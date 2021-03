Día Mundial del Riñon 2021: Educar, empoderar e involucrar a los pacientes

La activación de los conocimientos, habilidades y confianza de los pacientes en la augestión de la enfermedad renal mejoar la atención y la calidad de vida.

BRUSELAS, 10 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- El 10% de la población mundial está afectada por la enfermedad renal crónica (ERC) y más de 2 millones de personas en todo el mundo reciben tratamiento con diálisis o trasplante de riñón.

El 11 de marzo de 2021, DIA MUNDIAL DEL RIÑON 2021, cuyo lema se centra en "Salud renal para todos en todas partes: vivir bien con la enfermedad renal", tiene como objetivo aumentar la educación y la conciencia sobre el manejo eficaz de los síntomas y el empoderamiento del paciente, con el objetivo final de fomentar la participación significativa en la vida diaria de las personas que viven con enfermedad renal.

Lea el texto completo del comunicado de prensa aquí: https://www.worldkidneyday.org/resource/wkd-press-release-20... [https://www.worldkidneyday.org/resource/wkd-press-release-20...].

El enfoque actual centrado en la enfermedad no refleja plenamente las prioridades y valores de los pacientes con respecto a vivir bien con la enfermedad. Las estrategias eficaces pueden ayudar a minimizar la carga de los síntomas relacionados con la ERC para mejorar la satisfacción del paciente, la calidad de vida y, en última instancia, la participación en la vida.

"Queremos enfatizar que con la identificación oportuna y el tratamiento adecuado, los pacientes con enfermedad renal pueden llevar una vida saludable y exitosa y mantener su rol y funcionamiento social en línea con sus prioridades, valores y metas. Es responsabilidad de todos mejorar la comprensión de los pacientes sobre su función y proporcionar un entorno propicio que mejore sus habilidades y les permita aprovechar al máximo el sistema de atención médica ", afirma conjuntamente Vivekanand Jha, Presidente de la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN). y Siu-Fai Lui, presidente de la Federación Internacional de Fundaciones Renales - Alianza Mundial del Riñón (IFKF-WKA), que juntos lideran la campaña del Día Mundial del Riñón (WKD).

El Día Mundial del Riñón, el 11 de marzo de 2021, aumentará la conciencia de todos sobre sus riñones y reconocerá a los 850 millones de personas que viven con enfermedad renal en todo el mundo. Una de las formas en que el público puede participar en el Día Mundial del Riñón es mostrando su apoyo en las redes sociales mediante el hashtag #worldkidneyday.

