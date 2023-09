DFI y Hectronic se unen para hacer su debut en DSEI, una de las ferias de defensa más respetadas del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

Taiwán, 11 de septiembre de 2023.

En dicha exposición, destacarán soluciones de 19 pulgadas para comunicación cifradas y la integración de ecosistemas

DFI, líder mundial en placas embebidas y PC industriales (IPC), colaborará con Hectronic, su socio para soluciones de sistemas informáticos integrados, para debutar en la Defense and Security Equipment International (DSEI), la exposición de tecnologías de defensa y seguridad más grande del mundo. DFI no solo presentará su producto customizado para comunicación cifrada de 19 pulgadas, desarrollado junto con Hectronic, sino que también llevará diversos productos robustos, como placas base embebidas, soluciones SOM y sistemas industriales. Esta colaboración no solo demuestra la habilidad en I+D de ambas empresas, sino que también pone en relieve los logros fortaleciendo el ecosistema de aplicaciones.



Según Alexander Su, presidente de DFI, los productos robustos son versátiles debido a su gran estabilidad, lo que permite integrarlos en diversas aplicaciones en el sector de defensa, como los sistemas de control, de misiles o radares, pantallas de interfaz y control, etc. Gracias a sus años de dedicación al sector de la defensa, DFI presume de una amplia línea de productos robustos y es conocido como líderes en el sector.



DFI y Hectronic colaboran en dispositivos de comunicación cifrada para mejorar la seguridad con la integración del TPM

El dispositivo personalizado de comunicación cifrada de 19 pulgadas, desarrollado conjuntamente por DFI y Hectronic, aborda la seguridad en la información y posee un diseño innovador de detección de intromisiones. Viene equipado con un módulo TPM el cual cumple con los requisitos internacionales de seguridad para procesamiento criptográfico seguro y dedicado, reforzando así la seguridad del dispositivo.



Además, la gama de productos robustos expuestos por DFI, aparte de cumplir las especificaciones generales para los productos militares, como amplios rangos de temperatura, gran estabilidad y una versatilidad de interfaces integradas, también presentarán soluciones que permiten aplicaciones de "edge computing". Esto incluye el recién presentado box PC industrial ECX700-AL y las nuevas soluciones SOM como la TGU9A2, TGU968 y otras de la serie TGU, equipados con potentes procesadores de Intel de la 11.ª generación.



Ahora que muchos nuevos desarrollos tecnológicas van apareciendo como los drones y la inteligencia artificial, la demanda de mejorar el equipo militar seguirá creciendo entre los países. Conforme una investigación de Research and Markets, un centro de investigación a nivel mundial, se espera que el mercado global de la defensa alcance los 838 mil millones de dólares para 2031, con un promedio de crecimiento anual de 5,8% entre 2021 a 2031. Mirando al potencial del mercado de la defensa, esta exposición ha atraído a más de 230 participantes debutantes, como DFI, e incluye más de 2.800 proveedores en total del sector de la defensa.



Para obtener más información: https://www.dfi.com/







