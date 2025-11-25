DICK'S Sporting Goods nombra a Matthew Barnes presidente de Foot Locker International

(Información remitida por la empresa firmante)

PITTSBURGH, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DICK'S Sporting Goods anunció hoy el nombramiento de Matthew Barnes como presidente de Foot Locker International, a partir del 3 de diciembre de 2025. Barnes liderará las operaciones internacionales de Foot Locker, centrándose en impulsar el crecimiento estratégico, acelerar el impulso comercial y ejecutar estrategias de reestructuración específicas.

En su puesto en Foot Locker, ahora parte de DICK'S Sporting Goods tras su adquisición en septiembre de 2025, Barnes supervisará las tiendas, el comercio electrónico y los negocios digitales de Foot Locker en Europa, Asia y Australia, así como su presencia en tiendas con licencia en Europa, Oriente Medio y Asia. Barnes reportará a Ed Stack, presidente ejecutivo de DICK'S, quien lidera el negocio de Foot Locker. Se une al equipo directivo de Foot Locker, compuesto por líderes sénior con amplia experiencia, incluyendo a Ann Freeman, exejecutiva de Nike desde hace muchos años, quien lidera Foot Locker Norteamérica.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Matthew Barnes a nuestro destacado equipo directivo de Foot Locker, ya que estamos llevando la empresa de vuelta a la cima de la industria y preparándola para su próxima fase de crecimiento global", declaró Stack. "La trayectoria de Matthew, trabajando con importantes marcas globales para transformar y expandir sus negocios, lo convierte en el líder ideal para impulsar la plataforma internacional de Foot Locker".

Barnes, un ejecutivo global de gran experiencia en el sector minorista, aporta a su nuevo puesto en Foot Locker casi tres décadas de experiencia en liderazgo en el Reino Unido, Europa, Estados Unidos, China y Australia. Cuenta con una amplia trayectoria guiando a empresas de atención al cliente en periodos de crecimiento y transformación, incluyendo Aldi, donde comenzó su carrera como gerente de área y ocupó numerosos puestos de liderazgo, entre ellos, el de consejero delegado del grupo y miembro del Consejo Ejecutivo Internacional de Aldi Süd. Barnes también ocupó el cargo de consejero delegado en Reino Unido de Tesco.

"Matthew es un ejecutivo global de ventas minoristas altamente competente y cuenta con una amplia experiencia en los mercados internacionales donde opera Foot Locker", afirmó Lauren Hobart, presidenta y directora ejecutiva de DICK'S. "Su experiencia será muy valiosa para fortalecer nuestra capacidad de impulsar el crecimiento y generar valor para nuestros clientes, socios de marca, miembros del equipo y accionistas, y estamos encantados de contar con él en nuestro equipo".

"Es un honor para mí unirme a Foot Locker, una marca con un profundo reconocimiento mundial, en un momento tan crucial y emocionante para la industria minorista de artículos deportivos", indicó Barnes. "Me apasionan los deportes y espero trabajar junto a este excepcional equipo directivo, así como con los talentosos Foot Locker Stripers y miembros del equipo, para ofrecer experiencias innovadoras y nuevos productos emocionantes a los consumidores de todo el mundo".

Barnes se licenció con honores en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Liverpool.

Acerca de DICK'S Sporting Goods, Inc. DICK'S Sporting Goods genera confianza y entusiasmo inspirando, apoyando y equipando personalmente a todos los atletas para que alcancen sus sueños. Fundada en 1948 y con sede en Pittsburgh, Pensilvania, DICK'S es una tienda minorista omnicanal líder y una marca icónica en el deporte y la cultura. Sus marcas incluyen DICK'S Sporting Goods, Golf Galaxy, Public Lands y Going Going Gone!, además de los conceptos de venta experiencial DICK'S House of Sport y Golf Galaxy Performance Center. Como propietario y operador de Foot Locker, que incluye Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, WSS y atmos, DICK'S presta servicios a la comunidad global de zapatillas en Norteamérica, Europa, Asia y Australia, además de contar con tiendas con licencia en Europa, Oriente Medio y Asia. DICK'S también posee y opera GameChanger, una plataforma móvil de deportes juveniles para transmisión en vivo, programación, comunicaciones y registro de resultados.

Impulsados por la convicción de que el deporte tiene el poder de transformar vidas, DICK'S ha defendido durante mucho tiempo el deporte juvenil y, junto con su Fundación, ha donado millones de dólares para apoyar a equipos y atletas con escasos recursos a través del programa Sports Matter y otras iniciativas comunitarias. Puede encontrar más información sobre el negocio de DICK'S, sus donaciones corporativas y sus oportunidades de empleo en dicks.com , investors.dicks.com , sportsmatter.org , dickssportinggoods.jobs y en Instagram , TikTok , Facebook y X .

Contacto:

Relaciones con los medios:(724) 273-5552 or press@dcsg.com

Categoría: Noticias de compañía

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479785/DICKS_Sporting_Goods_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/dicks-sporting-goods-nombra-a-matthew-barnes-presidente-de-foot-locker-international-302625477.html