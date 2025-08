Los despachos y gestorías se quedan sin personal: crisis en el sector español

(Información remitida por la empresa firmante)

El 25 de agosto, comienza la 5ª Edición de las Jornadas de Captación de Talento de EDASE, que busca formar y reclutar perfiles para cubrir la previsión de contratación de personal cualificado en asesoría de empresas

Madrid, 4 de agosto de 2025.-

En un momento en que el relevo generacional en muchos sectores se tambalea, la asesoría de empresas —un pilar estratégico para el tejido económico español— se enfrenta a su mayor crisis de personal. El 98,4 % de los profesionales en activo tiene más de 30 años, y la mayoría supera los 45, según datos del Barómetro del Sector del Despacho Profesional.



Más de 3 millones de pymes y autónomos dependen de estos perfiles para cumplir con sus obligaciones ineludibles ante organismos como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Pero 7 de cada 10 despachos tienen dificultades para encontrar personal cualificado. Y la situación empeora: cada vez son menos los jóvenes que se plantean esta salida profesional, a pesar de tratarse de una de las profesiones con mayor estabilidad laboral y demanda sostenida.



"No es un problema de empleo. Hay vacantes, hay necesidad, pero no hay quien las cubra", afirma Carmen Moreno, directora de EDASE , La Escuela de Asesores, entidad que forma y recluta personal para grandes despachos como Ayuda T Pymes, Infoautonomos, Openges o ETL Global.



Para hacer frente a esta situación, las firmas referentes en este sector se han unido para crear una iniciativa junto a EDASE y reducir el impacto negativo de estas cifras, poniendo en marcha unas Jornadas de Captación de Talento . Una iniciativa que, a partir del lunes 25 de agosto, permitirá a los candidatos conocer en profundidad cómo funciona la profesión y acceder al proceso de selección para prepararse y acceder a su bolsa de empleo.



"El problema no es la falta de titulados universitarios o de FP, es que esa formación no prepara para ejercer. Por eso nuestros programas son prácticos y están diseñados desde y con las empresas del sector", añade Moreno.



Cada año, cientos de personas se especializan en asesoría laboral, fiscal, contable y jurídico-mercantil gracias a este programa. "Los alumnos de EDASE no estudian solo para entender cómo funciona una nómina. La emiten, la presentan y la defienden frente a Hacienda", destacan desde la escuela.



En la edición de 2024, más de 13.000 personas accedieron a la formación en materia laboral, fiscal y contable ofrecida por EDASE durante las Jornadas, siendo el 87,6% graduados en ADE, relaciones laborales, derecho, económicas y otras áreas relacionadas con la gestión. En 2025, La Escuela prevé superar esa cifra y reforzar la bolsa de empleo de cara a la próxima campaña de contratación.



Más información y solicitudes de participación en las jornadas: https://www.edase.es/jornadas-captacion-talento





