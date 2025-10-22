DFSK celebra 20 años de expansión global con el E5 PLUS

(Información remitida por la empresa firmante)

-DFSK celebra 20 años de expansión global con E5 PLUS, el primer modelo estratégico de nueva energía en el extranjero que sale de la línea de producción

CHONGQING, China, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 22 de octubre de 2025, en la planta Chongqing SERES Shuangfu, el primer modelo estratégico de nueva energía de DFSK en el extranjero, el E5 PLUS, salió oficialmente de la línea de producción. Este momento histórico fue presenciado en todo el mundo a través de una transmisión en vivo en línea. Como producto estrella que marca la transición de la marca a la nueva energía y la tecnología inteligente, el lanzamiento del E5 PLUS no solo significa un nuevo punto de partida en el viaje de 20 años de DFSK en el extranjero, sino que también responde a la demanda de los usuarios globales de movilidad ecológica. Este modelo pronto se lanzará en Egipto y Ecuador, donde se anunciarán detalles sobre sus características inteligentes, precios asequibles y varios beneficios para el usuario.

Como marca del Grupo SERES, DFSK ha estado muy presente en los mercados internacionales durante 20 años, extendiendo su alcance a más de 70 países y regiones, con exportaciones acumuladas que superan los 500.000 vehículos. En múltiples mercados, incluyendo Sudamérica y el Sudeste Asiático, ocupa el primer lugar entre las marcas chinas en cuota de exportación. DFSK ingresó al mercado internacional en 2005 con vehículos comerciales, convirtiéndose en una herramienta confiable para pequeñas y medianas empresas de todo el mundo. En 2016, se expandió al segmento de vehículos de pasajeros, presentando modelos que satisfacían las necesidades de alta relación calidad-precio de las familias sudamericanas. En 2018, incursionó en el mercado de las nuevas energías, iterando constantemente productos según las demandas de los usuarios. Hoy, en medio de la transición acelerada hacia las nuevas energías y la tecnología inteligente, DFSK está evolucionando de ser un "exportador de vehículos de combustible tradicional" a una "marca de automóviles ecológicos e inteligentes". DFSK se compromete a liderar la transformación ecológica a través del avance tecnológico y un futuro sostenible, ofreciendo a los consumidores globales soluciones de movilidad ecológica para el día a día.

Como SUV mediano de la marca DFSK, el nuevo E5 PLUS se posiciona como un "SUV confiable para la vida". Integra el gen "PLUS" en cada detalle del producto mediante una optimización precisa adaptada a las necesidades diarias de los usuarios, redefiniendo el valor de un SUV familiar de nueva generación con cinco características "PLUS". Estética PLUS: El diseño interior y exterior presenta un estilo minimalista pero prémium, realzando su sofisticación visual. Espacio PLUS: Con una tasa de ocupación ultraalta del 66,4 % y una distancia entre ejes de 2.785 mm, el espacio interior efectivo alcanza los 3.162 mm. Ofrece asientos flexibles para entre 1 y 7 pasajeros, brindando una experiencia lujosa y espaciosa para viajes familiares. Rendimiento PLUS: Equipado con un sistema de propulsión híbrido enchufable y el sistema híbrido supereléctrico SERES, ofrece gran potencia, aceleración rápida y un frenado estable y confiable. Seguridad PLUS: El sistema de gestión de la batería (BMS) garantiza la seguridad de la batería en tiempo real. Equipado con 6 airbags, un chasis transparente de 540° y 5 funciones de seguridad activa, ofrece seguridad integral, tanto activa como pasiva, en cada viaje. Inteligencia PLUS: Con un sistema de infoentretenimiento inteligente de desarrollo propio, admite reconocimiento de voz multizona, lo que permite comandos de voz interactivos y sencillos en toda la cabina.

DFSK empodera a las personas comunes a través de tecnología inteligente accesible para que se conviertan en héroes cotidianos. Desde empleados comunes que buscan mejorar la calidad de sus desplazamientos hasta propietarios de pequeñas empresas con presupuestos ajustados, desde profesionales motivados por su carrera que progresan en la vida hasta proveedores familiares dedicados a sus seres queridos, el E5 PLUS satisface las necesidades de diferentes personas con su consumo de combustible ultrabajo, diseño refinado y espacioso interior que equilibra estética y practicidad. Estos "héroes cotidianos", que se esfuerzan incansablemente por crear una vida mejor, siempre han sido el grupo principal al que DFSK ha acompañado durante los últimos 20 años. Como declaró Joe Zhou, vicepresidente de DFSK: "Veinte años marcan un nuevo punto de partida. En el futuro, nos mantendremos fieles a nuestro compromiso original con la calidad confiable y acompañaremos a cada persona común que vive la vida con seriedad con tecnología accesible y productos ecológicos".

Desde el enfoque en el combustible hasta las nuevas energías, y desde la búsqueda de la durabilidad hasta la comprensión de las necesidades de los clientes, el lanzamiento del E5 PLUS no solo marca la aceleración de la transición de DFSK a las nuevas energías, sino que también encarna la visión de la marca: 'DFSK se compromete a que la tecnología beneficie a todos, mejorando vidas mediante la movilidad ecológica'. Con los próximos lanzamientos en Egipto y Ecuador, DFSK se prepara para consolidar aún más su presencia en los mercados de Sudamérica y el norte de África, impulsando la movilidad ecológica global.

