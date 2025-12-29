El desarrollo turístico se reinventa integrando al sector como agente principal - Open-Ideas

Madrid, 29 de diciembre de 2025.-

Distintas iniciativas promueven Centros de Innovación Turística o Hubs de Innovación para favorecer el desarrollo territorial integral.

Multitud de destinos turísticos están implantando iniciativas que revolucionan la forma tradicional de entender el turismo. La administración pública ha pasado a integrar al sector turístico y a los vecinos en el centro del desarrollo turístico. Se ha asumido que un modelo de turismo responsable y competitivo tiene que contar con el sector turístico y la iniciativa privada como ejes de desarrollo fundamental.

En este marco los Centros de Innovación Turística, Hubs y Clusters ponen al tejido empresarial en el centro y a la innovación y la sostenibilidad como ejes de desarrollo. Leonard Pera, CEO de Open-Ideas, consultora líder en proyectos de digitalización turistica comenta: “Las administraciones se han dado cuenta de que la base del desarrollo turístico es la experiencia turística y que esta no se circunscribe al ámbito público, la experiencia privada, en el hotel, la gastronómica, el deporte o el turismo de naturaleza solo se pueden entender como áreas de desarrollo conjunto y colaboración público-privada”.

Como ejemplo, la Sierra Oeste de Madrid ha dado un nuevo paso en su estrategia de desarrollo turístico con la puesta en marcha del Centro de Innovación Turística (CIT), un espacio llamado a convertirse en referente comarcal para la gestión, promoción y profesionalización del sector. El nuevo centro de dinamización del sector turístico está especializado en proyectos de digitalización y comunicación turística, lo que permitirá dotar al destino de herramientas avanzadas para competir en un mercado cada vez más exigente.

El CIT de Sierra Oeste forma parte de la red de Centros de Innovación Turística de la Comunidad de Madrid, bajo la marca paraguas MadRural, junto con los centros de Sierra Norte, Guadarrama y Vegas-Alcarria. Esta red trabaja de manera coordinada para fortalecer el turismo rural madrileño, compartir buenas prácticas y alinear proyectos con las prioridades regionales en materia de sostenibilidad, digitalización y cohesión territorial.

Ubicado en Pelayos de la Presa, el CIT de Sierra Oeste se orienta a impulsar el desarrollo turístico del territorio, poniendo en valor su riqueza natural, cultural y gastronómica mediante acciones de dinamización, acompañamiento al sector y coordinación entre agentes públicos y privados. Será un espacio operativo donde se diseñen nuevos productos turísticos, se identifiquen oportunidades de mercado y se apoye a las empresas locales en la mejora de su competitividad.

La colaboración con Open-Ideas permitirá al centro reforzar especialmente dos ámbitos clave: la digitalización y la comunicación. Por un lado, se desarrollarán soluciones tecnológicas para mejorar la presencia online de la Sierra Oeste, optimizar el uso de datos turísticos y facilitar herramientas de comercialización y visibilidad para las empresas del territorio. Por otro, se diseñarán estrategias de comunicación integradas –campañas, contenidos, materiales promocionales y acciones en medios– que ayuden a posicionar la Sierra Oeste como un destino rural sostenible, cercano a Madrid y con una oferta diversa durante todo el año.

El CIT concentrará y dará coherencia a iniciativas ya en marcha en la comarca, como la nueva marca turística de Sierra Oeste, la web de destino, los productos temáticos (astroturismo, turismo gastronómico, senderismo, turismo azul o cultural) y los sistemas propios de indicadores de sostenibilidad. Desde este espacio se impulsarán también acciones formativas, sesiones de trabajo con el tejido empresarial y proyectos piloto que integren innovación, sostenibilidad y experiencia de visitante.

La puesta en marcha del Centro de Innovación Turística de Sierra Oeste se enmarca en la Acción de Cohesión en Destinos 2021 (ACD 2021) y cuenta con financiación de la Unión Europea –fondos NextGenerationEU– a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, así como del apoyo de la Comunidad de Madrid. Esta inversión refuerza el compromiso institucional con un modelo de turismo que genere oportunidades económicas, apoye al pequeño negocio local y mejore la calidad de vida de los residentes, al tiempo que preserva los recursos naturales y culturales del territorio.

En línea con la Estrategia España Turismo 2030, aprobada por el Consejo de Ministros en octubre de este año, este modelo de mejora de desarrollo turístico busca poner a las personas en el centro: personas que crean destino, personas que crean trabajo, personas que trabajan en el turismo y residentes. El objetivo final es promover un modelo de desarrollo capaz de generar empleo de calidad, anclar a la población al territorio en los destinos con un problema de despoblación y favorecer un desarrollo sostenible y equilibrado que promueva la integración social de colectivos y destinos. España avanza hacia un modelo de desarrollo turístico donde el residente, por primera vez, adquiere el protagonismo que merece.

