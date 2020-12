Di "Sí" a más todos los días: Enoc Group presenta un programa de recompensas emocionante y único en EAU

- Di "Sí" a más todos los días: Enoc Group apoyado por la plataforma Comarch Loyalty Management presenta un programa de recompensas emocionante y único en EAU

CRACOVIA, Polonia, 17 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Emirates National Oil Company se fundó en 1993 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Un agente de petróleo y gas integrado líder, que opera en el sector de la energía junto con Comarch, que durante casi 30 años ha estado ofreciendo servicios TI progresivos para el petróleo y el gas, comercio minorista, banca, telecomunicaciones, salud e IdC. Junto con los respectivos gigantes en sus campos presenta orgullosamente el programa de recompensas "Sí".

https://mma.prnewswire.com/media/1139881/Comarch_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1139881/Comarch_Logo.jpg]

Con el objetivo de añadir valor a los clientes utilizando innovación y tecnología Enoc, apoyda por CLM, lanzó con éxito el programa "Sí". El 1 de noviembre de 2020 Enoc junto con los socios participantes en áreas como el comercio minorista (Zoom), F&B (Popeyes, Paavos, Pronto), servicios (Autopro, Prowash, Tasjeel) permite ganar y canjear instantáneamente puntos dentro de la red Sí (de más de 50 socios) y beneficiarse de descuentos en Salud y bienestar, Restauración y Escapadas.

El sistema de clase mundial es Comarch Loyalty Management, junto con Comarch Business Intelligence que consiste en un panel administrativo configurable, portal web y app móvil para miembros, permite un control y optimización de programa avanzado. CLM tiene su sede en EAU en el Comarch Data Centre.

Las operaciones de Enoc están respaldadas por el Centro de Operaciones de Red global de Comarch y por un equipo con sede en Dubái, ofreciendo servicios de consultoría que ayudan a Enoc con el desarrollo de programa, estrategia y asistencia a operaciones diarias.

Su Excelencia Saif Humaid Al Falasi, consejero delegado de grupo, ENOC Group:"Ofrecer a nuestros clientes servicios de la mejor clase es el alma de lo que hacemos, mientras seguimos diversificando nuestras ofertas para ofrecer una experiencia de combustible y comercio minorista mejorada. Estamos encantados de lanzar un programa que recompensa a los clientes en sus trayectos diarios".

Suryaveer Singh, director de Loyalty, Enoc, explicó: "El objetivo fue crear un ecosistema inclusive que ayude al cliente a ahorrar y le beneficie en cada aspecto de la vida diaria. Con asistencia de Comarch el equipo de fidelidad de Enoc pudo crear un programa de fidelidad de socios colaboradores en todo Oriente Medio, recompensando a cada cliente por su experiencia de repostaje o compras. La app Sí está accesible y es fácil de navegar hacia emocionantes recompensas instantáneas".

Adrian Michalik, director de Ventas de Comarch: "Como proveedor global del software de gestión de fidelidad de vanguardia, Comarch ha apoyado a Enoc creando el primer programa de fidelidad de Oriente Medio de este tipo, que conecta el comercio de combustibles, pruebas de vehículos, registro y necesidades de automoción para tiendas de comestibles. Reconocido muchas veces por ofrecer sistemas y servicios TI de alta calidad (p. ej., ganando THE BEST LOYALTY INNOVATION AWARD durante la conferencia Loyalty & Awards 2020 de este año, THE BEST LOYALTY TECHNOLOGY VENDOR 2020 en los South African Loyalty Awards) estamos muy orgullosos de trabajar con Enoc".

Wojciech Kempny, consultor empresarial sénior de Comarch: Ha sido un privilegio apoyar a ENOC con nuestro enfoque completo al Programa de Fidelidad, desde la creación del concepto empresarial al lanzamiento de éxito de CLM. Centrándose en una gran experiencia de cliente, seguimos apoyando y mejorando el programa Sí.

Compruebe cómo funciona: https://www.youtube.com/watch?v=kp9gFYT3l90 [https://www.youtube.com/watch?v=kp9gFYT3l90]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1139881/Comarch_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1139881/Comarch_Logo.jpg]

