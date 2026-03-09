DFI presentará plataformas IA edge para automatización robótica en Embedded World 2026

DFI presentará plataformas IA edge, impulsadas por Intel, para automatización robótica y aplicaciones industriales en Embedded World 2026

TAIPEI, 9 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- DFI, proveedor global de ordenadores industriales, placas base integradas y plataformas de computación edge, anunció que presentará plataformas de IA edge basadas en aplicaciones, desarrolladas en colaboración con Intel, en Embedded World 2026, destacando cómo la IA edge está pasando de demostraciones piloto a una implementación escalable en entornos industriales y de infraestructura.

A medida que la IA edge va más allá de las pruebas de concepto, los clientes industriales priorizan las plataformas que equilibran el rendimiento, la eficiencia energética y la operación a largo plazo. DFI afirmó que está abordando estos requisitos mediante una cartera de productos de IA edge en capas, basada en aplicaciones de brazo robótico desarrolladas en colaboración con Intel y diseñadas para facilitar la implementación en condiciones industriales exigentes.

En Embedded World 2026, DFI presentará una nueva generación de plataformas de IA edge de misión crítica para aplicaciones de defensa y médicas. Para sistemas de defensa y no tripulados, DFI presentará el módulo PTH9HM COM-HPC Mini, un motor de computación del tamaño de una tarjeta de crédito, optimizado para SWaP, que permite el procesamiento de visión 8K en tiempo real y la inferencia de IA edge para navegación autónoma, reconocimiento de objetivos y seguimiento de amenazas. Equipado con procesadores Intel Core Ultra Serie 3 con Arc GPU integrada, el PTH9HM admite un amplio rango de temperaturas de -40 °C a 85 °C, integra 64 GB de memoria LPDDR5x integrada y cuenta con PCIe Gen 5, doble 2,5 GbE y seguridad TPM 2.0 para proteger los datos de misión crítica.

Para imágenes y diagnósticos médicos, DFI también presentará las placas base PTH171/173 edge AI Mini-ITX, con procesadores Intel Core Ultra Series 3 que ofrecen hasta 180 TOPS en total con Intel Arc Graphics, expansión PCIe Gen 5, conectividad de E/S y múltiples pantallas, y capacidad de administración Intel vPro, las placas base están diseñadas para implementaciones médicas de ciclo de vida largo que requieren alta precisión y confiabilidad.

El sistema compacto de rendimiento industrial SF101-PTH está equipado con procesadores Intel Core Ultra Serie 3. Su arquitectura heterogénea integra la CPU Intel con GPU y NPU integradas para facilitar el control en tiempo real, el procesamiento de visión y la inferencia de IA en una única plataforma perimetral.

Con aceleración de IA integrada y tecnologías de tiempo real, como Intel Time Coordinated Computing (TCC) y Time-Sensitive Networking (TSN), la solución alcanza una capacidad de respuesta de milisegundos sin necesidad de GPU discretas, optimizando el rendimiento por vatio y reduciendo el coste total de propiedad (TCO), sentando las bases para aplicaciones de IA física y robótica.

DFI afirmó que la automatización robótica impone requisitos a las plataformas edge que van más allá de la simple inferencia de IA. Además de soportar cargas de trabajo de IA, sus plataformas están diseñadas para ofrecer respuesta del sistema en tiempo real, operación determinista, una completa integración de E/S y confiabilidad a largo plazo, características requeridas para el control de brazos robóticos en entornos de producción. La misma arquitectura de plataforma, según la compañía, puede aplicarse en IA de visión, control industrial e infraestructura inteligente, lo que permite la reutilización de diseños de sistemas en múltiples aplicaciones.

La cartera de IA edge de DFI complementa el enfoque de Intel en IA edge. A través de Intel Edge AI Suites, el desarrollo de soluciones se acelera y optimiza mediante software de IA edge como OpenVINO, lo que permite a los integradores de sistemas implementar y gestionar cargas de trabajo de IA edge, manteniendo la estabilidad del ciclo de vida.

"La implementación de IA edge comienza con la comprensión de los requisitos de la industria, no con la selección aislada del rendimiento computacional", afirmó Jarry Chang, director de marketing de DFI. "Al colaborar estrechamente con Intel, nos centramos en desarrollar plataformas de IA edge que adapten las necesidades operativas reales, como la latencia, la fiabilidad y la estabilidad del ciclo de vida, a arquitecturas de sistemas prácticas que puedan implementarse de forma consistente en robótica, IA de visión e infraestructura inteligente".

DFI afirmó que su colaboración con Intel combina las tecnologías de IA edge y el soporte del ecosistema de Intel con el diseño de productos orientado a aplicaciones y la fiabilidad industrial de DFI, lo que permite a los clientes pasar de demostraciones aisladas a implementaciones de IA edge repetibles y listas para producción.

La compañía afirmó que aprovechará Embedded World 2026 para posicionar su cartera de IA edge como una base escalable para la automatización robótica y la IA edge industrial, en lugar de un conjunto de sistemas con un solo propósito.

Acerca de DFI

Fundada en 1981, DFI es un proveedor líder mundial de tecnología informática de alto rendimiento en diversas industrias integradas. Gracias a su diseño innovador y a su sistema de gestión de calidad prémium, las soluciones de grado industrial de DFI permiten a los clientes optimizar sus equipos y garantizar una alta fiabilidad, una larga vida útil y durabilidad 24/7 en una amplia gama de mercados, como la automatización industrial, la medicina, los videojuegos, el transporte, la energía, las aplicaciones críticas y el comercio minorista inteligente.

