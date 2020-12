Dianova International y el Grupo de Acción de Rotary para la prevención de adicciones aúnan fuerzas

El recién acuerdo firmado sienta las bases para la financiación y las colaboraciones de fomento de las capacidades que incluye a las redes de Dianova y a sus miembros

Dianova International se complace en anunciar su asociación estratégica con el Grupo de Acción de Rotary para la prevención de adicciones (RAG-AP, por sus siglas en inglés), que ayudará a fortalecer las colaboraciones en el campo de la prevención de adicciones con los Clubes de Rotary de todo el mundo.



Dianova International y el RAG-AP se reunieron en Viena (Austria) en la 63ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, celebrada en marzo de 2020. Desde entonces, ambas organizaciones han mantenido conversaciones que llevaron a la firma de un acuerdo de cooperación el mes pasado.



"Esta colaboración es una oportunidad única para la red Dianova", señaló Montse Rafel, directora general de Dianova International. "La asociación con el RAG-AP permitirá a los miembros beneficiarse de su conocimiento científico, experiencia y vínculo directo con socios de Rotary de todo el mundo".



El Grupo de Acción de Rotary se fundó en 2013 y Rotary Internacional lo reconoció en 2016. Actualmente está presente en 42 países y 45 distritos rotarios de todo el mundo. El RAG-AP considera el abuso de sustancias y la adicción a las drogas ilícitas como un problema mundial y, por lo tanto, informa, involucra, apoya y asesora a los Rotary Clubs y distritos sobre cómo abordar el problema a través de un enfoque estructurado y a largo plazo.



Los expertos en la materia de RAG-AP no solo se comprometen a fomentar la investigación y los intercambios en este tema, sino que también se conectan con ONG profesionales que implementan, a nivel local, programas de prevención basados en evidencia científica. Estos proyectos de patrocinio se dirigen, principalmente a la infancia de entre 3 a 6 años y de 6 a 12 años.



"Por supuesto que el Grupo de Acción de Rotary para la prevención de las adicciones está deseando comenzar la colaboración con los miembros de la red Dianova para involucrar, no solo a los clubes y distritos rotarios en los países donde la red está activa, sino también a todas las demás partes interesadas cuya acción conjunta es primordial para hacer frente al abuso de sustancias" dijo Johan Maertens, fundador de RAG-AP.



La asociación entre Dianova International y RAG-AP es oportuna y más importante que nunca. Si bien la actual pandemia ha llevado a más hogares a la pobreza, la vida de los niños y niñas ha cambiado, en la mayoría de los casos ha empeorado en todo el mundo. Si aún no se ha evaluado el impacto de la crisis de la COVID-19 en su salud mental, sus problemas del día a día son ya una realidad.



Varias organizaciones miembros de la red Dianova desarrollan actividades de prevención con niños, niñas y jóvenes, incluidas la Fundación Karim Khan Afridi (KKAWF, por sus siglas en inglés) en Pakistán, la Fundación Slum Child en Kenia y Dianova en Italia y Portugal, entre otros. Como consecuencia de las medidas de confinamiento, todos tuvieron que cambiar la forma de trabajar para satisfacer estas nuevas circunstancias y necesidades.



El enfoque especial del acuerdo en la programación basada en la evidencia podría ayudar a fomentar enfoques innovadores, abriendo así nuevas vías para la financiación y el fomento de las capacidades.



"Como la Sra. Rafel lo resumió: “Esta nueva asociación es una combinación perfecta entre las necesidades de las comunidades a las que atendemos y la generosidad de Rotary Internacional. Deseando que esto sea el comienzo de una relación larga y fructífera con el Grupo de Acción para la Prevención de las adicciones, así como con todos los filántropos rotarios comprometidos”.







