Diego Fittipaldi impulsa el estudio de la liturgia bizantina y las tradiciones medievales

Diego Fittipaldi - DIEGO FITTIPALDI

(Información remitida por la empresa firmante)

El investigador Diego Fittipaldi forma parte de la comisión directiva del Comité Argentino de Estudios Bizantinos (CAEBiz), donde ocupa funciones dentro de su estructura organizativa y participa en iniciativas académicas vinculadas al estudio del mundo bizantino

Madrid, 7 de mayo de 2026.- Su perfil combina la actividad institucional con una línea de investigación centrada en disciplinas como la filología bizantina, la paleografía, la historia de la liturgia bizantina y otras tradiciones orientales, así como el análisis de la hagiografía. Estas áreas permiten abordar el estudio de fuentes manuscritas medievales desde una perspectiva interdisciplinar, integrando elementos lingüísticos, históricos y culturales.

En el ámbito de la filología bizantina y la paleografía, su trabajo se enfoca en el análisis de manuscritos griegos, prestando atención tanto a su contenido como a sus características materiales. Este enfoque facilita la identificación de tradiciones textuales y la comprensión de los procesos de transmisión y copia en contextos monásticos.

Por otro lado, en relación con la historia de la liturgia bizantina, sus investigaciones se centran en el estudio de textos normativos como los typika, que regulaban la organización de la vida litúrgica en los monasterios. En este sentido, Diego Fittipaldi ha analizado el papel de estos textos en la estructuración de las prácticas religiosas, así como su evolución a lo largo del tiempo.

Entre sus publicaciones se encuentra el estudio sobre el Typicon del monasterio de Mâr Saba en el siglo XIII, donde se examina la función de las lecturas no bíblicas dentro del Oficio Divino monástico bizantino. Este trabajo analiza cómo dichas lecturas desempeñaban un papel específico dentro de la organización litúrgica y cómo su presencia en los manuscritos refleja la evolución de la tradición sabaíta hasta comienzos del siglo XIV.

Asimismo, ha abordado el análisis del Euchologion Sinaiticus græcus 957, un manuscrito relevante para el estudio de los ritos de iniciación cristiana en la tradición de Constantinopla, combinando el estudio filológico con la edición de textos seleccionados.

Actualmente, Diego Fittipaldi continúa desarrollando investigaciones centradas en la liturgia monástica bizantina y en la función de los textos dentro de su contexto de uso. Estas líneas de trabajo contribuyen al conocimiento de las tradiciones litúrgicas orientales y de los mecanismos de transmisión textual en la Edad Media, reforzando el estudio académico de las fuentes bizantinas desde una perspectiva crítica y documentada.

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