DFI presenta soluciones de IA Edge integradas con socios en Embedded World 2026

Destaca un ecosistema de socios que acelera la IA Edge desde su concepto hasta su implementación en el mundo real

TAIPEI, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- DFI, proveedor global de ordenadores industriales, placas base integradas y plataformas de computación edge, presenta una amplia cartera de soluciones de IA edge integradas con socios en Embedded World 2026. Gracias a la colaboración con socios tecnológicos líderes, DFI demuestra cómo la IA edge está evolucionando del concepto a la implementación en el mundo real en aplicaciones de robótica, vigilancia aérea, seguridad industrial, ciberseguridad y visión inteligente.

En colaboración con Intel, DFI presenta SF101-PTH, un sistema compacto de IA edge industrial de última generación, compatible con los estándares Intel AI Edge System y equipado con el procesador Intel Core Ultra Serie 3. El SF101-PTH habilita aplicaciones de IA física que permiten a los robots percibir, razonar e interactuar con el mundo físico en tiempo real. Impulsada por gráficos Intel Arc integrados, la solución ofrece un sólido rendimiento de IA sin una GPU discreta, lo que reduce el coste total de propiedad y mejora la eficiencia energética y la escalabilidad para la implementación de robótica edge.

En colaboración con Qualcomm, un sistema robusto de IA edge sin ventilador para robótica móvil autónoma (AMR) y automatización industrial se basa en el EC900-QCS con el procesador Qualcomm QCS6490. Este sistema sin ventilador ofrece hasta 12 TOPS de rendimiento de IA para la percepción visual en tiempo real y la planificación precisa de rutas. Diseñada para implementaciones industriales de IA edge, la solución refleja el compromiso de DFI con la alta calidad y la estabilidad a largo plazo para aplicaciones de misión crítica.

Junto con MemryX, las soluciones de IA edge abordan los requisitos de monitorización y seguridad industrial de misión crítica. Un dron con IA edge permite la detección de humo e incendios en tiempo real para mejorar la seguridad pública y la respuesta ante emergencias, mientras que una Box PC robusta admite la detección PPE con análisis de vídeo rápidos y precisos. Estas demostraciones destacan la fiabilidad de la inferencia de IA edge para la alerta temprana y el cumplimiento de las normas de seguridad en entornos hostiles.

En colaboración con VicOne, una robusta AI Box PC integra computación de IA edge con ciberseguridad de grado automoción para aplicaciones en vehículos. Basada en el sistema vehicular VCX700-MTH, ofrece un rendimiento de IA confiable en entornos de automoción y móviles exigentes, a la vez que proporciona detección y protección avanzadas contra amenazas para los sistemas vehiculares. La solución protege los datos, las comunicaciones y las cargas de trabajo de IA para la gestión inteligente del transporte y la gestión de flotas.

Desarrollada con marcos de IA de código abierto de la comunidad de desarrolladores, X6-ORN-GMSL edge AI Box PC sin ventilador permite la detección de objetos en tiempo real. Admite conectividad con cámaras GMSL para la captura de imágenes a alta velocidad y larga distancia en aplicaciones de IA basadas en visión. Su diseño robusto y sin ventilador garantiza un funcionamiento estable en entornos industriales y exteriores, a la vez que acelera el desarrollo y la creación de prototipos de IA.

Al integrar plataformas informáticas, tecnologías de aceleración de IA y ecosistemas de socios, la presencia de DFI en Embedded World 2026 ilustra cómo la IA edge se está volviendo práctica, escalable y está lista para su implementación en el mundo real. Desde la robótica con IA física y la monitorización aérea hasta la seguridad industrial y la ciberseguridad vehicular, DFI continúa expandiendo las posibilidades de los sistemas inteligentes perimetrales.

Acerca de DFI

Fundada en 1981, DFI es un proveedor líder mundial de tecnología informática de alto rendimiento en diversas industrias integradas. Gracias a su diseño innovador y a su sistema de gestión de calidad prémium, las soluciones de grado industrial de DFI permiten a los clientes optimizar sus equipos y garantizar una alta fiabilidad, una larga vida útil y durabilidad 24/7 en una amplia gama de mercados, como la automatización industrial, la medicina, los videojuegos, el transporte, la energía, las aplicaciones críticas y el comercio minorista inteligente.

