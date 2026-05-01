El Día Internacional del Jazz 2026 culmina con un emocionante concierto de estrellas en Chicago

(Información remitida por la empresa firmante)

-La celebración mundial del Día Internacional del Jazz 2026 culmina con un emocionante concierto de estrellas en Chicago

Miles de actuaciones y eventos en más de 190 países de todos los continentes.

CHICAGO , 1 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- La 15ª edición del Día Internacional del Jazz concluyó de forma espectacular con un histórico concierto mundial de estrellas en Chicago, ciudad anfitriona mundial del Día Internacional del Jazz 2026.

Este concierto tan esperado en la emblemática Lyric Opera House de Chicago contó con la participación de más de 40 artistas de renombre mundial, entre ellos: Kris Bowers, Dee Dee Bridgewater, Till Brönner, Terri Lyne Carrington, James Carter,Emmet Cohen, Jacob Collier, Buddy Guy,Kurt Elling, Béla Fleck, Herbie Hancock, Christian McBride, Marcus Miller, Gregory Porter, Dianne Reeves y muchos más.

El Concierto Global All-Star 2026 se inauguró con un vibrante homenaje en cuatro partes a la ciudad anfitriona, Chicago, donde cada actuación reflejó el profundo legado musical de la ciudad. Dee Dee Bridgewater y Gregory Porter marcaron la pauta con un electrizante dúo en "The In-Crowd", en honor a la leyenda del jazz de Chicago, Ramsey Lewis. Les siguió el nativo de Chicago, Herbie Hancock, quien reinventó su éxito crossover "Watermelon Man" fusionando a la perfección su ritmo Blue Note de los años 60 con su posterior encarnación jazz-funk. La celebración de Chicago continuó con la leyenda del blues Buddy Guy, una figura clave de la tradición del blues de Chicago, acompañado por su protegido Christone "Kingfish" Ingram para una poderosa interpretación de su canción ganadora del GRAMMY, "Damn Right, I've Got the Blues". Jacob Collier cerró el tributo inicial con un sentido homenaje a Quincy Jones, cuya carrera se forjó en Chicago, con "She's Out of My Life" y "Soul Bossa Nova".

La velada continuó con una conmovedora interpretación de "Seems I'm Never Tired of Loving You" a cargo de Lizz Wright, seguida del innovador segmento de fusión jazz-hip hop "Funny Rabbit", liderado por Robert Glasper al piano, con la participación de Burniss "Boom Bishop" Travis II, Justin Tyson y DJ Jahi Sundance. A continuación, la brasileña Bia Ferreira ofreció una radiante interpretación de "Antes de Ir". Haciendo honor a su título, "Touch and Go", Béla Fleck ofreció una interpretación ágil y exploratoria que fluyó con naturalidad a través de influencias bluegrass, jazz fusión y música clásica. Dianne Reeves aportó una profundidad luminosa a "In a Sentimental Mood", capturando la elegancia de la escritura de Duke Ellington, mientras que Kurt Elling ofreció una interpretación conmovedora y vibrante de "Dat Dere", una composición de Bobby Timmons asociada con Art Blakey y los Jazz Messengers.

Al concluir la velada, una serie de obras icónicas del jazz acapararon la atención. Gonzalo Rubalcaba dirigió una dinámica interpretación de "Caravan", seguida de "Summertime" de Gershwin, presentada con un guiño a la transformadora interpretación de John Coltrane, que redefinió la pieza como vehículo para la improvisación intensa. Posteriormente, Marcus Miller rindió homenaje a su antiguo líder de banda, Miles Davis, con una poderosa interpretación de "Tutu". El Día Internacional del Jazz 2026 concluyó con su tradicional final, "Imagine", el himno imperecedero de la paz de John Lennon, que puso al público de pie en una celebración de la unidad a través de la música.

El Día Internacional del Jazz se celebró en 196 países y en los 50 estados de EE.UU., mediante actuaciones, programas educativos e iniciativas de servicio comunitario.

En Chicago, ciudad anfitriona del Día Internacional del Jazz, Quintin Primo III, Michael Reschke y Andrew Pritzker copresidieron con el importante apoyo de Capri Capital, GCM Grosvenor, GRoW @ Annenberg Foundation, MacArthur Foundation, The Prime Group y TAWANI Foundation. United, aerolínea asociada global del Día Internacional del Jazz, proporcionó transporte aéreo y apoyo adicional para artistas y educadores.

Acerca del Día Internacional del Jazz: En 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) designó oficialmente el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz para destacar este género musical y su papel diplomático en la unión de personas en todo el mundo. El Día Internacional del Jazz está presidido y liderado por el director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, y el legendario pianista y compositor de jazz Herbie Hancock, Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO para el Diálogo Intercultural. El Instituto de Jazz Herbie Hancock es la principal organización sin ánimo de lucro encargada de planificar, promover y producir esta celebración anual. El Día Internacional del Jazz se ha convertido en un movimiento global que llega a más de mil millones de personas anualmente a través de actuaciones, programas educativos, iniciativas de alcance comunitario, radio, televisión y plataformas de streaming, así como medios electrónicos, impresos y redes sociales.

Obtenga más información sobre el Día Internacional del Jazz en www.jazzday.com y www.unesco.org/jazzday.

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