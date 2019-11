COMUNICADO: Digimarc "adornará su diseño" en Adobe MAX 2019 (2)

Publicado 04/11/2019 15:26:18 CET

-- Trajes "conectados": Digimarc está exhibiendo dos trajes a medida conectados, diseñados por el exdiseñador de Nike, Edward Harber [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2630221-1&h=3095515845&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D193369 9524%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fedwardharber.com%252F%26a%3DEdward%2BHarb er&a=Edward+Harber]. Los trajes se imprimieron utilizando una impresora de sublimación de tinta HP STITCH y contienen el código de barras Digimarc con números de serie únicos, además de números de identificación del comercio internacional (GTIN, por sus siglas en inglés). Al escanear los trajes con un dispositivo móvil, los clientes pueden acceder a la información de fabricación o a opciones de diseño adicionales. El código de barras de Digimarc es parte de Link de HP [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2630221-1&h=3914879167&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630221-1%26h%3D124692 1173%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.digimarc.com%252Fabout%252Fnews-event s%252Fpress-releases%252F2019%252F01%252F14%252Fdigimarc-and-hp-collabor ate-on-new-serialized-package-printing-solution%26a%3DLink%2Bfrom%2BHP&a =Link+de+HP], que proporciona a las marcas de consumo la capacidad de realizar el seguimiento y la localización en sus cadenas de suministro, lo que da pie a una mayor eficacia, a la transparencia del producto, a una interacción personalizada con el cliente y a la protección de la marca. Digimarc participa en el estand de HP (n.º 1001) con una sesión de charla con café y demostraciones prácticas."La moda siempre ha sido un caldo de cultivo para la innovación, y hoy, la tecnología está transformando la moda a un ritmo nunca visto", aseguró Doris Brown-McNally, directora de Innovación de Marcas Internacionales de la unidad de negocio de Soluciones Gráficas de HP Inc. "HP y Digimarc les ofrecen a los fabricantes que imprimen indumentaria digitalmente la capacidad de añadir datos con números de serie en los productos para combatir las falsificaciones y los desvíos de productos". -- Nueva colaboración de Adobe: Digimarc demuestra cómo el programa adicional Adobe Textile Designer (diseñador textil de Adobe) para Adobe Photoshop(®) admite que los diseñadores utilicen las herramientas de Digimarc en Adobe Creative Cloud(®). Este nuevo programa adicional puede ampliar fácilmente el código de barras Digimarc a un patrón completo, lo que contribuye a que los creativos añadan una identidad digital a los tejidos sin dificultades. Digimarc y Adobe cuentan con una rica historia de 20 años de colaboración, ofreciéndole a la comunidad de creativos y a los profesionales del sector de la impresión las herramientas necesarias para crear obras de arte conectadas."El poder combinado de la tecnología de Digimarc y Adobe les ofrece a los diseñadores de textiles un panorama que explorar completamente nuevo", manifestó Mike Scrutton, director de Tecnología y Estrategia de Impresión de Adobe. "Los diseñadores que utilizan las herramientas de Digimarc para Creative Cloud junto con Adobe Textile Designer para Photoshop pueden añadir fácilmente Digimarc a un 'retal' de una sola pieza para obtener un amplio abanico de ventajas, como la transparencia y la trazabilidad, así como para crear nuevas experiencias para los clientes". -- Jerséis deportivos inteligentes: Digimarc y Avery Dennison, una empresa internacional de soluciones de etiquetado y ciencia de los materiales, se han asociado para mejorar digitalmente la ropa deportiva. Avery Dennison ha incluido Digimarc en los adornos de sus jerséis, como en los parches de logotipos o en los nombres y los números de los jugadores, para posibilitar que los clientes escaneen el producto con una aplicación del teléfono y accedan a contenido digital, como a vídeos exclusivos, estadísticas de juego en tiempo real y fotografías entre bambalinas. Avery Dennison es el principal proveedor del mercado de adornos externos para marcas de ropa y organizaciones deportivas de todo el mundo, como de los nombres y los números de la Premier League del Reino Unido."Nos entusiasma asociarnos con Digimarc. Añadiendo Digimarc a nuestra decoración de jerséis, las organizaciones de equipos deportivos pueden utilizarla como su nuevo canal innovador de interacción con el consumidor", afirmó Michael Colarossi, vicepresidente de Gestión de Línea de Productos, Innovación y Sostenibilidad de Avery Dennison. "Los aficionados de los deportes de todo el mundo están comprometidos con sus equipos favoritos, y la asociación de Avery Dennison con Digimarc contribuye a que las marcas, los clubes y las ligas creen una conexión digital única entre los aficionados y sus jugadores favoritos". -- Codifique su propio sticker: Digimarc tendrá una serie de exclusivos stickers digitales impresos por HP Inc. que los asistentes pueden personalizar añadiendo su propio guiño web, demostrando lo sencillo que es lograr que cada diseño sea un diseño conectado y personalizado. -- Una experiencia de estand escaneable - Los paneles de la pared y los diseños del logotipo del suelo del estand contienen Digimarc, lo que posibilita que los diseñadores imaginen materiales de todo tipo con un código digital escaneable e interactivo.

La plataforma Digimarc ofrece una identificación fiable y eficiente que impulsa un amplio ecosistema de aplicaciones en varios sectores, ofreciéndoles a los usuarios ventajas y experiencias mejoradas. Para obtener más información acerca de la plataforma Digimarc y la presencia Adobe MAX de la empresa, visite su página de exposiciones [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2630221-1&h=1685199286&u...].

MAX: Una celebración de la creatividad digital y la innovaciónMAX 2019 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2630221-1&h=3534704966&u...] reúne a algunos de los creativos más prolíficos e innovadores del mundo para que compartan sus historias con más de 15.000 personas en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, mientras que otros cientos de miles de personas lo seguirán en línea. Este año, MAX contará con la participación de la cantante Billie Eilish [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2630221-1&h=122825379&u=...], con Takashi Murakami [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2630221-1&h=3706175563&u...], que colaboró en el vídeo musical de animación de Eilish "you should see me in a crown [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2630221-1&h=3595719799&u...]", el director y productor M. Night Shyamalan [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2630221-1&h=3917417280&u...], el fotógrafo de renombre David LaChapelle [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2630221-1&h=2189152347&u...] y la artista visual Shantell Martin [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2630221-1&h=1939727655&u...]. El escritor y cómico galardonado con un premio Emmy John Mulaney [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2630221-1&h=562920645&u=...] presenta los MAX Sneaks de este año, un avance de la innovación en materia de tecnología que se desarrolla en Adobe Research [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2630221-1&h=252603286&u=...]. La conferencia se retransmitirá en directo en max.adobe.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2630221-1&h=809967456&u=...] a partir del lunes 4 de noviembre a las 9 de la mañana (hora del Pacífico de los Estados Unidos) y el martes 5 de noviembre a las 10 de la mañana (hora del Pacífico de los Estados Unidos).

(CONTINUA)