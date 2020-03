COMUNICADO: Digital Realty completa la combinación con InterXion

La transacción estratégica sitúa a la empresa combinada como el principal proveedor mundial de soluciones de centros de datos con una mayor presencia en las principales zonas metropolitanas de Europa

SAN FRANCISCO, 13 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Digital Realty , proveedor mundial importante de soluciones de centro de datos, colocación e interconexión, ha anunciado hoy la finalización de su combinación previamente anunciada con InterXion. La transacción se consumó rápidamente tras el vencimiento de la oferta de intercambio correspondiente a las 12:01 h del 12 de marzo de 2020, en la que se ofertaron 70 862 736 acciones de InterXion, que representaban aproximadamente el 92,3 % del total de las acciones en circulación.

"Nos complace haber cerrado nuestra combinación con InterXion", afirmo el Director Ejecutivo de Digital Realty, A. William Stein. "Esta poderosa combinación se fundamenta en la base establecida por Digital Realty para atender la demanda del mercado en cuanto a requisitos de colocación, escala e hiperescala en América, EMEA y Asia Pacífico y aprovecha la experiencia de colocación e interconexión europea de InterXion, mejorando las capacidades de la compañía combinada para permitir a los clientes dar soluciones en todo el espectro de requisitos de centros de datos en una plataforma global. La combinación de nuestras dos organizaciones establece una plataforma global que creemos que mejorará notablemente nuestra capacidad de crear valor a largo plazo para los clientes, accionistas y empleados de ambas compañías".

Tratamiento de las acciones no compradas de InterXionDado que menos del 95% del total de las acciones en circulación de InterXion fueron adquiridas en la oferta de intercambio, los titulares no licitantes de acciones de InterXion recibirán participaciones de las acciones ordinarias de Digital Realty (y/o efectivo en lugar de participaciones fraccionadas de las acciones ordinarias de Digital Realty) de conformidad con una distribución de liquidación, que generalmente está sujeta a una retención de dividendos en Holanda del 15 %. Además, las acciones en poder de accionistas de InterXion que no participen en la licitación ya no podrán negociarse en ninguna bolsa de valores y están sujetas a restricciones de transferencia, incluida la exigencia de una escritura notarial de transferencia holandesa.

Acerca de Digital RealtyDigital Realty apoya las estrategias de centro de datos, colocación e interconexión de los clientes a través de América, EMEA y APAC, que van desde los servicios en la nube y de tecnología de la información, las comunicaciones y las redes sociales hasta los servicios financieros, la fabricación, la energía, la atención sanitaria y los productos de consumo. Para obtener más información acerca de Digital Realty, por favor visite digitalrealty.com o síganos en LinkedIn [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2748039-1&h=3541655236&u...]y Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2748039-1&h=2936558927&u...].

Nota en relación con las declaraciones prospectivasDigital Realty advierte que las declaraciones en esta comunicación que son de carácter prospectivo, y que proporcionan información diferente a la histórica, implican riesgos, contingencias e incertidumbres que pueden afectar a los resultados reales de las operaciones de Digital Realty, InterXion y la compañía combinada. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras cosas, declaraciones sobre la oferta y la realización de las transacciones propuestas contempladas en el acuerdo de compra entre ellos. Aunque creemos que las expectativas reflejadas en esas declaraciones prospectivas son razonables, no podemos garantizar que esas expectativas resulten ser correctas. Esas declaraciones se hacen utilizando diversos supuestos subyacentes y están sujetas a numerosos riesgos, contingencias e incertidumbres, entre otros: el resultado de cualquier procedimiento judicial, reglamentario o de ejecución que pueda incoarse en relación con la combinación; la posibilidad de que las sinergias esperadas de la combinación no se materialicen, o no se materialicen en el plazo previsto; las dificultades relacionadas con la integración de las dos empresas; la perturbación de la combinación que haga más difícil mantener las relaciones con los clientes, empleados, reguladores o proveedores; la desviación del tiempo de gestión y la atención en la combinación; cambios adversos en los mercados en los que Digital Realty e InterXion operan o los mercados de crédito; y cambios en los términos, el alcance o el calendario de los contratos, las cancelaciones de contratos y otras modificaciones y acciones de los clientes y otras contrapartes comerciales de Digital Realty e InterXion. Si se materializa uno o más de esos riesgos, o si las hipótesis subyacentes resultan ser incorrectas, los resultados reales pueden variar materialmente con respecto a los previstos. No debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Para una discusión más completa de estos y otros factores de riesgo, consulte (i) los archivos de Digital Realty con SEC, incluido su informe anual en el Formulario 10-K del año que termina el 31 de diciembre de 2019 y (ii) los archivos de InterXion con SEC, incluido su informe anual en el Formulario 20-F del año que termina el 31 de diciembre de 2018 y sus subsecuentes informes en el Formulario 6-K. Esta comunicación refleja las opiniones de la dirección de Digital Realty a la fecha del presente documento. Salvo en la medida en que lo exija la ley aplicable, Digital Realty no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración con miras al futuro.

