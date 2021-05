Depencare apuesta por la tecnología para mejorar la comunicación familia-cuidadora

Depencare lanza una nueva aplicación móvil que tiene por objetivo mejorar la comunicación entre familia y cuidadora, además de ayudarles en la gestión de su relación laboral en el día a día

Las familias cada vez están más acostumbradas al uso de la tecnología y es algo que conforme pase el tiempo no hará sino incrementarse. Por esta razón, desde Depencare están apostando por la innovación tecnológica para solucionar a las familias algunas de las situaciones que se viven al trabajar con una cuidadora.



Llevar un registro de tareas y poder asignarlas en un calendario concreto, conocer los detalles de los servicios contratados, contar con una mejor experiencia pudiendo compartir fotografías del usuario o la familia o hablar a través de un canal único de comunicación, son algunas de las ventajas que ofrece esta nueva app, que seguirá incorporando en el futuro nuevas funcionalidades para que los clientes de Depencare puedan contar con una forma más fácil y amigable de seguir su servicio.



Comunicación e información inmediata para familia y cuidador

“El objetivo de esta aplicación es simplificar y recoger en un solo lugar la comunicación entre familia y cuidador, y toda la información relativa al servicio” afirma David González, CEO de Depencare.



La aplicación, disponible en Android y iOS, permite a las familias acceder a diferentes apartados a través de una interfaz sencilla y muy intuitiva. Algunos de los apartados de la aplicación son: Nomeolvides (agenda y calendario para registrar eventos y tareas), mensajes (para la comunicación entre familia y cuidador), muro de imágenes, beneficiarios (con información de las personas atendidas), plan de cuidados (información de los servicios contratados) e incluso un apartado de ayuda que facilita contactos de emergencia de manera rápida



Facilidad y sencillez

Se ha apostado por una interfaz de diseño sencilla que facilita mucho la navegación por la aplicación y acceder a cualquiera de sus funcionalidades de forma rápida y sencilla.



“En Depencare somos conscientes de que el público que requiere cuidados ya sea para él mismo o para sus padres no siempre está habituado a la tecnología, por lo que hemos querido crear una app con un diseño muy sencillo e intuitivo para una persona de cualquier edad y nivel de digitalización.” apunta David González sobre el diseño de la aplicación.



Más servicios en la palma de la mano

“La aplicación que ofrecemos a nuestros clientes no se va a quedar aquí, y vamos a ir evolucionando hacia nuevas funcionalidades para que resulte cada vez de mayor utilidad.” comenta David González haciendo referencia a nuevas funcionalidades que se irán incorporando en los próximos meses.



La aplicación ya está disponible en Android y iOS y permite también el acceso vía navegador desde una Tablet o un ordenador, para facilitar el acceso a la información y sus funcionalidades desde cualquier tipo de dispositivo.



Sobre Depencare

Depencare es una empresa de ayuda a domicilio especializada en el cuidado de personas mayores y dependientes. Trabaja como agencia de colocación autorizada facilitando cuidadores profesionales y de confianza a las familias, además de ofrecer un servicio integral para que los mayores tengan una vida plena y las familias puedan contar con la tranquilidad de saber que sus seres queridos están en buenas manos.







