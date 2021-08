En la dictadura de Paraguay, el maltrato familiar y la venganza nace 'El altar del milagro'

El escritor Robertti Gamarra lanza su quinta novela titulada: 'El altar del milagro'. El libro reflexiona en profundidad sobre la realidad social en América Latina de los años 80, partiendo de la experiencia de una persona en situación de pobreza y su deseo de triunfar, y presentando un esbozo de lo que es vivir bajo la dictadura militar

El escritor Robertti Gamarra anuncia el lanzamiento de su nueva novela titulada El altar del milagro, que reflexiona sobre la realidad social en América Latina y hace un análisis profundo de los factores que llevan a las personas a ser como son, a partir del entorno en la que viven. Esta novela se centra en los problemas relevantes presentes en la sociedad latinoamericana, pero que muchas veces son invisibles al resto del mundo. El altar del milagro no presenta ninguna solución social; sin embargo, aborda problemáticas sociales determinantes para la convivencia y que originan los conflictos familiares que acaban por romper los vínculos personales. Robertti Gamarra es autor de otros 5 libros, 4 novelas y un ensayo sobre el aprovechamiento del conocimiento. Todos sus trabajos, ya sean de ficción o de análisis, ponen el foco sobre los problemas sociales, sus causas y cómo afectan al nivel de vida de una persona común. Hoy en día, sus libros sirven como un faro de esperanza para las personas que viven en la pobreza pero que desean tener éxito. A partir de su experiencia en temas relacionados con la solidaridad o el emprendimiento, comparte sus conocimientos para visualizar las diversas plagas sociales que solo se ve cuando se vive. Su dedicación y arduo trabajo sirven como fuente de inspiración para las personas que luchan por sobrevivir en esta sociedad. Sus perspectivas giran en torno a:

· Brindar la posibilidad de contactar con la realidad de muchas personas que desean vivir y tener éxito pero no lo logran debido a problemas sociales.

· Reflejar los problemas sociales que están presentes pero que no tienen visibilidad en ninguna manera.

· Dirigir el enfoque de las autoridades relevantes y las personas responsables para que tomen en cuenta estos problemas y puedan brindar un mejor nivel de vida en su entorno de influencia.

“Estoy encantado de anunciar mi libro, que ayudará a visualizar problemas como el abuso infantil, la pobreza, las atrocidades de la dictadura miliar o la venganza de sangre. He trabajado incansablemente en esta novela y quiero concienciar a todos de que se puede triunfar en este mundo, a pesar de las adversidades. Todos pueden llevar una vida exitosa, no hay obstáculo que no se pueda superar si existe el convencimiento para hacerlo. Estoy aquí para decirles que identificar los problemas ayudará a definir soluciones. Mis publicaciones anteriores han despertado el interés de miles de personas en todo el mundo y espero que el nuevo libro funcione igual”, dijo Robertti Gamarra, periodista y especialista en el campo del espíritu empresarial. Sería genial ver los impactos de este título en la mejora de la vida de las personas. Les brindará las oportunidades que antes pensaban imposibles y sacará lo mejor de la sociedad.

Robertti Gamarra trabajó como periodista, es guionista de cine y televisión y experto en emprendimiento e innovación. También es un autor reconocido que publicó 5 libros anteriormente que le han ayudado a hacer frente a diversos problemas profesionales para llevar una vida mejor. La determinación y el esfuerzo de Robetti Gamarra no solo le ayudaron a lograr el éxito, sino que también logró todo lo que soñó y ahora quiere compartirlo con los demás.

