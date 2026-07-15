La Dieta Mediterránea: aliada perfecta del verano sin renunciar al bienestar, según los expertos

(Información remitida por la empresa firmante)

La Dieta Mediterránea: aliada perfecta para disfrutar del verano sin renunciar al bienestar, según los expertos

• La versatilidad de este patrón alimentario permite adaptar platos tradicionales como las legumbres a formatos frescos de verano, priorizando la hidratación y el equilibrio.

• El Dr. Jesús Román, presidente del Comité Científico de la SEDCA, destaca que la clave es la adherencia a largo plazo, y que la socialización, incluyendo un consumo moderado de bebidas fermentadas, forma parte del bienestar integral.

Madrid, 15 de julio de 2026. Lejos de ser una dieta restrictiva, la Dieta Mediterránea es increíblemente variada en verano. Se basa en el consumo de productos de temporada como el melón, la sandía o los ingredientes del gazpacho, que no solo nos llenan de nutrientes, sino que también nos hidratan. Además, es muy fácil darle una vuelta a los platos de siempre, como las legumbres, para prepararlos en ensaladas frescas y apostar por formas de cocinar más ligeras, como la plancha.

En esta línea, el Dr. Jesús Román, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA), afirma que “la clave del éxito de un patrón alimentario no reside en las prohibiciones, sino en el equilibrio y la adherencia. Lo que realmente funciona es aquello que podemos mantener en el tiempo, y nuestro patrón mediterráneo nos da las herramientas para disfrutar del verano contribuyendo a nuestro bienestar general”.

Para facilitar esta tarea, los expertos proponen una serie de recomendaciones clave:

• Priorizar la hidratación: Además de una ingesta adecuada de agua, es fundamental incorporar alimentos ricos en líquidos como el gazpacho, las frutas de temporada y las ensaladas variadas.

• Adaptar los platos tradicionales: Las legumbres son una excelente fuente de nutrientes también en verano. Se recomienda su consumo en ensaladas frías o en preparaciones como el hummus, manteniendo su valor nutricional de forma refrescante.

• El aperitivo, un aliado consciente: Disfrutar del aperitivo optando por encurtidos, frutos secos o tapas ligeras a base de pescado, marisco o vegetales a la plancha es una opción inteligente y mediterránea.

• Socializar como pilar del bienestar: Los encuentros con amigos y familiares son una parte fundamental de la cultura mediterránea. En este contexto, un consumo moderado de bebidas fermentadas, como la cerveza, puede acompañar estos momentos sociales tan característicos del verano, sin comprometer la hidratación si se combina con una ingesta adecuada de líquidos.

“En el marco de un estilo de vida equilibrado, y siempre que se trate de adultos sanos y un consumo moderado, las bebidas fermentadas pueden formar parte de la ecuación social del verano, preferiblemente acompañando a las comidas. Es parte de nuestra cultura y tradición, y el acto de compartir fomenta la socialización, un aspecto clave para nuestro bienestar”, concluye el Dr. Román.

En definitiva, el mensaje de los expertos es claro: el verano es una época para disfrutar, y el mejor modo de hacerlo es manteniendo los principios de equilibrio y moderación que caracterizan a la Dieta Mediterránea, un patrón que es sinónimo de bienestar.

Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida

El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) es una entidad que impulsa y comparte la investigación científica sobre la cerveza y su relación con el estilo de vida. FICYE no anima ni recomienda el consumo de alcohol en ningún caso; su labor se limita al ámbito científico y divulgativo. En caso de que se decida consumir, este debe ser siempre de forma responsable, exclusivamente por adultos sanos, acompañado de otros alimentos y en un contexto social. Se recuerda de forma expresa que el consumo abusivo de alcohol es perjudicial para la salud y queda totalmente fuera de un estilo de vida equilibrado. Para más información, consultar nuestra web: http://www.ficye.es

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