DFSK entra oficialmente al mercado egipcio con una línea estratégica de vehículos

DFSK, an intelligent new energy vehicle brand, held its launch event in Cairo, Egypt, officially introducing its strategic model E5 PLUS alongside two additional new products to the Egyptian market - DFSK/PR NEWSWIRE

El lanzamiento marca la transición continua de la marca hacia la movilidad inteligente basada en nuevas energías

EL CAIRO, 22 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- DFSK, marca de vehículos inteligentes de nueva energía, celebró su evento de lanzamiento en El Cairo, Egipto, presentando oficialmente su modelo estratégico E5 PLUS junto con dos nuevos productos adicionales al mercado egipcio. La noche del evento, las luces iluminaron la silueta de la Pirámide, contrastando con el desierto, el cielo estrellado y el paisaje urbano, creando un diálogo impactante entre la tecnología moderna de nuevas energías inteligentes y la civilización antigua. Este evento marca la primera entrada oficial de DFSK en el mercado egipcio y representa un hito significativo en los 20 años de desarrollo internacional de la marca, al acelerar la transición a gran escala hacia la electrificación y la movilidad inteligente.

20 años de presencia global, la marca sigue evolucionando

Como símbolo perdurable de la civilización egipcia, las Pirámides encarnan un profundo legado histórico que resuena con las dos décadas de expansión global de DFSK y su aspiración original como marca. Desde su primera entrada en los mercados internacionales en 2005, DFSK ha expandido su presencia a 70 países y regiones, se ha ganado la confianza de 550.000 usuarios y ha establecido una red de más de 1.000 puntos de venta y servicio, sentando una sólida base para su reputación de fiabilidad. En el contexto de la era de la electrificación, DFSK mantiene su esencia de fiabilidad, con una mentalidad centrada en el usuario. Impulsada por las nuevas tecnologías energéticas y la innovación, la marca está revolucionando la movilidad ecológica e inteligente.

En el evento de lanzamiento, Vincent Zheng, presidente asociado de SERES Overseas BU, declaró: En colaboración con El Tarek Automotive Group, presentamos a los consumidores egipcios una nueva generación de vehículos, incluido el E5 PLUS. De cara al futuro, seguiremos incrementando la inversión en I+D, profundizando la integración de la fiabilidad y la inteligencia para construir vehículos de nueva energía de clase mundial, haciendo que los beneficios de la tecnología avanzada sean accesibles a aún más personas en todo el mundo.

Mohamed Tarek Ismail, vicepresidente de El Tarek Automotive Group, distribuidor de DFSK en Egipto, afirmó: Nuestro objetivo no es una expansión rápida, sino un crecimiento sólido y sostenible. No solo vendemos coches; construimos relaciones con nuestros clientes, esforzándonos por satisfacer sus necesidades. Nuestro nivel de servicio es la clave de nuestro éxito continuo.

Línea de tres vehículos: La tecnología inteligente impulsa una movilidad diversificada

Guiado por la Visión 2030 de Egipto, el mercado de vehículos eléctricos del país está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por la creciente concienciación medioambiental y los incentivos gubernamentales, incluyendo políticas de arancel cero. Este panorama de mercado en constante evolución presenta una oportunidad privilegiada para la nueva estrategia energética y de movilidad inteligente de DFSK.

Como primer modelo estratégico lanzado tras la renovación de la marca DFSK, el E5 PLUS integra cinco puntos fuertes: diseño, espacio, inteligencia, rendimiento y seguridad. Manteniendo una sólida competitividad en costes, integra tecnologías avanzadas como la interacción de voz inteligente, una cabina cómoda y entretenida, y soluciones de gestión de baterías de alta eficiencia, lo que permite que un mayor número de usuarios disfrute de la comodidad de la movilidad eléctrica inteligente.

Impulsados por nuevas energías, tanto el E5 PLUS como el E5 ofrecen una movilidad electrificada práctica y versátil, con el sistema híbrido supereléctrico SERES y gran autonomía. Simultáneamente, también se presentará el modelo 600, propulsado por combustible. Con su cómoda y espaciosa cabina, adaptable a cualquier situación, un rendimiento de conducción robusto y completas características de seguridad, satisface las diversas necesidades de movilidad de los usuarios en múltiples escenarios.

Construyendo un Ecosistema Centrado en el Socio para un Crecimiento Compartido

El exitoso lanzamiento de DFSK en Egipto marca un paso crucial en su estrategia global de revitalización de marca. Más allá de la introducción de nuevos productos, refleja el compromiso a largo plazo de la compañía con la construcción de un ecosistema centrado en el usuario que crece junto con sus socios. A través de una plataforma global compartida, DFSK escucha activamente las opiniones de los clientes y aprovecha el conocimiento del mercado para impulsar la iteración y evolución continua de los productos. Mientras tanto, DFSK proporciona herramientas digitales y soporte sistemático a más de 1.000 puntos de venta en todo el mundo, trabajando en conjunto para construir una red de servicio eficiente y profesional. De cara al futuro, DFSK incrementará aún más la inversión en tres áreas clave: capacitación, herramientas digitales y apoyo regional de marketing, incluyendo programas regulares centrados en el conocimiento de nuevos productos energéticos y capacitación en servicio posventa, trabajando en conjunto para construir una red de servicio eficiente y profesional.

Con innovación continua, productos cada vez más fiables e inteligentes, y un modelo de colaboración más colaborativo, DFSK trabajará en estrecha colaboración con los usuarios y socios locales para forjar un futuro de movilidad más sostenible e inteligente.

