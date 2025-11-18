Deutsche Nachhaltigkeit AG impulsa el diálogo sobre inversión de impacto en el IIF Abu Dabi

(Información remitida por la empresa firmante)

Deutsche Nachhaltigkeit AG protagonizó el International Impact Forum en Abu Dabi, mostrando cómo la inversión de impacto puede generar retornos financieros mientras impulsa cambios ambientales y sociales. El evento, que reunió a más de 300 inversores, líderes políticos y emprendedores, reforzó la conexión entre las comunidades de inversión europeas y de Oriente Medio, consolidando la inversión sostenible como un movimiento global

Fráncfort, 18 de noviembre.- Deutsche Nachhaltigkeit AG (ISIN: DE000A3DW408) realizó una presentación en el International Impact Forum en Abu Dabi el 21 de octubre, mostrando cómo este inversor de impacto con sede en Fráncfort conecta propósito y capital para ofrecer retornos financieros junto con un impacto ambiental y social medible.



La compañía fue el principal patrocinador del foro, donde más de 300 inversores globales, responsables políticos e innovadores se reunieron para impulsar soluciones de financiación sostenible y construir alianzas entre las comunidades de inversión de impacto europeas y de Oriente Medio.



¿Por qué conectar Europa y Oriente Medio?

La edición de Abu Dabi del International Impact Forum tuvo lugar el 21 de octubre en el Rosewood Abu Dhabi y marcó un hito significativo en la conexión de las comunidades de inversión de impacto europeas y de Oriente Medio.



El evento reunió a inversores institucionales, family offices, emprendedores y líderes políticos para abordar la creciente necesidad de financiación sostenible en medio de los desafíos globales.



"El foro en Abu Dabi reforzó un mensaje crucial: la inversión de impacto es una necesidad global, no una iniciativa regional", explicó Ole Nixdorff, CEO de Deutsche Nachhaltigkeit AG.



"Se proyecta que los activos ESG superen los 53 billones de dólares en 2025, representando más de un tercio de los activos globales bajo gestión. Estamos siendo testigos de una transformación fundamental en la forma en que fluye el capital. Nuestro papel es demostrar que las inversiones orientadas al propósito pueden ofrecer rendimientos excepcionales mientras crean un cambio positivo duradero".



Las alianzas con Oriente Medio surgieron como un tema central durante la jornada. La posición de Abu Dabi como centro de sostenibilidad, combinada con el liderazgo regulatorio de Europa en estándares ESG, crea sinergias poderosas para escalar soluciones de impacto a nivel global.



¿Cómo genera retornos la inversión de impacto?

El CEO de la compañía pronunció una presentación destacada titulada: "Propósito x Capital: La inversión de impacto como mercado global y cómo construir un negocio financieramente sostenible".



Su intervención destacó el enfoque de inversión en sectores orientados al futuro, incluyendo IA, movilidad sostenible, economía circular, innovación en salud y soluciones energéticas.



Nixdorff subrayó la interacción crítica entre los objetivos impulsados por la misión y la viabilidad económica: "La inversión de impacto tiene éxito cuando medimos rigurosamente tanto el rendimiento financiero como los resultados reales. Nuestras empresas participadas demuestran que los modelos de negocio sostenibles pueden superar a los enfoques tradicionales mientras abordan necesidades sociales urgentes".



Oradores distinguidos de varios continentes aportaron perspectivas diversas a lo largo del foro.



El Dr. Othmar Karas, ex vicepresidente primero del Parlamento Europeo, pronunció el discurso de apertura titulado "Europa y el CCG: Una coalición sólida en tiempos de cambios drásticos", destacando la necesidad de una acción transfronteriza ambiciosa ante los desafíos climáticos y de sostenibilidad.



Anahita Thoms, socia de Baker McKenzie y experta en sostenibilidad y comercio, exploró el equilibrio entre regulación e innovación en su conferencia "Regulación vs. innovación: El comercio internacional sostenible y el papel de la regulación transfronteriza".



¿Qué innovaciones se presentaron?

Empresas pioneras en impacto ocuparon el centro del foro, ejemplificando la intersección entre propósito y rentabilidad:



• Vriko Yu, CEO de Archireef, demostró cómo las soluciones NatureTech pueden restaurar ecosistemas marinos degradados.



• Hanno Schädel, fundador de Save the Water, presentó la revolucionaria tecnología de jabón sin agua de Soapeya, capaz de ahorrar billones de litros de agua a nivel global.



• Mohamed Mostafa Elbadawy, director ejecutivo de Khalifa University Enterprises Company, ilustró cómo las instituciones académicas pueden impulsar la comercialización de la investigación y la inversión de impacto mediante el modelo KUEC.



• Tim Nixdorff, presidente de EcoMotion, destacó la tecnología de aparcamiento automatizado, demostrando cómo la infraestructura urbana inteligente puede reducir costes y lograr beneficios ambientales significativos.



"El futuro de nuestras ciudades depende de innovaciones que hagan de la sostenibilidad la opción práctica y rentable", señaló durante su presentación sobre soluciones de aparcamiento revolucionarias.



Las mesas redondas del día abordaron temas cruciales:



• Construir estrategias de impacto resilientes en un contexto de inestabilidad global.



• Escalar soluciones climáticas mediante capital de riesgo.



• Crear un eje de inversión sostenible entre Europa y los EAU.



Impulsando el ritmo hacia 2026

El éxito del foro de Abu Dabi refuerza la creciente demanda de plataformas que conecten capital de impacto con soluciones innovadoras.



Deutsche Nachhaltigkeit AG confirmó que la serie International Impact Forum continuará en 2026, con eventos previstos en Mónaco y Fráncfort, manteniendo el diálogo en los principales centros financieros globales.



"Lo que comenzó como un solo evento se ha convertido en un movimiento internacional", afirmó Nixdorff. "Rotar entre los grandes centros financieros crea un diálogo sostenido que trasciende fronteras y fomenta las relaciones necesarias para inversiones de impacto transformadoras".



"Los foros de 2026 se basarán en las alianzas y el impulso generados a lo largo de 2025".



Sobre Deutsche Nachhaltigkeit AG

Deutsche Nachhaltigkeit AG es un inversor de impacto cotizado con sede en Fráncfort del Meno. La compañía invierte exclusivamente en empresas de alto crecimiento que ofrecen atractivos retornos financieros junto con impactos ecológicos y sociales positivos y medibles.



Con rigurosos criterios ESG y un enfoque en industrias del futuro —incluyendo IA, movilidad, economía circular, nutrición, salud y energía— Deutsche Nachhaltigkeit AG apoya a las empresas de su cartera a través de exitosas OPIs y transacciones en los mercados de capitales.



La compañía organiza la serie International Impact Forum y promueve el diálogo global sobre la inversión sostenible y su potencial transformador.



LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/deutsche-nachhaltigkeit/.







