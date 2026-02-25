(Información remitida por la empresa firmante)

- El descubrimiento que vincula las bacterias intestinales con el tratamiento del cáncer gana el Premio Bial en Biomedicina y obtiene un premio de 350.000 euros

Un estudio publicado en Science revela que una microbiota intestinal sana puede mejorar la eficacia de la inmunoterapia utilizada para tratar el cáncer, mientras que los antibióticos pueden perjudicar su efecto al reducir la diversidad de la microbiota intestinal

PORTO, Portugal, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Un consorcio internacional de 48 investigadores de instituciones de Francia, Suecia y Estados Unidos ha ganado la edición 2025 del Premio Bial en Biomedicina, un premio dotado con 350.000 euros promovido por la Fundación Bial para reconocer un trabajo publicado de excepcional calidad y relevancia científica en el campo de la biomedicina.

El estudio ganador, Gut microbiome influences efficacy of PD 1–based immunotherapy against epithelial tumors, está dirigido por el dúo de investigación Laurence Zitvogel (Gustave Roussy y Universidad Paris-Saclay) y Guido Kroemer (Gustave Roussy y Universidad Paris Cité), académicos franceses de renombre internacional.

La investigación premiada documenta uno de los avances recientes más significativos en el tratamiento de varios tipos de cáncer, ya que establece que el microbioma intestinal - el conjunto de bacterias que residen en el intestino humano - juega un papel decisivo en la eficacia de la inmunoterapia.

La inmunoterapia ha revolucionado la oncología al permitir que el sistema inmunitario reconozca las células tumorales y las ataque, salvando así a muchos pacientes que antes no contaban con alternativas terapéuticas efectivas. Sin embargo, más de la mitad de los pacientes desarrollan resistencia a estas terapias, lo que provoca la recurrencia de la enfermedad por razones aún poco conocidas. Este prestigioso estudio demuestra que el microbioma intestinal desempeña un papel fundamental en esta resistencia y que su modulación puede mejorar significativamente la respuesta al tratamiento y la supervivencia del paciente.

Los autores demuestran que el uso de antibióticos puede afectar negativamente la eficacia de la inmunoterapia al reducir la diversidad de la microbiota intestinal. El análisis de pacientes con cáncer reveló que una mayor diversidad bacteriana se asocia con mejores resultados clínicos. El estudio también identificó especies bacterianas intestinales específicas que se asocian sistemáticamente con respuestas más favorables al tratamiento.

El estudio fue publicado en Science en 2018 y ya cuenta con más de 5.800 citas científicas.

La edición 2025 del Premio recibió 58 nominaciones de 18 países, abarcando áreas como el cáncer, las enfermedades infecciosas y los trastornos neurodegenerativos. En ediciones anteriores se distinguieron investigaciones que posteriormente recibieron prestigiosos premios científicos internacionales. Cabe destacar que dos de los científicos que recibieron el Premio Bial en 2021, Katalin Karikó y Drew Weissman, fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2023 por sus descubrimientos que permitieron el desarrollo de vacunas eficaces basadas en ARNm para prevenir la COVID-19.

