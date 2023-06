Digital Jam, el evento de los emprendedores digitales aterriza en Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 22 de mayo de 2023.

El evento de los emprendedores digitales, donde se verá en vivo y en directo las experiencias, el aprendizaje y los secretos para conseguir el éxito en los proyectos personales y profesionales

El próximo 26 de mayo, en los Cines Aribau de Barcelona, tendrá lugar el evento Digital Jam donde se darán cita 400 profesionales del marketing digital y nuevos emprendedores para hablar de cómo las nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial, han irrumpido en el mercado.



Se tratarán temas como Inteligencia Artificial, NoCode-LowCode, creación de contenidos e influencers, SEO y marketing digital. 12 ponentes que han ganado diferentes premios como Romuald Fons como TOP Influencer por la revista Forbes, Edu de @BravasBarcelona organizador del Bravas Fest y del próximo Pizza Fest, o Alvaro Sáez a.k.a. Chuiso. Zazza el Italiano el que "consideramos Influencer revelación de este año". Pasando de 0 a 500.000 seguidores en 1 año.



Llega a Barcelona Digital Jam, en su primera edición, el evento de los emprendedores digitales que va a citar a 500 estudiantes y profesionales del marketing online para tratar temas tan actuales como la Inteligencia Artificial o el NoCode. Temáticas que han revolucionado la forma de hacer las cosas durante estos últimos meses y que permiten acelerar procesos y poder dar forma a ideas sin necesidad de grandes inversiones ni recursos.



Todo esto tendrá lugar en la Sala 5 del emblemático Cine Aribau de Grup Balaña, la sala de cine más grande de Barcelona el próximo 26 de Mayo de 2023. Un evento donde se podrá comer palomitas mientras se aprende de los errores y los aciertos de los ponentes.



En esta primera edición van a participar profesionales como Alvaro Saez (Chuiso) o Romuald Fons, conocidos en la comunidad SEO hispanohablante. Santiago Alonso cuya newsletter sobre automatización de procesos tiene varios miles de seguidores o Zazza el italiano, cuya comunidad en YouTube ha pasado de 0 a 500.000 seguidores en 1 año. Contarán de primera mano como han llegado a vivir de Internet ya sea creando contenido, ofreciendo formación o construyendo proyectos propios.



Además, no hay que olvidar la importancia del networking donde, tras el evento, tendrá lugar una fiesta, que será la guinda del pastel, amenizada por Plastic Academia, Estrella Damm, Jägermeister, Espinaler y Vitamina Jota.



¿Por qué nace Digital Jam?

Digital Jam es una iniciativa de 4 emprendedores, Carlos Ortega, Víctor Hernández, Jorge González y Javier González cuya misión es democratizar el uso a las nuevas tecnologías y crear un ecosistema de inquietos con ganas de hacer un buen uso de estas para poder estar preparado para el futuro que se avecina.



Por supuesto, nada de esto sería posible sin el apoyo de empresas como Raiola Networks, SEMRUSH, Travel Trend Media, OpenNemas, Xolo, La fundació.cat y The Open Projects, una newsletter semanal #BuildinPublic con 3 ideas de negocio que puedes llevar a cabo con la ayuda de algunas charlas que se darán en Digital Jam.



Web: https://digitaljam.es



Venta de entradas: https://www.eventbrite.es/e/entradas-digital-jam-2023-554439111307







