DermRays celebra 13 años de innovación con tecnología avanzada de depilación láser de diodo de 810 y 1.064 nm

PLEASANTON, Calif., 8 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Mientras DermRays celebra su 13° aniversario, la marca pionera en tecnología de belleza reafirma su compromiso de ofrecer soluciones de depilación láser seguras, efectivas e inclusivas para todos los tonos de piel y géneros en todo el mundo.

Desde sus inicios, DermRays ha revolucionado la depilación en casa con su avanzada tecnología láser de diodo de 810 nm y 1.064 nm, diseñada para satisfacer las necesidades de un público global diverso. A diferencia de los dispositivos IPL tradicionales, limitados por el tono de piel o el color del vello, los versátiles dispositivos de depilación láser de DermRays están diseñados para adaptarse a la perfección, garantizando resultados óptimos para cada usuario, independientemente de su etnia o género.

Aspectos destacados del recorrido de 13 años de DermRays:

Compatibilidad universal : Clínicamente probado para los tipos de piel Fitzpatrick I-VI, lo que la convierte en una de las pocas marcas que realmente incluye a todos los tipos de piel.

: Clínicamente probado para los tipos de piel Fitzpatrick I-VI, lo que la convierte en una de las pocas marcas que realmente incluye a todos los tipos de piel. Diseño neutro : Empoderando a hombres y mujeres por igual para lograr una piel suave y sin vello con precisión profesional.

: Empoderando a hombres y mujeres por igual para lograr una piel suave y sin vello con precisión profesional. Confianza global : Millones de usuarios satisfechos en Norteamérica, Europa, Asia y otros países, con una reputación de seguridad y eficacia.

: Millones de usuarios satisfechos en Norteamérica, Europa, y otros países, con una reputación de seguridad y eficacia. Hitos de innovación: Desde niveles de energía ajustables hasta tecnología de enfriamiento de la piel, DermRays continúa liderando con innovaciones centradas en el usuario.

Para celebrar este hito, DermRays está lanzando promociones de aniversario exclusivas con descuentos durante todo el mes de agosto de 2025. Se invita a los clientes a unirse a la celebración compartiendo sus historias de éxito utilizando #DermRays13.

"Hace trece años, nos propusimos democratizar la depilación láser, haciéndola accesible, segura y eficaz para todos", afirmó el doctor Yang Lin, consejero delegado de DermRays. "Hoy, nos enorgullece servir a una comunidad vibrante que refleja la hermosa diversidad de nuestro mundo".

Para obtener más información, visite el sitio web oficial de DermRays o mire su historia en YouTube.

Acerca de DermRays DermRays es una marca de tecnología de belleza reconocida mundialmente, especializada en dispositivos de depilación láser para el hogar. Combinando experiencia de grado médico con un diseño fácil de usar, DermRays permite a los usuarios lograr resultados profesionales en la comodidad de sus hogares.

