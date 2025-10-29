Después de los Grammy Latinos y el Festival Icónica, Sevilla acogerá los Mentoryx Awards 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

El 31 de enero, el Auditorio de la Cartuja acogerá los Mentoryx Awards 2025, una gala que rendirá homenaje al conocimiento, la inspiración y el talento humano. Con una puesta en escena de gran glamour al estilo de los Goya y los Óscar, el evento reconocerá a los mejores coaches, mentores, conferenciantes y formadores de Iberoamérica en una noche que unirá sabiduría y espectáculo

Sevilla, 29 de octubre.- El 31 de enero, el Auditorio de la Cartuja acogerá los Mentoryx Awards 2025, una gala que rendirá homenaje al conocimiento, la inspiración y el talento humano. Con una puesta en escena de gran glamour al estilo de los Goya y los Óscar, el evento reconocerá a los mejores coaches, mentores, conferenciantes y formadores de Iberoamérica en una noche que unirá sabiduría y espectáculo.



Una nueva gran cita internacional en Sevilla

Tras acoger los Grammy Latinos y consolidar el Festival Icónica como referente cultural, Sevilla volverá a situarse en el mapa internacional con la llegada de los Mentoryx Awards 2025, el primer gran reconocimiento iberoamericano dedicado al talento humano y al desarrollo personal. El evento reunirá a figuras destacadas del crecimiento personal, la comunicación, el liderazgo y la empresa, consolidando a la capital andaluza como un nuevo epicentro de la sabiduría y la inspiración.



Los Mentoryx Awards celebran el valor de quienes dedican su vida a inspirar, liderar y transformar a otras personas y organizaciones. A través de su trabajo como mentores, coaches, conferenciantes, formadores, ejecutivos y emprendedores, estos profesionales contribuyen cada día al bienestar, la consciencia y el progreso humano y empresarial, pilares que la gala busca poner en el centro del reconocimiento público.



Una gala con sello internacional y espíritu inspirador

La ceremonia combinará glamour, emoción y excelencia en una puesta en escena que incluirá alfombra roja, actuaciones en directo y entrega de galardones en distintas categorías. La gala estará conducida y amenizada por la artista Soraya Arnelas, quien aportará su carisma y energía a una noche única. Además, contará con otras actuaciones musicales y artísticas que harán de los Mentoryx Awards 2025 una experiencia inolvidable, en la que el desarrollo humano se situará al nivel de los grandes eventos culturales y artísticos.



Entre los nominados de esta primera edición destacan figuras de gran proyección en el ámbito del desarrollo humano, la comunicación, la empresa y la divulgación. Nombres como Jürgen Klaric, Víctor Küppers, Daniel Habif, Mario Alonso Puig, Anne Igartiburu, José Elías, Michelle Piters, Javi Rodríguez, Valentina Ortiz, Iker Jiménez, Angie Rigueiro, Enrique Jurado, Vilma Núñez, Carlos Blanco, Marian Rojas, Mónica Mendoza, Arnau Ramió, María Cansino, Laia Grassi, Pablo Motos o Carlos Delgado (Level Up) reflejan la magnitud y diversidad del talento que reunirá esta gala internacional.



Un día antes, el 30 de enero, Jürgen Klaric, reconocido internacionalmente como uno de los mayores expertos en neuroeducación y liderazgo consciente, y galardonado en esta edición como el Conferencista Iberoamericano más influyente del siglo XXI, ofrecerá en el Club Cámara Antares de Sevilla una conferencia privada y exclusiva para ochenta ejecutivos empresariales. En ella abordará cómo adaptar las neuroventas y la inteligencia artificial a los negocios del siglo XXI, anticipando las claves del liderazgo del futuro.



Una cita que une talento, sabiduría y proyección internacional

"Los Mentoryx Awards nacen para dar prestigio y visibilidad a quienes dedican su vida a inspirar, enseñar y transformar a los demás. Son un homenaje al talento, la sabiduría y la pasión por el crecimiento humano", afirma Antonio Lara, presidente y cofundador de Mentoryx y reconocido conferenciante internacional.



Por su parte, Rosa Martorell, CEO de Mentoryx, destaca el papel transformador de la comunidad: "Este evento representa el espíritu de la plataforma: unir sabiduría, inspiración y liderazgo humano para construir un mundo más consciente y resiliente".



Los fundadores —Antonio Lara, Rosa Martorell y Matías Barbagallo — coinciden en que los Mentoryx Awards no solo reconocen trayectorias individuales, sino que consolidan un movimiento colectivo que impulsa el desarrollo del conocimiento humano como motor de cambio social y económico.



Mentoryx: una comunidad global del conocimiento

Fundada en 2019, Mentoryx se ha convertido en una plataforma internacional dedicada a potenciar la visibilidad, reputación y proyección global de coaches, mentores, formadores y conferenciantes de habla hispana. Su propósito es crear una comunidad internacional del conocimiento, en la que los profesionales del desarrollo humano y empresarial puedan conectar, colaborar y ampliar su impacto.



La organización promueve un ecosistema de conferencias, congresos, podcasts, talk shows y eventos presenciales que fomentan la transmisión de sabiduría y herramientas de transformación personal y profesional. Entre sus iniciativas más reconocidas destacan The Coaching Show, congresos virtuales de alto nivel y programas que integran formación, liderazgo y tecnología.



Los Mentoryx Awards 2025 son la culminación de ese trabajo: una gala concebida para reconocer la excelencia y el impacto social y empresarial del conocimiento humano, y al mismo tiempo ofrecer a Sevilla un nuevo espacio de prestigio, inspiración y celebración.



Una noche que elevará a Sevilla al nivel de las grandes capitales del talento

Con una estética cuidada, una producción de primer nivel y la participación de artistas invitados, los Mentoryx Awards 2025 prometen ser una experiencia única que combinará glamour, música, emoción y propósito. La gala situará al talento humano como auténtico protagonista, proyectando desde Sevilla un mensaje de esperanza, consciencia y crecimiento compartido.



Así, la capital andaluza —que en los últimos años ha brillado con eventos de talla internacional como los Grammy Latinos y el Festival Icónica— se consolida ahora como epicentro del talento y la sabiduría humana, reafirmando su posición como ciudad abierta al arte, la cultura y el conocimiento.



Sobre Mentoryx

Mentoryx es una plataforma internacional dedicada a impulsar la visibilidad, reputación y proyección global de los profesionales del desarrollo humano y empresarial. Su misión es conectar a las mentes más inspiradoras del mundo hispano con las personas y organizaciones que buscan crecimiento, bienestar y transformación.







Contacto

Nombre contacto: Ana Martinez

Descripción contacto: CCO

Teléfono de contacto: 659923584



