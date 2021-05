Deudafix cancela 150.369 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad

El proveedor número uno en España de exoneraciones de deudas con ley de segunda oportunidad. Mantiene su récord de 100% con otra exoneración

Ley De Segunda Oportunidad por Deudafix



¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Real Decreto 1/2015, de 27 de febrero, para permitir a las personas físicas residentes en España que cumplan con ciertos requisitos, alcanzar un plan de pagos asequible o cancelar todas aquellas deudas a las que no pueden hacer frente. Esta ley es similar a las que se llevan aplicando en otros países europeos desde hace más de 15 años. Por ejemplo, en Inglaterra, la llamada “Ley de Insolvencia” permite a más de 100.000 ciudadanos ingleses solventar sus deudas cada año.



¿Cuáles son las ventajas de LSO?

Utilizando la Ley de Segunda Oportunidad, por fin pueden poner solución a sus deudas, terminando con todo el estrés que les ha ocasionado y terminando con los problemas de salud que esta situación les ha ocasionado, permitiéndoles salir del sistema de economía sumergida en el que están viviendo.



¿Cuáles son los requisitos de acceso?

Para acceder a la ley, el solicitante no debe tener antecedentes penales, debe haber actuado de buena fe antes y durante el proceso de la Ley de la Segunda Oportunidad, tener menos de 5 millones de euros de deuda, y debe ser económicamente incapaz de pagar sus préstamos.



¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Real Decreto 1/2015, de 27 de febrero, para permitir a las personas físicas residentes en España que cumplan con ciertos requisitos, alcanzar un plan de pagos asequible o cancelar todas aquellas deudas a las que no pueden hacer frente. Esta ley es similar a las que se llevan aplicando en otros países europeos desde hace más de 15 años. Por ejemplo, en Inglaterra, la llamada “Ley de Insolvencia” permite a más de 100.000 ciudadanos ingleses solventar sus deudas cada año.



¿Cuáles son los requisitos de acceso?

Para acceder a la ley, el solicitante no debe tener antecedentes penales, debe haber actuado de buena fe antes y durante el proceso de la Ley de Segunda Oportunidad, tener menos de 5 millones de euros de deuda, y debe ser económicamente incapaz de pagar sus préstamos.



¿Qué es el ALIVIO DE LA DEUDA ?

El alivio de la deuda está perfectamente descrito por el significado de esta palabra, pues implica que el solicitante conseguirá resolver su situación económica. El proceso puede terminar con dos resultados: acordando con sus acreedores un plan de pagos que pueda afrontar fácilmente, o consiguiendo que un Juzgado cancele todas las deudas que tenga.



¿Qué es el plan de pagos?

Antes de redactar el Plan de Pagos, en Deudafix apuntan a que debe realizarse un estudio financiero lo más exacto posible con el cliente, en el que se calcula la cantidad real que la persona pueda abonar a sus acreedores.



Una vez redactado y habiendo seguido los pasos, se celebrará una Junta de Acreedores en la que estos puedan votar a favor o en contra de la propuesta realizada. Si el 75% de los acreedores vota a favor de la propuesta, ésta saldrá adelante y será vinculante para todos ellos. ´La aceptación del plan de pagos pondrá fin al proceso permitiendo a la persona pagar una cantidad asequible a sus acreedores reduciendo mucho su deuda, permitiéndoles además conservar todas sus propiedades si así las tuviera.



¿Qué son los concursos de personas físicas?

Los concursos de personas físicas son similares a los concursos de empresas, excepto que estos últimos llevan mucho más tiempo en uso y son más conocidos. En el caso de las empresas, deben declararse en concurso si prevén que ya no podrán pagar sus deudas, sin embargo, esto cambia para las personas físicas, que no tienen obligación de declararse en concurso, aunque es aconsejable poner una solución antes de que su situación económica les resulte del todo insostenible.



¿Pueden los acreedores objetar?

Si todos los pasos se han seguido correctamente y en la Junta de Acreedores se produce la aceptación de un 75%, el proceso acabará ahí y los acreedores deberán aceptarlo.



Si el plan de pagos fue rechazado y, el Juzgado concede la exoneración (cancelación) de la deuda, habiendo seguido los pasos que la ley establece, aunque los acreedores se opongan, la decisión del Juez será firme.



¿Cuál es el límite de endeudamiento para solicitar la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley permite a los deudores someterse a este mecanismo siempre y cuando su deuda no supere los 5 millones de euros.



¿Cuántos procedimientos concursales se manejan en España? ¿Está España lejos de otros países del entorno europeo?

España sigue siendo uno de los países con menor número de personas que acceden a este proceso. Esto es en gran parte debido al desconocimiento y baja publicidad sobre la existencia de soluciones legales y eficaces como es esta para aquellos que están pasando una mala situación económica. Por ello, actualmente en España tan solo unas 12.000 personas al año se someten a este mecanismo y consiguen poner fin a sus deudas.



Mientras tanto, en otros países como Inglaterra, más de 200.000 personas acceden anualmente a este mecanismo que les permite alcanzar acuerdos de pago asequibles para reducir o cancelar sus deudas.







Contacto

Nombre contacto: Sandra López

Descripción contacto: Abogada y Mediadora Concursal

Teléfono de contacto: 600229847