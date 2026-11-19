Verificación de identidad - Didit

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 19 de noviembre de 2026.- Fundada en Barcelona y respaldada por Y Combinator, Didit conecta a los agentes de IA con su infraestructura de verificación de clientes (KYC), verificación de empresas (KYB) y prevención del fraude a través del Model Context Protocol

Didit, plataforma de verificación de identidad y prevención del fraude en la que confían más de 3.000 organizaciones en todo el mundo, permite a las empresas incorporar controles de identidad a sus flujos de trabajo con IA mediante su servidor del Model Context Protocol (MCP). La integración da a las herramientas de IA compatibles acceso a funciones de verificación de clientes y empresas, controles contra el blanqueo de capitales y monitorización de transacciones.



Los hermanos gemelos Alberto y Alejandro Rosas fundaron Didit en Barcelona en 2023. La compañía tiene su sede en San Francisco, formó parte de la promoción de invierno de 2026 de Y Combinator y ha captado 7,5 millones de dólares. Su plataforma reúne la verificación de identidad y la prevención del fraude en una infraestructura que las empresas pueden integrar en sus productos y operaciones.



"Estamos haciendo con la identidad lo que Stripe hizo con los pagos", afirma Alberto Rosas, cofundador y consejero delegado de Didit.



La compañía ha construido su plataforma en torno a flujos de verificación programables, documentación pública y acceso de autoservicio. Su servidor MCP extiende ese enfoque a los agentes de IA. Así, los equipos pueden usar instrucciones en lenguaje natural para interactuar con la misma infraestructura con la que dan de alta a sus clientes y gestionan el riesgo.



MCP proporciona una forma estándar de conectar aplicaciones de IA con herramientas y servicios externos. A través del servidor MCP de Didit, los equipos que usan clientes compatibles como Claude, ChatGPT y Cursor pueden crear sesiones de verificación, configurar flujos de trabajo y consultar resultados desde su entorno de IA.



Para dar de alta a un cliente particular, un equipo puede pedir a un agente que configure un flujo que combine la verificación de documentos de identidad, la prueba de vida y la comparación facial. El agente puede generar un enlace de verificación y consultar el estado de la sesión, mientras la persona solicitante completa los controles documentales y biométricos requeridos.



En el alta de empresas, la verificación de la entidad y los controles sobre las personas vinculadas forman parte del mismo proceso. Las funciones de verificación de empresas (KYB, por sus siglas en inglés) de Didit permiten consultar registros empresariales, revisar la información disponible sobre la titularidad de la empresa y vincular esos controles con la verificación de identidad de sus propietarios o representantes. Los controles contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés) también pueden aplicarse a la empresa y a las personas implicadas.



Por ejemplo, una plataforma de compraventa que incorpore a un vendedor profesional puede verificar la empresa y pedir a las personas que deban identificarse que completen la verificación de identidad. Así, la comprobación de la empresa y la de las personas se integran en el mismo flujo de alta.



Tras la verificación inicial, el servidor MCP de Didit da acceso a herramientas de control contra el blanqueo de capitales, análisis de monederos de criptomonedas y monitorización de transacciones. Los equipos pueden consultar los resultados de los controles, examinar las sesiones pendientes de revisión y apoyar investigaciones mediante un agente. De este modo, el alta de clientes queda conectada con la gestión continua del riesgo.



En el uso interactivo, los usuarios se autentican con su cuenta de Didit y pueden realizar las acciones que permitan sus permisos. Para los flujos centrados en la consulta de información hay herramientas de solo lectura. El código fuente del servidor MCP se publica bajo licencia MIT, junto con documentación sobre la configuración, la autenticación y las herramientas compatibles.



Los desarrolladores y las empresas pueden consultar los detalles de la integración en didit.me/es/developers/mcp/.



Sobre Didit

Didit proporciona infraestructura para la verificación de identidad y la prevención del fraude. Su plataforma reúne la verificación de clientes (KYC) y empresas (KYB), la verificación biométrica, los controles contra el blanqueo de capitales, el análisis de monederos de criptomonedas y la monitorización de transacciones mediante API, SDK y un servidor MCP. Fundada por Alberto y Alejandro Rosas, la compañía ayuda a las empresas a incorporar controles de verificación y de riesgo en sus productos digitales y procesos operativos.





Emisor: Didit

Nombre contacto: Alberto Rosas

Descripción contacto: Didit

Teléfono de contacto: +19544659728