El detailing español que triunfa en Europa; Tecnoxx ya vende en diez países, con Italia a la cabeza - Tecnoxx Detailing

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de octubre de 2026.- El cuidado del coche se ha convertido en una práctica cada vez más precisa. Ya no consiste únicamente en retirar la suciedad visible: pintura, llantas, neumáticos, cristales, tapicerías o pantallas requieren soluciones específicas y tratamientos adaptados a cada superficie. Esta evolución ha contribuido a trasladar el detailing, durante años estrechamente ligado al ámbito profesional, al día a día de los aficionados al automóvil.

Tecnoxx ha crecido precisamente en ese terreno. Es la marca de cuidado del automóvil de la empresa española Tecnoquimia, con más de 30 años de experiencia. Hoy vende sus productos en diez países de Europa, y sus cifras de 2025 muestran que buena parte de la demanda ya viene de fuera de España.

Italia toma la delantera en las ventas europeas de Tecnoxx

Los datos registrados por Tecnoxx durante 2025 dibujan con claridad el alcance de su presencia fuera de España. La compañía contabilizó 47.870 pedidos a través de Amazon y más de tres de cada cuatro se enviaron al extranjero.

Italia concentra el mayor volumen, con 14.910 operaciones, equivalentes al 31% del total, y se sitúa por delante de España, donde se registraron 11.380. Alemania aparece a continuación con 10.980, seguida de Francia, con 5.730, y Austria, con 2.860. Bélgica, Portugal, Suiza, Luxemburgo y Países Bajos completan los diez destinos europeos en los que ya se comercializan los artículos para el cuidado del automóvil de la firma española.

La venta online es la que explica ese salto: permite llegar a conductores de toda Europa sin tiendas físicas en cada país. Además, los productos se desarrollan y fabrican en la Unión Europea.

Del centro de lavado al garaje particular

La trayectoria de Tecnoxx parte del ámbito profesional. Sus soluciones nacen de versiones utilizadas y probadas durante años por especialistas en limpieza de vehículos. Esa experiencia dio paso posteriormente a formatos preparados y listos para usar, concebidos para trasladar ese tipo de cuidado al consumidor particular. El resultado es un catálogo orientado al detailing de coches, motos y otros vehículos.

Su gama cubre tanto el exterior como el interior del vehículo: limpieza y protección de carrocería, llantas, neumáticos, plásticos, cristales y tapicerías. Son fórmulas de origen profesional, adaptadas después a un formato sencillo y listo para usar por cualquier aficionado al coche.

Lo que empezó como un producto para profesionales del lavado ha terminado llegando al garaje de casa, y cada vez más allá de España. Con la venta online como principal vía, Tecnoxx ha dado en 2025 un claro salto europeo.

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