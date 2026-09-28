Diego Ramos hace sold out en el Albéniz y anuncia una nueva fecha en el Teatro Calderón - Deal Craft Desgin

(Información remitida por la empresa firmante)

Una noche para el recuerdo en el Albéniz: sold out, celebrities y el anuncio de una nueva cita el 18 de noviembre en el Teatro Calderón de Madrid.

Madrid, 28 de septiembre.- El Teatro Albéniz apagó sus luces el pasado 19 de septiembre con el patio de butacas lleno hasta la última localidad. Diego Ramos había conseguido algo que no ocurre con facilidad: reunir a Madrid alrededor de un repertorio de hace décadas y hacerlo sonar como si fuera la primera vez. El sold out no fue una sorpresa para quienes siguen de cerca su trayectoria, pero sí confirmó que el proyecto ha alcanzado una dimensión nueva. En esta nueva etapa, Deal Craft Design también se suma al proyecto, aportando su experiencia y visión al desarrollo de la propuesta.

La actuación duró cerca de cien minutos en los que el artista recorrió algunos de los títulos más reconocidos del legado de Julio Iglesias. Cada canción llegó desde un lugar de honestidad interpretativa: sin imposturas, sin excesos, con la convicción de quien ha trabajado durante meses para que cada nota tenga sentido propio. La banda que le acompañó sobre el escenario contribuyó a crear una atmósfera densa y elegante que el público del Albéniz supo leer desde el primer momento.

Cuando cayó el telón, la velada no terminó. Un encuentro exclusivo reunió a Diego Ramos con celebrities, personalidades del mundo de la cultura e invitados especiales que compartieron con el artista una noche que difícilmente olvidarán. Fotografías, conversaciones y el calor de un ambiente íntimo que alargó la magia del concierto más allá del escenario.

El éxito de la noche trajo consigo una noticia: Diego Ramos volverá a Madrid el próximo 18 de noviembre, esta vez en el Teatro Calderón, a las 20:00 horas. Tras el concierto tendrá lugar un nuevo encuentro exclusivo y privado con el artista, una experiencia diseñada para quienes quieran vivir de cerca algo más que un espectáculo.

La gira continúa su expansión por España y Europa con paradas en Ávila, Salamanca, Bilbao y Pamplona, y en 2027 llegará a Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Sanary, Aviñón y el Teatro Tívoli de Barcelona. Próximamente se confirmarán nuevas fechas en Gran Canaria, Badajoz, Jerez de la Frontera, Cádiz, Albacete, Valencia, Alicante, Murcia y Cartagena.

La comunicación, distribución y representación de la gira están en manos de Deal Craft Design, agencia que acompaña a Diego Ramos en la consolidación de su proyecto artístico. Toda la información en diegoramosoficial.com.

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