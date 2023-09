Digital Nature integra la inteligencia artificial para gestionar Google Ads

(Información remitida por la empresa firmante)

Alicante, 26 de septiembre de 2023.

La agencia de publicidad y marketing online de Alicante emplea las últimas herramientas para garantizar el éxito de sus clientes

Desde que en 1956 se acuñó el término de inteligencia artificial por John McCarthy, no ha hecho más que sorprender e innovar en la forma de trabajar de todos los sectores. Hasta que, en los últimos años, ha comenzado a afectar a numerosos aspectos cotidianos de la vida gracias a los asistentes virtuales. Ahora, las herramientas de IA han permitido que una agencia de Google Ads, como Digital Nature, la integre para crear campañas originales, innovadoras y que redefinen la manera en la que se entiende la publicidad digital.



La agencia de publicidad y marketing online de Alicante ha fusionado de manera única la creatividad de su equipo multidisciplinar con la precisión metódica que ofrece la inteligencia artificial. Así, han creado campañas publicitarias que han atraído a una audiencia fiel a sus clientes a través de mensajes personalizados y sorprendentes.



La inteligencia artificial les ha permitido tomar decisiones más rápidas y precisas en tiempo real, mejorando la eficiencia de sus campañas, así como conocer el comportamiento y las preferencias de la audiencia, personalizando los anuncios y las estrategias de marketing y logrando aumentar su efectividad.



El 95% de los usuarios se informan y compran diariamente usando el buscador y con Google Ads se puede conseguir una visibilidad inmediata, siempre y cuando se estructure la campaña correctamente. Esto incluye la toma de decisiones sobre las pujas, la segmentación de audiencia, la creación de anuncios y la optimización del presupuesto de publicidad.



La IA se ha convertido en una parte esencial de la agencia, integrada perfectamente en sus procesos creativos. Esto significa que sus clientes pueden disfrutar de los beneficios sin complicaciones ni interrupciones.



Un salto a los prompts

Digital Nature ha dado un paso más y no ha querido innovar solo en sus servicios, también han creado un catálogo de prompts, una nueva y potente forma de programar modelos de IA como Midjourney y GPT



AIPrompts es un mercado para la compra y venta de prompts de calidad que producen los mejores resultados, y le ahorran dinero en costes de API.



En su colección se pueden encontrar prompts para marketing, prompts para escritura y optimización de SEO o prompts gráficos.



En un sector competitivo, como es la publicidad online, hay que apostar por la tecnología y estar al corriente de las últimas herramientas. En Digital Nature no solo han sabido abrazar el futuro. También lo están creando. La inteligencia artificial se ha convertido en uno de sus mejores socios y ha llegado para quedarse.







