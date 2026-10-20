Después del verano, la piel también necesita recuperarse; Divain propone un reset con sus mascarillas facial

Después del verano, la piel también necesita recuperarse; Divain propone un reset con sus mascarillas faciales - divain. Parfums

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de octubre de 2026.- El bronceado puede prolongarse varias semanas después de las vacaciones, aunque la piel no siempre conserva la misma sensación de bienestar. La exposición solar, el calor, el cloro de las piscinas y los cambios de hábitos pueden favorecer la sequedad, la tirantez y la pérdida de luminosidad. Con el regreso a la rutina, Divain propone incorporar dos mascarillas faciales de hidrogel a los cuidados habituales para recuperar la hidratación y el confort cutáneo.

Septiembre suele marcar el retorno a los horarios, las obligaciones y los hábitos cotidianos. También ofrece una oportunidad para prestar atención a las necesidades de la piel después de semanas de mayor exposición a factores ambientales.

El bronceado, aunque pueda asociarse con una apariencia saludable, es una respuesta de la piel a la radiación ultravioleta. Por eso, conservar el tono adquirido durante las vacaciones no significa necesariamente que la piel esté bien hidratada ni que haya quedado protegida frente al daño solar.

Dos mascarillas faciales para diferentes necesidades

Las mascarillas de hidrogel han encontrado su espacio en las rutinas de skincare gracias a un formato flexible que se adapta al contorno del rostro. Su estructura permite mantener la formulación cosmética en contacto con la superficie cutánea durante el tiempo de aplicación, ofreciendo una experiencia diferente a las mascarillas tradicionales en crema.

Divain ha incorporado a su catálogo dos propuestas con objetivos diferenciados: Sunday Reset Face Mask y Prime Time Face Mask.

Sunday Reset está orientada a pieles que presentan signos de deshidratación, sensibilidad o falta de luminosidad. Su composición incluye ácido hialurónico, aloe vera, centella asiática y un derivado de vitamina C, ingredientes utilizados en cosmética por sus propiedades hidratantes y acondicionadoras.

Prime Time, por su parte, se presenta como una alternativa dirigida a mejorar temporalmente la apariencia de firmeza mediante un efecto tensor cosmético. Ambas comparten el formato de hidrogel, aunque responden a preocupaciones cutáneas distintas.

La importancia de recuperar los hábitos de cuidado

Una de las particularidades de estas mascarillas faciales es su facilidad para integrarse en la rutina doméstica. En el caso de Sunday Reset, Divain recomienda una aplicación de entre 15 y 25 minutos, tras la cual no es necesario aclarar el rostro.

Sin embargo, el cuidado posterior al verano no depende de un único tratamiento. La limpieza suave, la hidratación adaptada a cada tipo de piel y la protección solar diaria siguen siendo esenciales para mantener una barrera cutánea saludable.

Las mascarillas pueden complementar esos hábitos, pero no revierten por sí solas los efectos acumulados de la radiación ultravioleta.

La propuesta de Divain sitúa así el autocuidado dentro de pequeños momentos cotidianos. Más allá de recuperar luminosidad o aliviar la sensación de tirantez, el final del verano invita a observar las necesidades de la piel y establecer una rutina sostenible durante los meses siguientes.

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