Diana Navarro da la bienvenida a la Navidad en intu Xanadú con un concierto lleno de magia y emoción

Madrid, 22 de noviembre de 2025. intu Xanadú dio ayer el pistoletazo de salida a la Navidad con un gran evento que contó con la presencia de la cantante Diana Navarro. Una velada muy especial que el destino madrileño quiso compartir con todos sus visitantes ofreciéndoles de manera gratuita la actuación de una de las mejores voces del panorama musical español.

Así, la intérprete malagueña se subió al escenario de ágora, situado en la zona de restauración, para deleitar a todos los presentes con tres temas: ‘Brillará’, un villancico que rinde homenaje a su tierra natal, Málaga; ‘Tengo una corazonada’, una canción llena de emoción y sensibilidad; y, por último, el tradicional y alegre ‘Burrito sabanero’ que cantó con Zapata Tenor.

El evento del encendido contó además con la actuación de la intu Xanadú Quartet, una coral formada por el tenor Karim Farhan, la soprano Francesca Calero, el barítono Elier Muñoz y la mezzosoprano Andrea Rey. Los más pequeños pudieron también disfrutar al ritmo de las canciones de la formación ‘Cantajuego’ y de su espectáculo ‘Las aventuras de Coco y Pepe’.

Otro de los momentos más esperados fue la llegada de Papá Noel junto a sus ayudantes los elfos. Como es tradición, vino directamente desde Laponia para deslizarse por la pista de nieve de Snozone y acudir a continuación hacia la zona de ágora para reunirse con todos los protagonistas. Una vez todos en el escenario, comenzó la cuenta atrás para apretar el botón del encendido y dar la bienvenida de manera oficial a la época más especial del año.

El Laberinto del Bosque Mágico

Después del encendido, intu Xanadú se llenó de fantasía con ‘El Laberinto del Bosque Mágico’, un recorrido rodeado de naturaleza, luces y aventuras que envolverá cada rincón del centro y conducirá a un lugar lleno de encanto: la casa de Papá Noel.

Hasta el 24 de diciembre, los más pequeños podrán visitarle para hablar con él, conocerlo en persona, entregarle sus cartas y vivir una experiencia inolvidable y mágica que recordarán para siempre. Los niños con discapacidad auditiva podrán comunicarse además con Papá Noel y sus ayudantes los elfos en lengua de signos y la casa dispondrá de bucle magnético para que puedan participar en la actividad en igualdad de condiciones.

Este año además la ambientación y decoración de intu Xanadú será aún más mágica sí cabe con la presentación de ‘Pinelight Tales’, una instalación inmersiva que transforma la naturaleza en un escenario mágico iluminado por más de 100.000 luces LED. Inspirada en un bosque donde la luz da vida a la fantasía, invita a los visitantes a recorrer un entorno lleno de pinos brillantes, setas luminosas y criaturas del bosque que parecen salidas de un cuento de hadas. Cada rincón está diseñado para despertar la imaginación y transmitir los valores de la Navidad: unión, calidez y asombro.

La experiencia estará disponible durante toda la temporada navideña y forma parte de la apuesta de intu Xanadú por ofrecer propuestas diferenciales que combinen ocio, emoción y creatividad para toda la familia.

Por último, intu Xanadú quiere que esta Navidad sea más inclusiva para todos, de ahí que este año colabore con la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), con el objetivo de sensibilizar sobre la discapacidad auditiva y las necesidades y demandas de las personas con sordera y de sus familias. Según datos del INE, en España hay 1.230.000 personas con una discapacidad auditiva de distinto tipo y grado, a las que se añaden 3.400 niños y niñas entre 2 y 5 años. Esto suma un total de 1.233.400 personas con una discapacidad auditiva, de las que más del 98 % utiliza la lengua oral para comunicarse.

Para más información: https://www.intuxanadu.com/landing/navidad-xanadu-2025/

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017 y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

