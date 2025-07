Del deporte al liderazgo empresarial: el rugby como modelo de gestión en la trayectoria de Pablo Moscoloni

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 17 de julio de 2025.-

Para Pablo Moscoloni, el liderazgo no se aprende en una sala de juntas, sino en el terreno de juego. Durante más de tres décadas, su vida estuvo marcada por el rugby: primero como jugador y después como entrenador en países tan diversos como Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y España. Este recorrido deportivo no solo le dio una identidad, sino también un método. Hoy, como director de la marca Allzone en España y Portugal, aplica al mundo empresarial los mismos principios que aprendió en el campo

En el rugby, nadie brilla por sí solo. El juego exige coordinación, disciplina, generosidad táctica y capacidad de reacción. Cualquier jugada es el resultado de una cadena de decisiones compartidas. Ese enfoque colectivo es el que Moscoloni ha trasladado al mundo empresarial. En Allzone, la cultura organizativa se basa en la autonomía, la confianza y la responsabilidad distribuida. No hay oficinas físicas, ni supervisión constante. Hay equipo, objetivos claros y espacios para que cada persona dé lo mejor de sí.



Desde su creación en 2019, Allzone ha pasado de facturar 50.000 € a superar los 60 millones anuales, con más de un millón de clientes y cerca de 100 empleados repartidos por toda España y Portugal. Lejos de atribuir el éxito a fórmulas tecnológicas, Pablo Moscoloni insiste en la cultura de trabajo como el principal motor. Como en el rugby, cree que un equipo bien entrenado y bien liderado puede adaptarse a cualquier situación, incluso a una crisis.



De hecho, en 2024, Allzone sufrió no solo un ciberataque a su infraestructura digital, sino también un grave ataque de suplantación de identidad, en el que sitios web maliciosos se hicieron pasar por la marca principal para estafar a clientes, generando un daño reputacional profundo en el ecosistema digital. Este tipo de fraude afectó la percepción de la empresa incluso ante entidades financieras, cuya desinformación sobre los canales digitales provocó interpretaciones erróneas y juicios basados en opiniones no verificadas.



En palabras de Moscoloni: "La reputación se construye en céntimos y se pierde en miles". Cuando la opinión pública se ve arrastrada por una turba de comentarios anónimos, negativos e infundados, revertir el daño es extremadamente difícil. Aun así, la acción rápida, serena y colectiva permitió a la empresa contener la crisis y reforzar sus estructuras internas, aunque Allzone continúa navegando un escenario adverso, con un esfuerzo sobrehumano por parte del equipo para sostenerse ante una situación profundamente injusta. Los clientes de largo recorrido siguen confiando, pero también existen perfiles anónimos que atacan sin cesar, motivados únicamente por el deseo de ver caer lo que perciben como una estructura capitalista, incluso habiendo formado parte de ella.



Liderar en medio de esta tormenta es como jugar un partido en un campo embarrado, inclinado cuesta abajo, donde el balón es la responsabilidad y el líder debe avanzar, mantener al equipo unido y seguir empujando aunque el terreno no juegue a favor.



Además de dirigir Allzone, Pablo es mentor en Google for Startups EU, donde transmite estos mismos valores a emprendedores en fase de crecimiento. No habla de liderazgo desde la teoría, sino desde la experiencia vivida: la presión del partido, la preparación invisible, el valor de la escucha y el respeto al rival.



En definitiva, Pablo Moscoloni representa un tipo de liderazgo que no necesita alzar la voz. Uno que se entrena, se practica y se demuestra. Porque en la cancha, como en la empresa, liderar es construir equipo, no protagonismo.





