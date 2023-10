La deuda técnica frena el crecimiento y la transformación de casi la mitad de las empresas mundiales (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

DXC Technology revela nuevos conocimientos de ejecutivos globales sobre el impacto de la deuda tecnológica y un plan de cuatro pasos para pagar la deuda actual y desalentarla en el futuro

ASHBURN, Va., 17 de octubre de 2023/PRNewswire/ -- Un estudio de líderes empresariales realizado por DXC Technology (NYSE: DXC), una empresa líder en servicios de tecnología global de Fortune 500, ha revelado que casi la mitad (46%) de los ejecutivos dice que la deuda técnica, o deuda tecnológica, es el saboteador silencioso que inhibe su capacidad para innovar y crecer.

La deuda tecnológica es el coste implícito de retrabajo causado por elegir una solución "inferior pero rápida" en lugar de la solución tecnológica "correcta". En otras palabras, si bien una inversión pasada puede haber funcionado en el momento, es posible que no se mantenga bien con el tiempo. La deuda tecnológica tiende a ser una serie de compensaciones que conducen a una suboptimización y se vuelve cada vez más difícil de deshacer. Si bien es diferente de la obsolescencia o la depreciación, puede medirse en miles de millones para la mayoría de las grandes empresas y tiene implicaciones de gran alcance que le cuestan a una empresa su talento, reducen su productividad, aumentan su riesgo de seguridad y, en última instancia, perturban el éxito de una organización y el precio de sus acciones.

En una encuesta global de 750 ejecutivos de tecnología e información de alto nivel encargada por DXC Leading Edge, un equipo de profesionales experimentados que crean un liderazgo de pensamiento progresivo centrado en la transformación empresarial. El estudio Adoptar la modernización: de la deuda técnica al crecimiento aboga por replantear la deuda tecnológica de un problema que debe resolverse a algo que debe abordarse como parte de los esfuerzos de modernización de cualquier organización.

Según el informe, existe una crisis de rendición de cuentas en lo que respecta a la deuda tecnológica. De los ejecutivos entrevistados, el 99% reconoció que la deuda tecnológica era un riesgo para sus organizaciones, a pesar de que tres de cada cuatro todavía creen que el liderazgo de TI debería asumir la responsabilidad exclusiva de solucionarlo.

Michael Corcoran, líder global de análisis e ingeniería, explicó: "Estamos en un momento en el que la innovación tecnológica se está acelerando rápidamente. La forma en que construimos, crecemos y habilitamos a nuestros equipos y clientes está cambiando y con eso, nuestro enfoque hacia La gestión del proceso de modernización también debe hacerlo. A veces, la propagación de la deuda tecnológica en toda la organización dificulta que los líderes salgan de la visión de su equipo, y esto es cuando un tercero neutral puede proporcionar una visión holística que permita a los líderes considerar una nueva perspectiva. "Si los líderes empresariales no se comprometen a abordar la deuda tecnológica ahora, conducirá a una pérdida de recursos, productividad y talento, y tendrá enormes implicaciones de seguridad".

La falta de conciencia entre los líderes empresariales también tiene un impacto significativo en su capacidad para gestionar la deuda técnica. Los ejecutivos fueron claros en que existen barreras al progreso que obstaculizan los esfuerzos de modernización en sus organizaciones; el 47% de los encuestados calificó las barreras de conocimiento como muy o extremadamente significativas, y el 38% lo hizo como barreras culturales.

DXC ha descubierto que las organizaciones pueden experimentar un 39 % de ahorro de costes gracias a la reducción de la deuda técnica, al mismo tiempo que pueden retirar el 37% de las aplicaciones redundantes y, por lo tanto, ha identificado un plan de cuatro pasos para pagar la deuda actual y desalentarla en el futuro:

1. Replantear la deuda organizacional como modernización

Articular claramente la deuda de las organizaciones es una forma de garantizar claridad de visión en el camino de la modernización. El cambio de mente hacia el enfoque futuro es esencial. Este es un momento apropiado para conversaciones ejecutivas sinceras al hacer un balance de lo que tiene.

2. Definir oportunidades

El primer paso para definir las oportunidades de modernización es ampliar el círculo más allá de la responsabilidad de TI. El CIO y el CTO liderarán la modernización, pero todo el equipo ejecutivo es responsable de su éxito. La coordinación entre el lado comercial y el brazo técnico de la organización es crucial. Los CTO y CIO están en una posición única para comunicar la deuda de la organización de manera efectiva a la alta dirección y a las partes interesadas del negocio en general, con el apoyo del CFO. Presentar los argumentos de manera clara y convincente para permitir una colaboración efectiva es el siguiente paso para estos líderes.

