Dermasana inaugura un nuevo centro en Alicante con una acción de street marketing - Dermasana Alicante

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma de depilación láser celebra este hito desplegando un espectacular e impactante "comando surfero" que recorrerá las calles de Alicante regalando un año de tratamiento gratis.

Con una sólida estrategia de marketing activo para dinamizar sus zonas de apertura, la compañía prevé nuevos centros este año para continuar con su expansión nacional.

La base de su crecimiento sostenido reside en una operativa milimétrica integrada con tecnología y un enfoque absoluto en la excelencia de la experiencia del cliente.

Alicante, 27 de mayo.– Dermasana, compañía española con más de 15 años de experiencia de referencia en el sector de la depilación láser, consolida de forma definitiva su ambicioso plan de expansión nacional con la apertura de su centro número 21, ubicado estratégicamente en la ciudad de Alicante. Esta nueva inauguración se suma a sus recientes e importantes hitos de crecimiento, como las aperturas en Valencia y Pamplona, y la absorción de diversos centros en el norte de España.

Un "comando surfero" toma Alicante: la revolución del marketing activo

Para celebrar la llegada a la Costa Blanca y posicionarse firmemente bajo su concepto de marketing activo, Dermasana ha diseñado una llamativa y refrescante campaña de dinamización urbana que promete revolucionar el centro de la ciudad. Rompiendo por completo con la publicidad estática tradicional, la marca desplegará un original comando compuesto por azafatos de imagen con estética deportiva que recorrerán a pie las principales zonas comerciales, oficinas y calles más concurridas portando una tabla de surf real.

Este despliegue de alto impacto visual busca interactuar directamente con los alicantinos de una forma fresca, cercana y divertida. El gran reclamo, visible en la propia tabla de surf, será un directo e irresistible desafío veraniego: "1 año de axilas gratis" en su nuevo centro. Para conseguirlo, el comando invitará a los viandantes a interactuar escaneando un código QR gigante integrado en la tabla. Esta acción pretende generar una experiencia de marca memorable y de gran repercusión de boca en boca en toda la ciudad.

Marketing de proximidad y expansión continua

La marca apuesta decididamente por este tipo de marketing de alto impacto local para darse a conocer de forma muy cercana en los barrios circundantes a cada nueva clínica. Esta acción urbana en Alicante no constituye un hecho aislado, sino la carta de presentación del ADN dinámico de la marca. Con el centro de Alicante ya en marcha, Dermasana confirma que mantiene previstas más aperturas en el territorio nacional a lo largo de este año, reforzando de este modo su estabilidad empresarial y su modelo de éxito corporativo.

La clave del éxito: Operativa clara, suscripción exclusiva y la experiencia de usuario

El crecimiento acelerado de Dermasana no se entendería sin los firmes pilares organizativos que sustentan la marca. La compañía ha desarrollado una operativa interna sumamente optimizada, donde los procesos se automatizan en tiempo real. Las bases de datos generadas de inmediato por el comando de calle se vuelcan a sistemas centrales que permiten a los equipos de los centros y de atención contactar con el usuario de manera ágil para gestionar su agenda de forma personalizada. A esta sólida estructura se suma un ecosistema tecnológico de vanguardia enfocado en la accesibilidad, que incluye su app oficial y un innovador sistema de atención asistido por Inteligencia Artificial a través de WhatsApp, diseñado específicamente para ofrecer una gestión de citas inmediata, cómoda y adaptada al ritmo de vida actual del cliente.

A esta excelencia operativa se une una política comercial disruptiva fiel a su filosofía "¡Tu cuerpo, tus reglas!". Dermasana rompe las barreras tradicionales del sector ofreciendo una flexibilidad total de compra: desde sesiones sueltas y bonos tradicionales, hasta el gran lanzamiento de su suscripción, un revolucionario modelo de éxito exclusivo de la marca.

"Nuestra expansión se fundamenta en un equilibrio perfecto entre la excelencia técnica y una orientación absoluta hacia la satisfacción del cliente", señala Andrés de la Torre, CEO y fundador de Dermasana. "Queremos que las personas nos conozcan y prueben nuestra avanzada tecnología asistiendo de manera gratuita a través de acciones dinámicas y sorprendentes como la de nuestro comando en Alicante. Estamos plenamente convencidos de que una vez experimentan el rigor de nuestros protocolos especializados y la comodidad de fórmulas exclusivas como nuestro modelo de suscripción, deciden fidelizarse de forma definitiva con nosotros".

Con protocolos meticulosos que garantizan los más altos resultados del mercado, su innovadora infraestructura técnica (que incluye canales de autogestión y sistemas avanzados de atención) y su pionera flexibilidad comercial, Dermasana aterriza en Alicante dispuesta a transformar el sector de la estética en la provincia, demostrando que el crecimiento empresarial es la consecuencia directa de cuidar al máximo cada detalle de la experiencia del cliente.

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