buscan cada vez más proveedores que demuestren no solo competencia clínica, sino también fiabilidad operativa, comunicación, transparencia y continuidad en la atención. La certificación GHA ayuda a las organizaciones sanitarias a diferenciarse en un mercado global competitivo, validando su compromiso con las necesidades específicas de los pacientes que viajan y buscan atención médica o dental.

Para DentSpa, este logro refuerza su posición como destino de confianza para pacientes dentales internacionales que buscan tratamientos avanzados en Estambul. Asimismo, respalda la creciente reputación de Turquía como destino líder en turismo de salud y odontología, donde la calidad, la accesibilidad, la tecnología y la experiencia del paciente son factores cada vez más importantes en la toma de decisiones de los pacientes internacionales.

Para obtener más información sobre la Clínica DentSpa, visite dentspa.com.

Acerca de Global Healthcare Accreditation (GHA):

En GHA, somos más que un organismo de acreditación: somos socios estratégicos comprometidos con la mejora de la experiencia del paciente y las prácticas sanitarias a nivel global. Nuestra experiencia, fruto de la colaboración con agencias de acreditación líderes, pioneros del sector sanitario y ejecutivos de primer nivel de la industria del turismo médico, garantiza soluciones a medida para gobiernos, proveedores de atención médica y otros actores clave del sector en todo el mundo. Mediante nuestros servicios de acreditación, certificación, formación, desarrollo, optimización y asesoramiento, GHA promueve la transparencia, la atención centrada en el paciente y la mejora continua.

Para más información, visite GlobalHealthcareAccreditation.com.

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