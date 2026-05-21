Didakia; la primera escuela 100% online que forma a los profesionales que hacen crecer centros educativos - Didakia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de mayo de 2026.- El sector educativo lleva décadas reclamando formación que entienda su realidad. Didakia ha llegado para cerrar esa brecha.

Nace la primera escuela centrada íntegramente en el sector educativo

Captar alumnos, construir una propuesta de valor diferenciadora, liderar un equipo de admisiones o lanzar una campaña de marketing en un centro educativo no se parece en nada a hacerlo en cualquier otro sector. Y, sin embargo, la formación disponible hasta ahora trataba a los profesionales del sector educativo como si fueran un público genérico.

Por ello, Didakia rompe con esa lógica.

Presentada como la única escuela online creada al 100% para profesionales del sector educativo, Didakia ofrece formación práctica, especializada y directamente aplicable en marketing, ventas, desarrollo docente, herramientas, IA y liderazgo institucional. En sus programas también se integran claves esenciales para el profesorado moderno, como el desarrollo del docente influencer educativo: marca personal y autoridad pedagógica, técnicas innovadoras sobre cómo evaluar más allá del examen y el uso de herramientas de vanguardia para convertir al profesor en un docente aumentado con IA. No es teoría adaptada de otros sectores. Es conocimiento construido desde dentro: por expertos que han trabajado en colegios, universidades, grupos de formación profesional y centros privados, y que saben exactamente qué funciona y qué no.

El problema que Didakia resuelve: profesionalizar el marketing, las admisiones, el desarrollo docente y el crecimiento educativo

La mayoría de los directivos, coordinadores, docentes, responsables de admisiones y equipos de marketing de centros educativos se enfrentan a un escenario muy reconocible: toman decisiones importantes sobre captación, comunicación, inversión y matriculación sin tener claro si son las correctas, dependen de agencias externas sin poder evaluar sus campañas, indicadores o propuestas estratégicas, gestionan equipos sin procesos definidos o invierten en acciones sin saber cuál es el retorno real.

La formación generalista no sirve aquí. El sector educativo tiene una lógica propia: ciclos de captación muy marcados, una sensibilidad especial en la relación con las familias, particularidades en la comunicación institucional y una presión creciente por demostrar resultados con recursos limitados.

Didakia responde a esa necesidad con rigor y sin rodeos.

Un claustro experto en marketing educativo, admisiones y liderazgo

Uno de los elementos más diferenciales de Didakia es su claustro docente. Cada profesor forma parte activa del sector educativo y aporta experiencia directa desde posiciones de responsabilidad en instituciones de primer nivel.

El equipo está compuesto por especialistas como Eva Moreno, con trayectoria en Editorial SM y UNIR en marketing educativo e inteligencia de negocio; Julieta García, con más de 20 años liderando ventas y admisiones en Universidad Europea, JOYFE y UCJC; Lucía López, directiva especializada en captación de alumnos con experiencia en Universidad Europea y UFV; o Brígida Valencia, con más de dos décadas en estrategia educativa e internacionalización en UAX y UFV.

A ellos se suman perfiles como María Rodríguez, especialista en marketing para colegios con experiencia en Nemomarlin, Grupo Jesús María y Colegios Británicos de Valencia; Ana Salas, experta en admisiones en colegios con trayectoria en Dukes Education; José Carlos Camacho, referente en admisiones y formación comercial en iLERNA; e Iván Fernández, CMO con más de 20 proyectos de marketing educativo estratégico para universidades y centros de FP.

Completan el equipo Aleida Osteso y Aura Tuirán, desde Eduqia, con más de 15 años en marketing educativo y estrategia comercial; Ángela Quesada, especialista certificada en Google Ads para el sector educativo; y Erika Pérez, experta en consultoría de captación para colegios internacionales.

Un claustro de más de 12 profesionales que no son teóricos: son los mismos que hoy trabajan en los retos sobre los que forman.

Metodología online orientada a la aplicación inmediata en centros educativos

Didakia no es una plataforma de vídeos. Es una escuela con metodología. Cada programa combina contenido estructurado, recursos visuales de alta calidad, ejercicios prácticos sobre proyectos reales y plantillas listas para usar desde el primer día.

Los contenidos han sido testados en instituciones reales, lo que garantiza que lo que se aprende ha funcionado en contextos concretos y con las particularidades del sector. El aprendizaje es flexible y autodirigido, con acceso desde cualquier dispositivo y sin ataduras horarias.

Al finalizar cada programa, el alumno obtiene un certificado de finalización que acredita su especialización. Además, los cursos son bonificables a través de FUNDAE, tanto para empleados como para responsables de centros que quieran financiar la formación de su equipo sin coste adicional.

Para quién está pensada: directivos, admisiones, marketing y docentes

Didakia está diseñada para los perfiles que más impactan en el crecimiento de un centro educativo:

— Directivos y responsables de gestión, que necesitan visión estratégica para tomar mejores decisiones en marketing, captación, posicionamiento y desarrollo del centro.

— Equipos de admisiones y ventas, que buscan argumentarios, procesos y metodologías adaptadas a la sensibilidad del sector educativo y al acompañamiento de familias y alumnos.

— Responsables de marketing y comunicación, que quieren pasar de la intuición a una estrategia basada en datos, planificación, contenidos y resultados.

— Docentes y profesionales educativos, que se incorporan a funciones de gestión, coordinación, comunicación o liderazgo y necesitan formación específica para asumir nuevas responsabilidades, dominando áreas en auge como la creación de contenidos digitales o el uso de herramientas de Inteligencia Artificial.

— Profesionales de otros sectores, que quieren acceder al mercado educativo con el conocimiento necesario para entender sus códigos, sus procesos y sus particularidades desde el primer día.

Una escuela construida para el presente del sector del marketing educativo

El marketing educativo ha dejado de ser un complemento para convertirse en un eje estratégico de cualquier institución que quiera crecer en un mercado cada vez más competitivo. La formación docente, la captación de alumnos, la fidelización de familias, la construcción de marca y la optimización de los procesos comerciales definen hoy en gran medida el éxito de un centro.

Didakia llega en el momento adecuado: cuando el sector educativo empieza a profesionalizar de forma seria estas áreas y cuando los profesionales que trabajan en ellas necesitan formación específica, práctica y adaptada a los desafíos reales de colegios, universidades, centros de Formación Profesional e instituciones educativas.

La propuesta es clara: una escuela 100% online, especializada en marketing educativo, ventas, admisiones, desarrollo docente y liderazgo institucional, con un claustro formado por profesionales en activo que hablan el mismo idioma que sus alumnos.

Más información en www.didakia.com

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