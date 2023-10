Día Mundial de la Psoriasis 2023: Acceso para todos

World Psoriasis Day 2023 Spotlights "Access for All" with Emphasis on Universal Health Coverage

ESTOCOLMO, 26 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Cada año, en el Día Mundial de la Psoriasis, el 29 de octubre, la comunidad internacional de enfermedades psoriásicas se une para crear conciencia y luchar por el progreso. El tema de 2023, "Acceso para todos", subraya la necesidad vital de una Cobertura Sanitaria Universal (CSU) para garantizar que todos, independientemente de su ubicación, ingresos o condiciones de salud, puedan acceder a servicios de salud esenciales. Esta iniciativa global reúne a toda la comunidad para compartir conocimientos e ideas sobre la enfermedad psoriásica y la cobertura universal de salud, dando un paso significativo hacia un mundo más saludable.

La enfermedad psoriásica es una enfermedad no transmisible (ENT) dolorosa, grave y crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. También se asocia a menudo con comorbilidades, algunas de las más comunes son la obesidad, la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares; por ejemplo, las personas con psoriasis grave se enfrentan a un 46% más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y un 58% más de probabilidad de sufrir un evento cardíaco importante.1 Es imperativo que los paquetes de beneficios de salud de la CSU abarquen el tratamiento de la enfermedad psoriásica y promuevan una atención holística y centrada en las personas.

Lamentablemente, el acceso a la atención sigue siendo fragmentado y complicado. La escasez de personal sanitario a nivel mundial agrava aún más el problema, limitando el número de proveedores disponibles para prestar atención esencial. La asombrosa cifra de 3.000 millones de personas en todo el mundo que carecen de acceso adecuado a la atención de enfermedades dermatológicas2, y la Organización Mundial de la Salud estima que se necesitan 15 millones de trabajadores de la salud adicionales para cumplir los compromisos de cobertura sanitaria universal.3 Lamentablemente, los trabajadores de la salud con experiencia en enfermedades dermatológicas o reumatológicas son aún más escasos.

Para este Día Mundial de la Psoriasis 2023, Frida Dunger Johnsson, directora ejecutiva de IFPA, envía un poderoso mensaje de toda la organización al mundo: "el acceso a la atención médica debe ser para todos, universal y equitativo, y esperamos un futuro más brillante, comprometidos a hacer realidad esta visión para todos los que viven con la enfermedad psoriásica".

Vea a Pierre de Ruanda contar su historia: https://www.youtube.com/watch?v=mwGluozx1AU

Para más información sobre el Día Mundial de la Psoriasis 2023 y cómo participar: psoriasisday.org .

Acerca de IFPA

Fundada en 1971, IFPA es la federación internacional de asociaciones de enfermedades psoriásicas. Los miembros de IFPA representan a más de 60 millones de personas que viven con enfermedad psoriásica en todo el mundo. Más información sobre IFPA está disponible en https://ifpa-pso.com .

