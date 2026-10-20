Dieta Mediterránea y bienestar: que hay detrás de lo que comemos y bebemos

Prof. Ascensión Marcos en NutriExpo - Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos

(Información remitida por la empresa firmante)

• La Prof. Ascensión Marcos, Profesora de Investigación del CSIC y presidenta de la International Society for Immunonutrition, ha participado en NutriEXPO 2026 con una ponencia sobre el papel de las bebidas fermentadas en el patrón alimentario mediterráneo.

• El encuentro, que se celebra en el Museu Marítim de Barcelona, reúne a los principales especialistas en nutrición para abordar la evidencia científica más actual sobre alimentación, salud y estilo de vida.

Madrid, 20 de octubre de 2026. Comer bien no es solo una cuestión de nutrientes. Es también una forma de estar en el mundo: de compartir la mesa, de disfrutar del tiempo en compañía, de entender que cada elección alimentaria forma parte de un estilo de vida más amplio. Bajo esta premisa, NutriEXPO 2026, la feria profesional organizada por la Academia Española de Nutrición y Dietética abre sus puertas en Barcelona para convertirse en el espacio de referencia donde la ciencia y la práctica clínica en nutrición se dan cita.

En este marco de actualización científica y reflexión, la Prof. Ascensión Marcos, Profesora de Investigación del CSIC, fundadora del Grupo de Inmunonutrición y presidenta de la International Society for Immunonutrition (ISIN), ha presentado la ponencia "La bebida fermentada dentro de la Dieta Mediterránea: la cerveza", una sesión que ofrece una visión actualizada sobre el encaje de las bebidas fermentadas en el patrón alimentario mediterráneo.

La Dieta Mediterránea, mucho más que una lista de alimentos

La Dieta Mediterránea es hoy reconocida como uno de los modelos alimentarios más completos y sostenibles del mundo, no solo por la calidad de sus ingredientes, sino por lo que representa como forma de vida: la importancia de cocinar, de comer acompañado, de sentarse a la mesa con calma y de hacer del tiempo compartido un hábito de bienestar en sí mismo.

En este contexto, la ponencia de la Prof. Marcos ha ofrecido una visión científica actualizada sobre las bebidas fermentadas y su lugar dentro de la Dieta Mediterránea, analizando qué nos dice la evidencia sobre su encaje en un patrón alimentario equilibrado y consciente. Una sesión pensada para los profesionales que, cada día en consulta, acompañan a sus pacientes a tomar decisiones informadas sobre su alimentación y estilo de vida.

Las bebidas fermentadas en el patrón mediterráneo: ciencia, contexto y moderación

Dentro de este enfoque integral, la cerveza —bebida fermentada de baja graduación con una presencia histórica y cultural en la dieta mediterránea— es analizada desde su composición y desde el lugar que ocupa, con moderación y en compañía, dentro de este patrón alimentario. La Prof. Marcos ha sido contundente al respecto: "Es esencial evitar el consumo abusivo de alcohol, respetando un consumo moderado de cerveza de 200-300 ml al día para mujeres y 400-600 ml diarios para hombres sanos, siempre en compañía y junto a comida". Solo bajo estas condiciones, y en el marco de una alimentación equilibrada, esta bebida fermentada puede considerarse compatible con los principios que definen la Dieta Mediterránea.

Porque comer y beber no son actos aislados. Son parte de un ritual social que tiene valor en sí mismo: la conversación alrededor de la mesa, el tiempo compartido, el placer de un momento que se vive despacio. La evidencia científica, cuando se comunica con rigor y en su justo contexto, ayuda a entender qué papel juegan estos hábitos en nuestra salud y bienestar global.

NutriEXPO 2026 es precisamente ese espacio: un lugar donde la ciencia se convierte en herramienta práctica para los profesionales que, cada día, ayudan a las personas a vivir mejor.

Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida

El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) es una entidad que impulsa y comparte la investigación científica sobre la cerveza y su relación con el estilo de vida. FICYE no anima ni recomienda el consumo de alcohol en ningún caso; su labor se limita al ámbito científico y divulgativo. En caso de que se decida consumir, este debe ser siempre de forma responsable, exclusivamente por adultos sanos, acompañado de otros alimentos y en un contexto social. En ningún caso se promueve el consumo individual o fuera de las comidas. Asimismo, se recuerda de forma expresa que el consumo abusivo de alcohol es perjudicial para la salud y queda totalmente fuera de un estilo de vida equilibrado. Para más información, consultar nuestra web: http://www.ficye.es

Para más información:

Natalia Prieto / ficye@bursonglobal.com

913 84 67 14