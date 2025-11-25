Dermasana consolida su expansión en el norte de España con la integración de varios centros Bedda - DERMASANA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de noviembre de 2025.-

El sector de la estética avanzada vive un momento de transformación. En este escenario, Dermasana, firma especializada en depilación láser, da un paso decisivo en su plan de crecimiento nacional con la incorporación de seis nuevos centros en el norte del país. La compañía ha asumido la gestión de antiguos establecimientos de la cadena Bedda en Abadiño, Zubiarte (Bilbao), Irún, San Sebastián, Santander y Pamplona, lo que refuerza su presencia territorial y consolida su liderazgo como operador especializado.

Esta operación estratégica permitirá a Dermasana extender su modelo basado en la excelencia técnica, la homogeneidad en el servicio y la experiencia de cliente personalizada, replicando el estándar implantado en la Comunidad de Madrid y en otras zonas donde ya está consolidada. Además, la compañía asume la responsabilidad de continuar con los tratamientos pendientes de clientes de esos antiguos centros Bedda , además de los de Alisal (Santander), Barakaldo y el centro comercial Eroski de Pamplona, garantizando su continuidad sin coste adicional.

Un modelo centrado en la especialización y la estabilidad

Con más de 15 años de trayectoria, Dermasana ha construido su posicionamiento a través de un enfoque monoservicio centrado exclusivamente en la depilación láser. Esta especialización le ha permitido desarrollar protocolos propios, formar equipos altamente cualificados y mantener un estándar homogéneo en todos sus centros. La apuesta por la tecnología de última generación se combina con un conocimiento profundo del cliente, ofreciendo una experiencia segura, eficaz y personalizada.

“La excelencia nace de la especialización”, señala Andrés de la Torreo, fundador y CEO de la marca. “Nuestra estructura está diseñada para hacer solo una cosa, pero hacerla mejor que nadie: ofrecer la mejor experiencia de depilación láser del mercado”, agrega.

Los usuarios de los centros Bedda integrados encontrarán en Dermasana una continuidad real, con una gestión empresarial sólida, canales digitales eficaces y un compromiso claro con la calidad del servicio.

Atención digital, flexibilidad comercial y experiencia de cliente

Uno de los pilares del modelo Dermasana es su apuesta por la digitalización como vía para optimizar la atención. La compañía dispone de una aplicación móvil, un sistema de reservas inteligente vía WhatsApp y una web que permite gestionar citas de forma ágil. Esta infraestructura tecnológica permite mejorar la respuesta al cliente y facilita una transición sin fricciones para los usuarios procedentes de la cadena Bedda.

Fiel a su lema “Tu cuerpo, tus reglas”, Dermasana ofrece un modelo comercial flexible, con opciones de pago que incluyen sesiones sueltas, bonos o suscripciones, en función de las necesidades individuales de cada cliente. El objetivo es democratizar el acceso a la depilación profesional, eliminando barreras económicas y adaptándose a cada etapa del tratamiento.

Este crecimiento se suma a las recientes aperturas de dos nuevos centros en Valencia y un nuevo establecimiento en Pamplona, configurando una red en plena expansión. Con cada paso, Dermasana fortalece su compromiso con un modelo basado en la calidad técnica, la estabilidad empresarial y una atención centrada en las personas.

Emisor: DERMASANA

Contacto

Contacto: DERMASANA

Número de contacto: 911085050