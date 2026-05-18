El Día de la Innovación de ACROBiosystems llega a Zúrich (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-El Día de la Innovación de ACROBiosystems llega a Zúrich: las mentes más brillantes se unen para explorar las fronteras de la biotecnología

ZÚRICH, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, ACROBiosystems celebró con éxito su Día de la Innovación en Superlab Suisse Zürich Schlieren, en Zúrich, Suiza, un próspero epicentro de innovación y talento suizo. El evento reunió a científicos líderes, expertos en investigación traslacional e innovadores de la industria para debatir sobre los avances en el desarrollo de fármacos biológicos y la ciencia traslacional. El ambiente fue dinámico, con debates interesantes y una activa red de contactos.

El Día de la Innovación se creó para explorar tecnologías emergentes, panoramas regulatorios en constante evolución y nuevas estrategias que aceleran el camino desde el descubrimiento hasta la clínica. Con plataformas de desarrollo de vanguardia y estudios de casos reales, el evento ofreció un programa enfocado y de alto valor diseñado para fomentar la colaboración e inspirar nuevas ideas.

El evento contó con la participación de ponentes destacados: Jenny Ann Prange, PhD, jefa de Gestión de Proyectos en Wyss Zurich, Plataforma de Tecnologías de Medicina Regenerativa, Universidad de Zúrich; Lili Qin, PhD, vicepresidenta de I+D en ACROBiosystems; Chiara F Magnani, PhD, profesora adjunta en el Hospital Universitario de Zúrich y la Universidad de Zúrich; Fabien Jammes, PhD, responsable de producto de Limula; dos líderes de grupo de I+D en INFOEA, Agnese Pisano, PhD, y Aaron Debon, PhD.

La doctora Lili Qin, vicepresidenta de I+D de ACROBiosystems, pronunció un discurso titulado "Ingeniería de proteínas de próxima generación impulsada por IA en CGT". Compartió cómo la empresa está aplicando la IA en todo el flujo de trabajo de desarrollo de proteínas, desde la predicción de la estructura y el diseño de novo hasta la optimización de la expresión, el diseño del proceso de purificación y la optimización de la formulación. Destacó ejemplos concretos, incluyendo una citocina optimizada por IA que logró un aumento de 20 veces en el rendimiento de expresión, un mutante termoestable de FGF2 que permanece completamente activo después de tres días a 37°C, y un anticuerpo altamente específico capaz de distinguir Claudina18.2 de Claudina18.1 sin reactividad cruzada.

Detrás de estos avances se encuentra la plataforma patentada de ACROBiosystems, impulsada por IA, que integra predicciones computacionales con validación experimental de alto rendimiento en un sistema de circuito cerrado de síntesis en seco y húmedo. Esta capacidad permite a la empresa abordar los cuellos de botella tradicionales en la industria —bajos títulos de expresión, inestabilidad térmica y desafíos de especificidad— que históricamente han ralentizado el desarrollo de productos biológicos y la fabricación de terapias celulares. Al incorporar la IA en cada etapa del desarrollo de reactivos proteicos, ACROBiosystems está ayudando a la industria a lograr mayores tasas de éxito, plazos más cortos y rutas más escalables desde el descubrimiento hasta la clínica.

El Día de la Innovación también contó con la participación de destacadas instituciones de investigación traslacional. La doctora Jenny Ann Prange, jefa de Gestión de Proyectos en la Plataforma de Tecnologías de Medicina Regenerativa de Wyss Zurich en la Universidad de Zúrich, compartió su perspectiva sobre cómo cerrar la brecha entre el descubrimiento en etapa temprana y la aplicación clínica. En su charla titulada "Traduciendo ideas para llegar a quienes las necesitan", comentó a la audiencia uno de los obstáculos más críticos en el desarrollo de fármacos: la transición de la I+D exploratoria a un entorno regulado de Buenas Prácticas de Fabricación. Explicó cómo la plataforma Wyss Zurich combina financiación, infraestructura y experiencia en traslación para ayudar a los proyectos prometedores a superar este complejo desafío.

La doctora Chiara Magnani, del Hospital Universitario de Zúrich y la Universidad de Zúrich, compartió información clínica sobre la terapia con células CAR-T. En su ponencia titulada "Avances en la terapia con células CAR-T: ingeniería no viral, evasión inmunitaria y plataforma modular", presentó datos de 36 pacientes con leucemia linfoblástica aguda de células B (B-ALL) tratados con células CAR-T anti-CD19 modificadas genéticamente con Sleeping Beauty, logrando una tasa de remisión completa del 83% con persistencia a largo plazo. Asimismo, destacó cómo los análisis multiómicos identificaron la inmunosupresión del microambiente tumoral como una barrera clave e introdujo una plataforma modular AdFITC-CAR T diseñada para permitir una focalización flexible y ajustable.

