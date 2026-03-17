Día Mundial del Consumidor, el derecho del asegurado que muchas personas desconocen en un accidente - calculatuindemnizacion.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Cada 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una fecha que recuerda la importancia de que las personas conozcan y ejerzan sus derechos frente a empresas y proveedores de servicios.

Madrid, 17 de marzo de 2026.- En el ámbito de los seguros, uno de los derechos menos conocidos por los consumidores aparece precisamente en uno de los momentos más delicados: cuando ocurre un accidente de tráfico. Muchas personas creen que, si tienen un siniestro, están obligadas a utilizar el abogado de su aseguradora. Sin embargo, esto no es así. La legislación reconoce a los asegurados un derecho fundamental: la libre elección de abogado. Y lo más sorprendente para muchos conductores es que, en muchos casos, la propia aseguradora debe paga r ese abogado, aunque no trabaje para ella, como recuerdan desde Calculatuindemnizacion.es.

El derecho a elegir abogado tras un accidente

Cuando una persona sufre un accidente de tráfico y necesita reclamar una indemnización, la compañía aseguradora suele ofrecer automáticamente los servicios de su propio equipo jurídico.

Esto lleva a muchas personas a pensar que es la única opción disponible.

Pero el asegurado tiene derecho a designar un abogado independiente de su elección para defender sus intereses frente a la compañía contraria o durante el proceso de reclamación.

Este derecho existe precisamente para garantizar que el afectado pueda contar con una defensa completamente independiente.

¿Qué es la cobertura de defensa jurídica?

La mayoría de los seguros de coche incluyen una cobertura llamada defensa jurídica. Esta cobertura significa que la aseguradora asume determinados gastos legales derivados de la defensa o reclamación tras un accidente como, por ejemplo:

Honorarios de abogado

Honorarios de procurador

Determinados gastos judiciales

Todo ello hasta el límite económico establecido en la póliza. En muchos seguros de automóvil este límite suele situarse, aproximadamente, entre:

600 €

1.500 €

3.000 €

Lo que muchas personas desconocen es que esta cantidad puede utilizarse también para pagar a un abogado independiente elegido por el propio asegurado.

Cuando el abogado trabaja a éxito

En el ámbito de la reclamación de accidentes de tráfico es habitual que los despachos especializados trabajen a éxito. Esto significa que el abogado solo cobra si se consigue la indemnización, aplicando un porcentaje sobre la cantidad obtenida.

Por ejemplo, en Calculatuindemnizacion.es, despacho especializado en la reclamación de accidentes de tráfico, los honorarios se basan en un 15% de la indemnización conseguida. Este modelo tiene una ventaja clara para el afectado: si no hay indemnización, no hay honorarios.

Además, en muchos casos, la cobertura de defensa jurídica del seguro puede cubrir total o parcialmente estos honorarios, de modo que el cliente no tenga que asumirlos de su bolsillo. Es decir, el asegurado puede elegir un abogado especializado y, al mismo tiempo, utilizar su seguro para pagar la defensa.

¿Por qué muchas personas no utilizan este derecho?

A pesar de que este derecho existe desde hace años, miles de conductores en España no lo ejercen cuando tienen un accidente. Las razones suelen ser muy simples:

Desconocen que existe la libre elección de abogado

Creen que están obligados a usar el abogado de la aseguradora

Piensan que contratar uno externo supondrá un coste adicional

No saben que su póliza incluye defensa jurídica

El resultado es que muchas personas aceptan automáticamente la opción que les ofrece la compañía, sin saber que podían elegir otra alternativa.

¿Cuándo es especialmente recomendable contar con un abogado independiente?

Elegir un abogado especializado puede ser especialmente recomendable en situaciones como:

Accidentes con lesiones personales

Indemnizaciones elevadas

Accidentes con responsabilidad discutida

Siniestros complejos o con varios vehículos implicados

Casos en los que existe desacuerdo con la oferta de la aseguradora

En estos casos, contar con un profesional dedicado exclusivamente a defender los intereses del afectado puede marcar una diferencia importante en el resultado de la reclamación.

Un derecho que forma parte de la protección del consumidor

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es un buen momento para recordar que los asegurados también son consumidores y que, como tales, tienen derechos que deben conocer. Entre ellos, uno de los más importantes tras un accidente es precisamente la libertad para elegir quién defiende sus intereses.

En Calculatuindemnizacion.es trabajan exclusivamente para víctimas de accidentes de tráfico con el objetivo de que los afectados conozcan y ejerzan todos sus derechos durante el proceso de reclamación. Porque cuando ocurre un accidente, estar bien informado también forma parte de la protección del consumidor.

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