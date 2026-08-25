Descubra las últimas novedades en audio: OneOdio brillará en IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- IFA 2026 está a la vuelta de la esquina y OneOdio está listo para ofrecer una experiencia de audio inmersiva en Berlín. Del 4 al 8 de septiembre, visítenos en el pabellón 8.2, stand 217, para disfrutar de una emocionante muestra de audio de última generación, demostraciones prácticas de nuestros productos, actuaciones de DJ en directo, ofertas exclusivas y sorpresas diarias.

Productos destacados que querrá probar

En el centro de la presentación de este año se encuentran dos auriculares excepcionales: OneOdio Studio Max 2 y A70 Gen 2.

Studio Max 2 está diseñado para DJs, creadores y profesionales del audio que buscan un rendimiento de nivel profesional sin las limitaciones de los cables. Gracias a la tecnología Rapid Wireless+ de tercera generación, ofrece una latencia ultrabaja de 9 ms, cuatro modos de conexión versátiles, audio de alta resolución con LDAC y hasta 120 horas de autonomía, brindando a DJs y creadores la libertad y precisión que necesitan para sus actuaciones y producción musical, a la vez que ofrece una experiencia inmersiva para largas sesiones de escucha.

A70 Gen 2 se basa en el éxito de la plataforma A70 de OneOdio, que vendió millones de unidades. Con drivers de 40 mm, cámara acústica independiente, LDAC, audio de alta resolución, Bluetooth 6.0, ecualizador personalizable a través de la aplicación OneOdio y hasta 72 horas de reproducción inalámbrica, está diseñado para adaptarse sin esfuerzo tanto a las sesiones de práctica de DJ y estudio casero como a la escucha diaria.

Gire para ganar: ¡Sorteos y sorpresas diarias!

¿Qué sería de IFA sin un poco de emoción? ¡Gire la ruleta, gane un premio y llévese una sorpresa de OneOdio! Los visitantes pueden participar en nuestra actividad diaria "Gire la ruleta para ganar" para tener la oportunidad de ganar auriculares, productos exclusivos y otros premios increíbles.

Actuaciones de DJ en vivo + Ofertas exclusivas de IFA

Sienta la música todo el día con actuaciones de DJ en vivo que utilizan los auriculares profesionales de OneOdio. Experimente el sonido, sienta la energía y descubra ofertas exclusivas de IFA disponibles en el stand.

Ya sea que venga por la última tecnología de audio, música en vivo o emocionantes sorteos, no olvide visitar OneOdio en el pabellón 8.2, stand 217.

¡Apunte la fecha en el calendario y descubra lo último en audio con OneOdio!

Acerca de OneOdio

OneOdio es una marca de audio profesional comprometida con ofrecer un sonido de alto rendimiento a melómanos, DJs, creadores y profesionales del audio en todo el mundo. Reconocida por su sonido con calidad de estudio, comodidad superior y excelente relación calidad-precio, OneOdio es la marca de confianza en estudios de grabación, actuaciones en directo y para escuchar música a diario.

Encuéntrenos en redes sociales:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oneodio-headphonesFacebook: https://www.facebook.com/oneodioInstagram: https://www.instagram.com/oneodioshop/

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/descubra-las-ultimas-novedades-en-audio-oneodio-brillara-en-ifa-2026-302853452.html