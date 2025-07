(Información remitida por la empresa firmante)

La depresión por las rupturas está impulsando un aumento en los viajes para trasplantes capilares, según Clinic Prime

Los hombres británicos reservan discretamente trasplantes capilares tras una ruptura y vuelan a Turquía para hacerlo

LONDRES, 21 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Las rupturas duelen, pero para un número creciente de hombres británicos, la solución no es una pinta con los amigos ni un tatuaje nuevo. Es una línea de cabello nueva. Y vuelan a Turquía para hacérselo.

Clinic Prime, un proveedor de servicios médicos cosméticos con sede en Estambul y centrado en el Reino Unido, informa de un fuerte aumento en las reservas de hombres que recientemente se han quedado solteros. Estos pacientes no solo buscan la estética, sino también cerrar un ciclo, control y confianza.

"Lo hemos escuchado decenas de veces: 'Acabo de separarme y es hora de hacer algo por mí'", declaró Sam, representante de Clinic Prime en Reino Unido. "Es una forma discreta de reinvención personal".

Por qué trasplantes capilares tras una ruptura?

El fin de una relación suele provocar un deseo de cambio: nuevas rutinas, nuevas metas, nuevas líneas de cabello. Clinic Prime afirma que el patrón es claro: la mayoría de estos hombres nunca se habían planteado seriamente un procedimiento hasta su ruptura. Ahora, un número creciente de ellos opta por servicios de trasplante capilar en Turquía, que ofrecen precisión médica a una fracción del coste en el Reino Unido.

Los estudios demuestran que los cambios de vida tras una ruptura son comunes, especialmente entre los hombres de entre 30 y 40 años. Para muchos, la restauración capilar no se trata solo de que vuelva a crecer, sino de una forma de recuperar la identidad y proyectar una autoestima renovada. Al fin y al cabo, la confianza empieza desde arriba.

Por qué los pacientes británicos eligen Clinic Prime

Con la creciente demanda de tratamientos cosméticos asequibles y dirigidos por expertos en el extranjero, Clinic Prime se ha convertido en un destino predilecto para los pacientes del Reino Unido que buscan resultados fiables sin intermediarios.

Principales ventajas:

Consultas por video gratuitas con personal médico angloparlante

Precios fijos y transparentes: sin ventas adicionales ni cargos ocultos

Paquetes todo incluido que incluyen traslados al aeropuerto, estancias en hoteles de 5 estrellas y cuidados posteriores

Técnicas FUE y DHI con resultados naturales y a largo plazo

Excelentes reseñas de pacientes en plataformas como Trustpilot

Los cirujanos de Clinic Prime han realizado miles de procedimientos con éxito, operando según estándares clínicos internacionales. Cada plan de tratamiento es totalmente personalizado, lo que garantiza que el resultado final se ajuste a los objetivos del paciente, su tipo de cabello y la forma de su rostro.

Un nuevo comienzo, sin el precio desorbitado

Un procedimiento comparable en Harley Street o Mayfair puede costar más de 8.000 libras. En Turquía, ese mismo nivel de experiencia quirúrgica, a menudo con el mismo equipo y certificaciones globales, comienza a menos de la mitad del precio. "No se trata de ahorrar", explica Sam. "Se trata de evitar lo superfluo".

And while cosmetic tourism can be risky, Clinic Prime offers something different: no brokers, no upsells, no vague WhatsApp chats — just direct, patient-first care with clinical transparency.

Listos para un nuevo capítulo?

Para muchos hombres, una ruptura es el empujón que no sabían que necesitaban. "Se van con una nueva imagen, pero aún más importante, con una identidad renovada", dijo Sam.

Para reservar una consulta o explorar los paquetes de tratamiento, visite https://clinicprime.com/en/ .

Clinic Prime es una clínica líder en medicina estética y trasplante capilar con sede en Estambul, Turquía. Conocida por su tecnología avanzada, atención personalizada y médicos con acreditación internacional, Clinic Prime ofrece tratamientos de alta calidad a pacientes de todo el Reino Unido y del extranjero.

