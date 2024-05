El deporte, un pilar esencial para transformar las ciudades, la sociedad y el planeta

(Información remitida por la empresa firmante)

Nationale-Nederlanden Plogging Tour, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes, celebra su cuarta edición. Lo hará a través de múltiples citas, desde mayo a octubre y pasando por varias ciudades, permitiendo disfrutar de una jornada única que une deporte, actividad física, cuidado del medio ambiente y solidaridad

Madrid, 7 de mayo de 2024.- Casi la mitad de los españoles (47,9 %) hace deporte de forma habitual, según el avance de resultados sobre hábitos deportivos en España, publicada por el CIS. Un 66,2 % (aunque no lo hagan como práctica deportiva) anda o pasea más o menos deprisa con el objetivo de mantener su forma física, todos o casi todos los días. El deporte, igualmente, ayuda al cuerpo a liberar más hormonas de la felicidad, y permite trabajar habilidades muy útiles como son el trabajo en equipo, el compañerismo, el respeto y la superación.



Con esa visión, España acoge un año más y con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y varios Ayuntamientos, desde mayo y hasta el próximo mes de octubre, la cuarta edición del circuito Nationale-Nederlanden Plogging Tour. Siete únicas citas este año que tendrán lugar en distintas ciudades, combinando la actividad física y deportiva por circuitos urbanos y en la naturaleza adaptados de entre 2 y 11 quilómetros, con el cuidado del medio ambiente, la recuperación de espacios naturales y valores como la circularidad y la cultura regenerativa que forman parte de un completo programa "Plogging Campus" que comprende talleres de reciclaje y reutilización, masterclass de zumba, fitness, exhibiciones deportivas, zona de juegos para los más pequeños, etc.



Este circuito presenta importantes novedades al calendario deportivo habitual. Difiere del deporte para la competición, ya que lo importante no es tanto el resultado como el propósito y un fin común de los participantes y de la propia ciudad. Es decir, el objetivo es generar un impacto positivo en el territorio. Nationale-Nederlanden Plogging Tour trabaja para asegurar el futuro. Por un lado, entre la ciudadanía, los ayuntamientos y empresas mediante la promoción de una cultura regenerativa y participativa en los retos actuales relacionados con el desarrollo sostenible y, también, a nivel comunitario, pudiendo destinar el 100% de la inscripción cada participante a acciones sociales con entidades como DalecandELA, Acción contra el Hambre, SenValos, Banco de Alimentos de Valencia y APNEEF.



El deporte y Nationale-Nederlanden Plogging Tour, un catalizador fundamental para la transición social y urbana

La iniciativa Plogging Tour promovida por Eleven y Fundación Blue Life junto a la aseguradora Nationale-Nederlanden que, como patrocinadora principal, ratifica su compromiso con el bienestar de las personas y el cuidado del planeta, es un referente que se ha convertido en tendencia y en uno de los movimientos participativos y sociales que mejor ha sabido combinar todas las formas de hacer ejercicio y aportar el propósito al deporte y a la sociedad. Las próximas citas son en Madrid (19 mayo), A Coruña (26 mayo), Bilbao (9 junio), Barcelona (16 junio), Málaga (22 septiembre), Valencia (5 octubre) e Ibiza (27 octubre). Las inscripciones, que tienen un coste simbólico de 5 € para los adultos y 1 € para la infancia, están disponibles en la web oficial Plogging Tour, y el acontecimiento cuenta también con la colaboración de Decathlon, en el marco de sus icónicas Jornadas de Voluntariado Ambiental, de Ibiza, Ecólatras de Ecovidrio y de Garmin como reloj oficial.







