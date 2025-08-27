DIEZ redefine la asesoría de compra de propiedades en Marbella bajo conocimientos de un Arquitecto Técnico

(Información remitida por la empresa firmante)

DIEZ redefine en Marbella la compra de inmuebles con un servicio exclusivo centrado en el comprador, donde por primera vez el agente que guía la operación es un Arquitecto Técnico titulado. Cada propiedad es validada desde los conocimientos de un arquitecto, garantizando a los clientes un proceso seguro, transparente y sin costes adicionales

MARBELLA (MÁLAGA), 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

DIEZ ha irrumpido en el mercado inmobiliario de Marbella con un modelo innovador que sitúa la arquitectura técnica en el centro del proceso de adquisición de una vivienda. Fundada por Carlos Rodríguez, Arquitecto Técnico titulado, la firma presenta un concepto pionero: un servicio de asesoría inmobiliaria exclusivo, dirigido únicamente al comprador y basado en el análisis técnico de cada vivienda antes de ser visitada por el cliente.



A diferencia de las agencias tradicionales, DIEZ no depende de un porfolio propio de inmuebles en venta. Su prioridad es escuchar las necesidades de cada cliente y, a partir de ahí, buscar en todo el mercado —incluyendo propiedades exclusivas de otras agencias e inmuebles off market— aquellas opciones que mejor encajen con su perfil. Este enfoque asegura una selección objetiva y garantiza que la recomendación siempre responde a los intereses del comprador, no a la cartera de la agencia.



El funcionamiento de DIEZ es claro: cada propiedad identificada es previamente estudiada por un Arquitecto Técnico, que revisa estructura, distribución, calidades y potencial de inversión. Solo aquellas que cumplen con los criterios establecidos son presentadas al cliente, aportando eficiencia, ahorro de tiempo y decisiones libres de riesgos ocultos.



"Marbella necesitaba un servicio inmobiliario más riguroso y transparente. Con DIEZ, el comprador accede a un asesor exclusivo que, además de conocer el mercado, es un Arquitecto Técnico capaz de validar cada operación desde un punto de vista profesional", señala Carlos Rodríguez, fundador de la firma.



El lanzamiento de DIEZ se produce en un momento único para Marbella, donde la vivienda de alto nivel ha registrado un crecimiento interanual cercano al 10 %, alcanzando cifras récord. Solo en el último año se han vendido más de 8.700 propiedades de lujo en el Triángulo de Oro —la zona que integran Marbella, Estepona y Benahavís— concentrando Marbella más de la mitad de esas operaciones. En este contexto, la propuesta de DIEZ supone un upgrade del servicio habitual: pasar de un modelo de agencias con carteras propias a un modelo centrado en el comprador, donde la figura del Arquitecto Técnico aporta objetividad, rigor y seguridad.



Uno de los aspectos más diferenciales del modelo es que no implica ningún coste directo para el comprador. Los honorarios de DIEZ se cubren a través de la comisión de la parte vendedora, lo que permite ofrecer un servicio altamente cualificado y exclusivo sin suponer una carga económica añadida para el cliente.



DIEZ se posiciona así como la primera firma en Marbella que integra arquitectura técnica y asesoría inmobiliaria en un mismo servicio, ofreciendo a los compradores un acompañamiento exclusivo, preciso y discreto en cada paso de la operación.



