Digital 1to1 Spain Winter: el gran encuentro para los profesionales del ecosistema digital

Con un sistema avanzado de matchmaking: reuniones 1to1 personalizadas conectando a directivos de grandes compañías con proveedores especializados

Madrid, 16 de septiembre de 2025.-

El Hotel Asia Gardens 5* será el escenario de Digital 1to1 Spain Winter 2025, el evento que reunirá a más de 300 directivos de grandes eCommerce, retailers, marcas y proveedores tecnológicos en España. Durante el 23 y 24 de octubre, la comunidad digital se dará cita en Alicante para compartir innovación, establecer conexiones estratégicas y anticipar los retos que marcarán el futuro del sector.



El encuentro se caracteriza por su sistema avanzado de matchmaking, organizando reuniones 1to1 adaptadas a las necesidades específicas de cada participante. De este modo, se generan oportunidades de negocio reales, muy por encima de los modelos tradicionales de networking.



La agenda de contenidos en formatos como mesas redondas y presentación de casos de éxito pondrá el foco en los desafíos más relevantes de la industria digital: desde la personalización en el sector fashion hasta la ciber-resiliencia frente a los retos de 2026, pasando por la optimización de inventarios con inteligencia artificial, los cambios en los hábitos de gran consumo y alimentación, o las nuevas estrategias para el ocio y los viajes, en un entorno cada vez más digitalizado.



Como novedad, esta edición incorpora delegaciones sectoriales que agruparán a compañías de moda, gran consumo y turismo en espacios exclusivos de trabajo y networking. Marcas de referencia como Tendam, Alcampo, Gioseppo, Hero, Pepsico, Ávoris Travel o Air Europa ya han confirmado su participación, reforzando el carácter estratégico de este encuentro.



La inteligencia artificial tendrá un papel protagonista con la celebración de los AI eCommerce Awards. Estos premios reconocerán a las mejores iniciativas de IA aplicadas al comercio digital en áreas como experiencia de cliente, logística, motores de recomendación e innovación en marketing. Las candidaturas están abiertas, todas las empresas eCommerce que hayan implementado soluciones de IA pueden postularse en una o varias categorías a través del formulario en el sitio web de Club Ecommerce y las empresas seleccionadas disfrutarán, además, de una invitación VIP para asistir al evento.



Digital 1to1, que lleva más de una década impulsando la transformación digital en España e Italia, se proyecta también hacia el futuro. En 2026 dará el salto a Latinoamérica con su primera edición en México y reforzará su presencia en Madrid y Lisboa, consolidando así una red internacional que conecta a líderes digitales de ambos continentes.



Digital 1to1 Spain Winter 2025 en Alicante se perfila como la cita imprescindible para quienes quieren pertenecer a la comunidad digital de más alto nivel y descubrir, de primera mano, las innovaciones que transformarán el sector en los próximos años.



Para más información invitan a visitar https://digital1to1.com

Emisor: Digital 1to1



