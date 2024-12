Descubra las maravillas de China con un estilo incomparable con las nuevas rutas de 2025 de Tren del Glamour

(Información remitida por la empresa firmante)

Un viaje más allá de lo ordinario: el tren es el destino

SHANGHAI, 16 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Embárquese en un viaje en el que el propio viaje se convierte en un destino de grandeza: bienvenido al Tren del Glamour, la principal marca de turismo ferroviario de China. Con una emocionante expansión de rutas en 2025, descubra los impresionantes paisajes y las vibrantes culturas de China, desde las heladas del noreste hasta el sol del suroeste. Guiados por la filosofía de que "el tren es el destino", elaboramos meticulosamente cada experiencia para garantizar que su viaje sea tan espectacular como el paisaje, con servicio de mayordomo las 24 horas, los 7 días de la semana y una hospitalidad familiar.

El lujo se une a la aventura: su tren lo espera

El Tren del Glamour no es solo un medio de transporte; es un palacio flotante que ofrece una variedad de experiencias a medida. Ya sea que esté a bordo del Silk Road Express, el Hulunbuir Express o el Shiping Narrow Gauge Train, cada viaje promete una escapada que combina el lujo con la emoción de la exploración.

Silk Road Express: Una maravilla moderna sobre vías antiguas

El Silk Road Express, que se pondrá en marcha en 2025, ofrecerá viajes por la ruta Qinghai-Gansu (ida y vuelta desde Xining a Dunhuang) y las rutas del sur de Xinjiang. El tren cuenta con 38 lujosas habitaciones con baño privado, un salón de karaoke y una sala de mahjong, que ofrecen una combinación única de comodidad y entretenimiento local. Experimente una primicia en China con nuestro innovador vagón panorámico de 270 grados que lleva el majestuoso paisaje del país directamente a su asiento. A bordo, deléitese con una selección curada de actividades exclusivas, eligiendo entre elegantes tés de la tarde, animados espectáculos de cabaret, sofisticados cócteles, sesiones de joyería a medida, enriquecedoras conferencias de arte, suntuosas degustaciones gourmet y rejuvenecedoras experiencias de spa, todo ello diseñado para transformar su viaje en una obra maestra.

Hulunbuir Express: Explore el amplio norte

A los huéspedes les encanta la planificación de itinerarios que ofrece el Hulunbuir Express para explorar las atracciones menos conocidas del noreste de China. Elija entre el Ice and Snow Northmost Northmost of Original Ecology in China durante el invierno o el Grassland Northmost Tour of Original Ecology in China en verano y otoño. Cada viaje ofrece una inmersión cultural profunda en el patrimonio de las comunidades nómadas de China, enriquecido con conocimientos y tradiciones locales.

Shiping Narrow Gauge Train: viaje a través del tiempo

Recorra los paisajes místicos del sureste de Yunnan en un tren que conserva la elegancia histórica de los vagones de estilo francés de la era de la República de China. El 2025 Secret Realm Southeast Yunnan es su entrada para explorar joyas ocultas desde el lago Fuxian hasta Mile, con paradas en Shiping, Jianshui, Yuanyang, Mengzi, cuatro lugares culturalmente ricos que lo sumergirán en las vibrantes culturas étnicas de la región.

Experimente el epítome de los viajes en tren con el Tren del Glamour

Mientras el Tren del Glamour continúa innovando y liderando el mercado de trenes turísticos de lujo, lo invitamos a ser parte de estos viajes exclusivos. Más que solo viajes: experimente la fusión de aventura, cultura y lujo inigualable con nosotros en 2025.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581787/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/descubra-las-maravillas-de-china-con-un-estilo-incomparable-con-las-nuevas-rutas-de-2025-de-tren-del-glamour-302333022.html