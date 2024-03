Se desvela la beta de TerraMaster TOS 6: el sistema operativo NAS fácil de usar y visualmente impactante

(Información remitida por la empresa firmante)

TerraMaster es una marca profesional especializada en ofrecer productos de almacenamiento innovadores para hogares y empresas. Y ahora anuncia la presentación del nuevo sistema operativo TOS 6 Beta, que incorpora más de 40 nuevas funciones y 370 mejoras, para ofrecer a quienes lo elijan una experiencia de uso perfeccionada, sin igual

China, 18 de marzo de 2024.- Desde la nueva interfaz de usuario hasta los avances en seguridad de los datos, se ha cuidado y perfeccionado cada detalle para garantizar las soluciones más avanzadas de almacenamiento y administración. El TOS 6 es el sistema operativo para terminales de TerraMaster más potente jamás visto y destaca porque ofrece unas prestaciones y un diseño sin precedentes.



Características clave del sistema operativo TOS 6



El último kernel de Linux

El kernel de TOS 6 se basa en el kernel de Linux 6.1 LTS más reciente, que incorpora MG-LRU para potenciar el rendimiento del sistema, mejora significativamente el comportamiento del sistema de archivos btrfs, añade el estándar EROFS para compartir datos entre sistemas de archivos, se prepara para la compatibilidad con el chip IntelMeteor Lake de 5 nm, fusiona Kernel Memory Sanitizer (KMSAN) para gestionar mejor la memoria, logra una decodificación de errores de memoria Intel más rápida a través del controlador EDAC, incorpora soporte para la estructura de datos Maple Tree e implementa nuevos controles de seguridad para regular la capacidad de crear espacios de nombres de usuario.



Un salto adelante en la velocidad de respuesta del sistema

Este sistema ya no se instala automáticamente en cada disco, porque ahora es posible que los usuarios especifiquen la ubicación de instalación. Los usuarios pueden seleccionar hasta cuatro discos duros o SSD como discos del sistema, para instalar el sistema en dispositivos de almacenamiento más rápidos. De este modo aumentan la velocidad de respuesta del sistema, la velocidad de carga de datos de las aplicaciones y la eficiencia de la confirmación de datos.



Nuevo escritorio, más escueto y simple

El nuevo diseño de escritorio reduce las distracciones tan típicas de las páginas complejas, para que el usuario se concentre en el contenido. Han eliminado los iconos del escritorio para crear un fondo limpio y libre de desorden. Ahora todas las aplicaciones se muestran en la barra de navegación, lo que facilita saltar de un menú a otro.



Nuevo panel del sistema

El TOS 6 viene con un panel de sistema mejorado, que destaca por el nuevo diseño, dirigido a brindar un alto grado de funcionalidad personalizada. Los usuarios tienen la posibilidad de personalizar a su gusto qué módulos de contenido se muestran y reorganizarlos arrastrándolos sin más. Como resultado, se crea un panel que esté mucho más en sintonía con sus hábitos y preferencias.



La primera pestaña de administración de archivos NAS de todo el sector

El TOS 6 incorpora la primera pestaña de administración de archivos NAS jamás vista en este sector. Con el modo de pestaña, se puede mover, copiar y pegar archivos fácilmente entre diferentes directorios, sin tener que abrir una nueva página. Una solución tremendamente práctica y muy intuitiva para administrar archivos.



13 estrategias avanzadas de gestión de permisos

El TOS 6 da un salto adelante impresionante en la gestión de permisos. Además de los permisos tradicionales Denegar, Solo lectura y Lectura/Escritura, TOS 6 introduce funciones de gestión avanzada de permisos ACL, para que los administradores puedan personalizar el acceso a carpetas compartidas según sea necesario. Además, los permisos administrativos, de lectura y escritura de los usuarios para las carpetas se subdividen en 13 tipos, para perfilar con más precisión el control de acceso para archivos más complejos en entornos empresariales.



Nivel de seguridad mejorado en un 500 %

El SPC (Security and Privacy Control) es la función de control de seguridad exclusiva más avanzada desarrollada por TerraMaster. Los permisos de acceso de los programas y aplicaciones ejecutables de TOS a la red y a los espacios de almacenamiento están protegidos por un estricto control y requieren autorizaciones de usuario. Así se evita que el sistema TOS sea vulnerable a ataques de ransomware o código malintencionado de piratas informáticos. Y como resultado, se consigue multiplicar por cinco el nivel de seguridad de TOS 6 respecto al sistema anterior.



Modos duales Hyper-Lock WORM

TOS 6 agrega modos de cumplimiento y empresa al sistema de archivos Hyper-Lock WORM para dotarse de un mayor grado de flexibilidad. En el modo Cumplimiento, una vez que se escriben los datos, ya no se pueden modificar ni eliminar: es una medida para cumplir los requisitos legislativos para el almacenamiento de datos confidenciales. En el modo Empresarial, se permite que los administradores de TI empresariales especifiquen durante cuánto tiempo permanecerán bloqueados los datos.



Intercambio de discos de datos en caliente para evitar formateos

Gracias a la excelente función de reconocimiento de discos duros de TOS 6, ya no es necesario iniciar/apagar ni reformatearlos. Ahora se puede intercambiar en caliente el disco duro de cualquier sistema de archivos compatible, en cualquier momento, y también acceder directamente a los datos que tiene guardados sin tener que reformatearlo.



Integración perfecta de F4-424 Pro y TOS 6

El modelo NAS F4-424 Pro de 4 bahías se encuentra a la vanguardia del sector y, además, es perfectamente compatible con el novedoso sistema operativo TOS 6, brindando a los usuarios las mejores opciones de almacenamiento y operación. F4-424 Pro se ha convertido en la opción preferida de muchos usuarios profesionales y otros entusiastas del almacenamiento debido a su potente configuración de hardware y sus excelentes prestaciones.



Sumando las ventajas de las características innovadoras de TOS 6, el F4-424 Pro se convierte en sinónimo de rendimiento excepcional en condiciones de alta carga. Además, cumple con los estrictos requisitos de diversos tipos de usuarios que demandan transmisión de datos de alta velocidad y almacenamiento estable. Tanto para perfiles de empresa como para usuarios particulares, esta combinación está llamada a convertirse en la opción ideal.