3. Eliminar tus barreras

Cada industria tiene un perfil único, al igual que cada organización. Por lo tanto, eliminar las barreras organizacionales es cuestión de definirlas a la luz de su inventario y de Wardley Maps. Utilice su perfil industrial como base y modifíquelo según las necesidades de su organización.

4. Organizar para la ejecución

Habiendo cambiado la conversación, definido las barreras y logrado alineación, una organización puede centrarse en los objetivos deseados y el impacto de las actividades. La modernización es un proceso colaborativo continuo que involucra no sólo al círculo de TI sino a toda la organización. Cuando se hace correctamente, los beneficios se sienten en toda la organización. Desde el ahorro de costes hasta la reducción de carbono y la facilitación de la vida laboral de los empleados, hay argumentos de negocios que se pueden presentar en todas las ramas de una organización. Cuando la deuda de la organización se ve con claridad y se articula plenamente, se puede aplanar, comprender y gestionar cuidadosamente como parte del balance de una empresa saludable.

"La deuda técnica es un tema persistente en la intersección de los negocios y la tecnología; se conoce desde hace mucho tiempo, pero a menudo no se comprende bien. A medida que continúa acumulándose, las organizaciones de todo el mundo la citan como un desafío importante, que inhibe su capacidad de transformar y servir a sus clientes en el futuro", afirmó Dave Reid, director de investigación de DXC Leading Edge. "Hoy publicamos nuestro estudio histórico para ayudar a nuestros clientes y socios a abordar este problema de frente y comenzar a cosechar los beneficios de la modernización y la transformación, largamente prometidos pero difíciles de realizar".

Además de las cuatro formas en que las organizaciones pueden liquidar la deuda tecnológica, DXC ha presentado la Auditoría de Deuda Tecnológica que los líderes empresariales pueden realizar de inmediato para comprender el nivel de deuda tecnológica en sus organizaciones y dónde se encuentran sus barreras para abordar la deuda tecnológica.

Para obtener más información, explore:

Página de deuda técnica de DXC: Reframing Technical Debt

Informe de investigación de vanguardia de DXC: Embracing modernization: From technical debt to growth

Metodología de la investigación

En 2023, DXC Leading Edge realizó una encuesta a 750 ejecutivos de TI globales, con un CI (intervalo de confianza) del 95%. La encuesta comprende un grupo senior de 50 % de encuestados CIO o CTO; la otra mitad son líderes de nivel VP o superior. La encuesta tiene un alcance global y el tamaño de las empresas oscila entre 1.000 y 10.000 millones de dólares o más en ingresos. Los encuestados están ampliamente distribuidos entre industrias: banca y mercados de capitales; Seguro; Aeroespacial y Defensa; Tecnología, Medios y Telecomunicaciones; Viajes, Transporte y Hospitalidad; Energía, Servicios Públicos, Petróleo y Gas; Cuidado de la salud; Automotor; Consumo y Comercio Minorista; y Sector Público.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las empresas globales a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica mientras modernizan la TI, optimizan las arquitecturas de datos y garantizan la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas y organizaciones del sector público más grandes del mundo confían en DXC para implementar servicios que impulsen nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente en sus activos de TI. Obtenga más información sobre cómo proporcionamos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no se relacionen directa y exclusivamente con hechos históricos constituyen "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones representan expectativas y creencias actuales, y no se puede garantizar que se lograrán los resultados descritos en dichas declaraciones. Dichas declaraciones están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en dichas declaraciones, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Para obtener una descripción escrita de estos factores, consulte la sección titulada "Factores de riesgo" en el Informe anual de DXC en el formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2023 y cualquier información actualizada en presentaciones posteriores a la SEC. No se puede garantizar que cualquier objetivo o plan establecido en cualquier declaración prospectiva pueda o vaya a lograrse, y se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en dichas declaraciones que se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizar o publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva ni de informar ningún evento o circunstancia después de la fecha de este informe ni de reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto según lo exija la ley.

Sean B. Pasternak, Relaciones con los medios corporativos, +1-647-975-7326, sean.pasternak@dxc.com; John Sweeney, Relaciones con inversores, +1-980-315-3665, john.sweeney@dxc.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2246985/DXC_Technology_Company_Technical_Debt_Stalls_Growth_and_Transfor.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-deuda-tecnica-frena-el-crecimiento-y-la-transformacion-de-casi-la-mitad-de-las-empresas-mundiales-301959310.html