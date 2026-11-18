(Información remitida por la empresa firmante)

LINARES, España, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Desay SV ha inaugurado hoy oficialmente sus nuevas instalaciones de fabricación inteligente en Linares, España, lo que supone un paso más en la puesta en práctica de su compromiso: "En Europa, con Europa, para todos". Estas instalaciones refuerzan la capacidad de fabricación local y de atención al cliente de la empresa, permitiendo una colaboración más estrecha con sus clientes del sector de la automoción en toda Europa.

La ceremonia de inauguración y la rueda de prensa, celebradas en Santana Tech Park, reunieron a la alta dirección de Desay SV, a representantes de los gobiernos central y autonómicos de España, a clientes del sector de la automoción y a otros actores clave de la industria. Entre los invitados de honor se encontraba Núria Aymerich Rocavert, comisionada especial para la Competitividad Industrial y la Pequeña y Mediana Empresa (pymes) en el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España.

Creación de un centro de fabricación localizado en Europa

Con una superficie construida total de aproximadamente 20.000 metros cuadrados, las instalaciones de Linares constituyen un centro regional clave para Desay SV, al integrar actividades de fabricación, ingeniería y atención al cliente a nivel local en Europa. Una vez completadas las fases previstas, el centro contará con una capacidad de producción anual máxima de 2,8 millones de unidades, lo que aportará la flexibilidad necesaria para responder a la demanda cambiante de los fabricantes (OEM).

Las instalaciones abarcarán la producción de una gama de productos para el sector automotriz, incluidas pantallas para vehículos y controladores de dominio para habitáculos inteligentes, dando respuesta a las necesidades cambiantes de los fabricantes europeos a medida que los vehículos se vuelven cada vez más conectados, inteligentes y definidos por software. Se prevé que la producción en serie comience en el primer trimestre de 2027.

Fortalecimiento de la cooperación industrial con España

La inversión de Desay SV en Linares refleja la confianza de la empresa en la base industrial automotriz de España y en el potencial de la región como ubicación estratégica para la fabricación avanzada. Se espera que el proyecto contribuya a las capacidades industriales locales, a la resiliencia de la cadena de suministro y a la generación de empleo cualificado.

"España sigue consolidando su posición como un centro europeo de referencia en excelencia automotriz e innovación tecnológica. La inversión de Desay SV en Linares refleja la fortaleza del ecosistema industrial español y contribuye a nuestra ambición compartida de impulsar la movilidad sostenible y reforzar la competitividad de la industria automotriz europea".

— Núria Aymerich Rocavert, comisionada especial para la Competitividad Industrial y las Pymes en el Ministerio de Industria y Turismo de España

"La inversión de Desay SV en Linares constituye un hito transformador para el futuro industrial de Andalucía. Impulsados por un incremento del 22% en nuestra producción industrial regional, nos enorgullece dar la bienvenida a nuestro ecosistema a un líder mundial en tecnología para el sector de la automoción. Cuando un pionero de la industria como Desay SV invierte aquí, lo hace para quedarse".

—JorgeParadela Gutiérrez, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía

Apoyo a los fabricantes de automóviles europeos mediante programas locales

Desay SV Spain S.L. ha recibido nominaciones formales de proyectos por parte de dos fabricantes internacionales de automóviles y mantiene conversaciones comerciales con otros fabricantes europeos del sector. Estos avances ponen de relieve la creciente implicación de la empresa en el mercado automovilístico europeo, así como su compromiso por forjar relaciones a largo plazo con sus clientes mediante una presencia y un soporte a nivel local.

"Nos enorgullece formar parte del renacimiento industrial de Linares y contribuir a un nuevo capítulo en el desarrollo de la ciudad. El apoyo y la colaboración de las autoridades locales, regionales y nacionales han sido fundamentales para hacer realidad este proyecto. Sobre esta sólida base, esperamos crear nuevas oportunidades para el talento local, fortalecer el ecosistema automotriz regional y crecer junto a la comunidad en los años venideros".

— Ling Jianhui, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Desay SV

"La inauguración de nuestras instalaciones en Linares representa un paso más en la puesta en práctica de nuestro compromiso: 'En Europa, con Europa, para todos'. Al combinar la experiencia tecnológica de Desay SV con la sólida base industrial automotriz de España, estamos estableciendo un centro de fabricación local resiliente que nos permite estrechar la relación con nuestros socios europeos y ofrecer servicios más rápidos, flexibles y personalizados, adaptados a sus necesidades de movilidad en constante evolución".

— Yang Yong, vicepresidente ejecutivo de Desay SV y director general de Desay SV Europe

Un negocio internacional en crecimiento

Desay SV continúa expandiendo su negocio internacional. En los primeros nueve meses de 2026, la empresa registró unos ingresos de aproximadamente 24.400 millones de RMB, lo que supone un crecimiento interanual del 9,3%. Las ventas internacionales alcanzaron cerca de 1.600 millones de RMB en el primer semestre de 2026, un 55,7% más que en el mismo periodo del año anterior. La sede europea de la compañía se encuentra en Weimar (Alemania), y sus operaciones en Europa se extienden por Alemania, Francia, España, Suecia y la República Checa. A través de esta red regional y de su centro de producción en Linares, Desay SV aspira a responder con mayor eficacia a las necesidades de sus clientes y a apoyar la transformación de la industria automotriz europea.

Creación de oportunidades para el talento local

Se prevé que el proyecto de Linares genere hasta 500 empleos directos para el año 2030 en áreas como fabricación, ingeniería, calidad, logística y gestión. Asimismo, Desay SV tiene previsto colaborar con instituciones educativas locales, entre ellas la Universidad de Jaén y el I.E.S. Himilce, con el fin de fomentar el desarrollo del talento y establecer vínculos entre el ámbito educativo y la industria de la automoción.

Acerca de Desay SV

Desay SV es una empresa de tecnología para la movilidad con operaciones en 26 ubicaciones a nivel mundial. Con 40 años de experiencia, la compañía se centra en el habitáculo inteligente, la conducción inteligente y los servicios conectados, respaldada por capacidades en investigación y desarrollo, diseño, gestión de la calidad y fabricación inteligente. Entre sus clientes globales del sector automotriz se encuentran Chery, Geely, Li Auto, Renault, SAIC, Stellantis, Toyota, Volkswagen y Volvo. Desay SV ocupó el puesto 54 en la lista de los 100 principales proveedores globales del sector automotriz de 2026, elaborada por Automotive News. Obtenga más información en www.desaysv.com.

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