El doctor Fabien Jammes, director de producto de Limula, abordó una barrera crítica para la adopción de la terapia celular: la complejidad de la fabricación. En su ponencia titulada "Fabricación descentralizada de terapias celulares: cómo la automatización compacta está transformando el panorama", presentó la plataforma integral LimONE de Limula, que integra las funciones de biorreactor y centrífuga en un único dispositivo cerrado. Presentó datos de prueba de concepto que demostraban la fabricación totalmente automatizada de células CAR-T en siete días a escala clínica, y analizó cómo la producción descentralizada, acercando la fabricación al paciente, podría acelerar el acceso y reducir los costes.

La doctora Agnese Pisano y el doctor Aaron Debon de INOBEA abordaron los desafíos de la fabricación mediante la inmovilización de enzimas. En su ponencia titulada "Enzimas inmovilizadas para la fabricación inteligente de productos biológicos: aplicaciones en la producción de ARNm y ADC", presentaron una tecnología patentada que mejora la estabilidad y la reutilización de las enzimas. Presentaron dos estudios de caso: la inmovilización de la ARN polimerasa T7 para sistemas de transcripción in vitro (IVT) semicontinuos, demostrando la retención de la actividad y el potencial de reutilización; y la inmovilización de la sortasa para la producción de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC), logrando una eficiencia de conjugación y proporciones fármaco-anticuerpo comparables a las de las enzimas solubles.

En conjunto, las presentaciones ilustraron tanto las perspectivas como los desafíos del desarrollo biológico moderno, abarcando proteínas optimizadas por IA, tecnologías CAR-T no virales y fabricación automatizada. Si bien abordaron el tema desde diferentes perspectivas, todos los ponentes enfatizaron el valor de la colaboración abierta para impulsar la innovación.

Este es un gran evento que reúne a líderes académicos e industriales en la zona de Zúrich. Gracias a ACROBiosystems por la organización. Me interesaría asistir a futuros eventos como este; por favor, manténganme informado, indicó Giacomo Cattaruzzi, director de Innovación de Muvon Therapeutics AG.

Estamos encantados de haber organizado con éxito el Día de la Innovación de ACROBiosystems en Europa. La innovación es uno de nuestros principales compromisos de marca. Esperamos continuar con este evento para fomentar la innovación biotecnológica global y contribuir de manera más significativa al avance de la industria, explicó Mike Chen, presidente, fundador y consejero delegado de ACROBiosystems.

Acerca de ACROBiosystems Group

ACROBiosystems Group, fundada en 2010 y cotizada en bolsa desde 2021, es una empresa de biotecnología que aspira a ser un pilar fundamental de las industrias biofarmacéutica y sanitaria mundiales mediante el suministro de productos y modelos de negocio innovadores. La empresa tiene presencia global y cuenta con oficinas, centros de I+D y bases de producción en más de 15 ciudades de Estados Unidos, Suiza, Reino Unido y Alemania. ACROBiosystems Group ha establecido numerosas alianzas estratégicas a largo plazo con las principales compañías farmacéuticas del mundo, como Pfizer, Novartis y Johnson & Johnson, así como con reconocidos institutos académicos. La empresa está compuesta por varias filiales, como ACROBiosystems, bioSeedin, Condense Capital y ACRODiagnostics.

Las marcas de ACROBiosystems incluyen Resilient Supply, CytoPak, SAFENSURE, FLAG, Star Staining, Aneuro, ComboX, GENPower y muchas otras. Sus principales productos y servicios son proteínas recombinantes, kits, anticuerpos, servicios científicos y otros productos relacionados. ACROBiosystems aplica un estricto sistema de control de calidad para sus productos, utilizados en la investigación y el desarrollo biofarmacéutico, la producción y la aplicación clínica. Esto incluye el descubrimiento y la validación dirigidos, la selección y optimización de fármacos candidatos, el desarrollo de CMC y la producción piloto, la investigación preclínica, los ensayos clínicos, la producción comercial y la aplicación clínica de diagnósticos complementarios.

Mediante el desarrollo continuo de nuevas tecnologías y productos, ACROBiosystems Group crea valor para la industria farmacéutica global y potencia activamente a sus socios. La empresa se dedica a acelerar el proceso de desarrollo de fármacos, incluyendo terapias dirigidas, fármacos inmunoterapéuticos y sus aplicaciones clínicas, y contribuye a la salud global.

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