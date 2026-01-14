Digital 1to1 confirma su edición 2026 en Madrid

Digital 1to1 Special Edition 2026 - Digital 1to1

El evento de networking exclusivo se consolida como referencia del ecosistema digital europeo

Digital 1to1 Special Edition 2026, tendrá lugar los días 17 y 18 de marzo en Madrid, reforzando su posición como el encuentro de networking digital más efectivo y exclusivo de Europa.

Madrid, 14 de enero.- Madrid ha sido elegida como sede de Digital 1to1 Special Edition 2026 no solo por su consolidación como hub tecnológico, sino también por su papel estratégico como puerta de entrada hacia otros mercados, especialmente el iberoamericano, con el objetivo de conectar el ecosistema digital europeo con nuevas oportunidades de expansión.



Tras más de 12 años en el mercado, el evento se ha convertido en un punto de referencia para decisores y altos ejecutivos del ecosistema digital: directores de eCommerce, retail, innovación, marketing, tecnología y proveedores especializados. El formato exclusivo y altamente productivo, combina reuniones uno a uno personalizadas, con una innovadora zona de exhibición, conferencias continuas, mesas redondas y espacios de networking diseñados para generar oportunidades reales de colaboración.



Además, por primera vez desde su creación en 2012, se abre la posibilidad de asistencia a ecommerce, retailers y marcas más pequeñas, que tendrán acceso a un pase para la zona de exposición y área de contenidos "non-stop", previa validación por parte de la organización. Solicita el acceso a estas zonas con el código NPD1TO1 en el enlace: https://app.digital1to1.com/specialedition2026/es/registration



Los asistentes vivirán una experiencia integral que une a una comunidad selecta y orientada a resultados con el valor diferencial del sistema de matchmaking inteligente de Digital 1to1, que crea agendas personalizadas según los intereses y necesidades de cada participante.



Digital 1to1 se consolida así como un congreso disruptivo que transforma la manera de generar oportunidades de negocio, incorporando una exhibición exclusiva con soluciones de vanguardia y una agenda de contenidos de alto nivel liderada por referentes del sector, garantizando encuentros estratégicos entre perfiles C-Level y marcas líderes.



"Digital 1to1 es la experiencia definitiva para quienes demandan soluciones reales, conexiones estratégicas y resultados tangibles en el entorno digital," afirma Félix Pascual, Director de Desarrollo de Negocio de Digital 1to1.



Como comunidad de acceso limitado, el evento mantiene su enfoque de priorizar la calidad de los contactos sobre la cantidad de los mismos. Está dirigido a empresas con una fuerte orientación digital eCommerce, retail, marcas y soluciones tecnológicas que buscan acelerar proyectos, identificar partners estratégicos y mantenerse a la vanguardia de la innovación. El evento destaca por facilitar el networking real, crear alianzas duraderas y resultados concretos que impactan de forma directa en las estrategias digitales de sus participantes.



"Este formato combina lo mejor del business meeting, la innovación tecnológica y el networking inteligente. Madrid será el escenario ideal para reunir talento, ideas y soluciones tecnológicas que moverán el futuro del comercio digital. Además, queremos que el evento se convierta en un referente en Iberoamérica, atrayendo a empresas y profesionales que busquen en España un mercado para desembarcar o seguir creciendo", añade Félix Pascual.



Para más información, visitar https://digital1to1.com/es/special-edition/







